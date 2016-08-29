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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4506450745084509

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 731
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
96
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 731
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 00:53

Я просто почитаю господа , не хочу заводится .» На гиляку « все верно Libo.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 01:58

  jabba написав:Zebra
Почему вы до сих пор не на фронте? :roll:

Северный фронт пока не открыт.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:43

  Libo написав:Переяславская Рада и 350 лет "братства" это уже ушедшая история. Это уже ушедшее прошлое. А прошлое никогда не возвращается.

чтобы не случилось новой Переяславской Рады (а она почти случилась в конце 2013) нам, скорее всего, "категорически порекомендовали" отдать на долгие годы часть территории под аннексию, отдать на десятилетие юго-восточные районы, потом предложат взять кредиты на их восстановление и реинтеграцию.
порекомендовали, чтобы зафиксировать прибыль последних 30 лет и осмотреться.
наверное, без этого дальше было нельзя, иначе накопившиеся противоречия привели бы к полноценной войне.
многие в россии считают, что х.йло всех кинул. что должен был закрепить статус Крыма иначе, путем подписания, к примеру, мирного договора с Украиной в результате войны.
так, кстати, было почти всегда. территориальные присоединения метрополий или распределение сфер влияния фиксировались мирными договорами в результате кровопролитных войн.
ты, понятно, вытащил бы свой белый билет и на продбазу подъедаться.

потому стратегическая задача наших заботливых партнёров - не допустить восстановления контроля россии над буферным поясом от Балтики до Черного моря по линии Калининград-Белорусь-Украина.
потому так быстро Прибалтика оказалась в НАТО, потому так легко они отдали наш Крым.
мы объект, расходный материал.
и ты тоже. хотя часто, чтобы самого себя обмануть, "применяешь", прапор, употребляя когда нужно местоимение "мы", "у нас", а когда нужнее - местоимение "вы", "у вас".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 02:56

  Zebra написав:
  jabba написав:Zebra
Почему вы до сих пор не на фронте? :roll:

Северный фронт пока не открыт.

)
Шо, и повестку не приносили ни разу? :shock: Даже мне, старому деду, офицеру запаса на пятом десятке лет принесли повестку в действующую армию Если бы не слабое здоровье повлекшее обмежену прыдатнисть и имей я неуемное желание - уже бы отвоевал и если бы не убили то даже демобилизовался.
Я уже молчу что ты мог бы пойти в военкомат сам. не дожидаясь повестки (раз такой любитель поубивать русских). И даже слабое здоровье при наличии бабла - не помеха. Сунул бы военкому или в комиссии кому на лапу - взяли бы даже если с белым билетом был раньше. :mrgreen:
Востаннє редагувалось jabba в П'ят 09 бер, 2018 02:58, всього редагувалось 1 раз.
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