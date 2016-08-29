Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:43

Libo написав: Переяславская Рада и 350 лет "братства" это уже ушедшая история. Это уже ушедшее прошлое. А прошлое никогда не возвращается. Переяславская Рада и 350 лет "братства" это уже ушедшая история. Это уже ушедшее прошлое. А прошлое никогда не возвращается.

скорее всего

чтобы не случилось новой Переяславской Рады (а она почти случилась в конце 2013) нам,, "категорически порекомендовали" отдать на долгие годы часть территории под аннексию, отдать на десятилетие юго-восточные районы, потом предложат взять кредиты на их восстановление и реинтеграцию.порекомендовали, чтобы зафиксировать прибыль последних 30 лет и осмотреться.наверное, без этого дальше было нельзя, иначе накопившиеся противоречия привели бы к полноценной войне.многие в россии считают, что х.йло всех кинул. что должен был закрепить статус Крыма иначе, путем подписания, к примеру, мирного договора с Украиной в результате войны.так, кстати, было почти всегда. территориальные присоединения метрополий или распределение сфер влияния фиксировались мирными договорами в результате кровопролитных войн.ты, понятно, вытащил бы свой белый билет и на продбазу подъедаться.потому стратегическая задача наших заботливых партнёров - не допустить восстановления контроля россии над буферным поясом от Балтики до Черного моря по линии Калининград-Белорусь-Украина.потому так быстро Прибалтика оказалась в НАТО, потому так легко они отдали наш Крым.мы объект, расходный материал.и ты тоже. хотя часто, чтобы самого себя обмануть, "применяешь", прапор, употребляя когда нужно местоимение "мы", "у нас", а когда нужнее - местоимение "вы", "у вас".