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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4508450945104511>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 731
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
96
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 731
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:23

  Sam17a написав:bub-har - да хоть по 16. Вопрос покупки доллара США в Украине, по большому счету вопрос доверия народа правительству. Ну, вот я, лично, не доверяю.... И пусть гройстМен мне хоть 24 часа из ящика и интернета рачсказывает об "увеличении надоев", я смотрю на окружающее меня и иду покупать дрлар, евро, фунт и даже злотый


да, как далеки они были от народа (С)
:lol:
Я поэтому тоже этой болтовне не верю, в покращення "уже" не верю, в укрепляющуюся гривню не верю и прочих домовых
Ощущение какого-то "сюрреализма" :(
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:43

  Vitalych-new написав:
  Sam17a написав:bub-har - да хоть по 16. Вопрос покупки доллара США в Украине, по большому счету вопрос доверия народа правительству. Ну, вот я, лично, не доверяю.... И пусть гройстМен мне хоть 24 часа из ящика и интернета рачсказывает об "увеличении надоев", я смотрю на окружающее меня и иду покупать дрлар, евро, фунт и даже злотый


да, как далеки они были от народа (С)
:lol:
Я поэтому тоже этой болтовне не верю, в покращення "уже" не верю, в укрепляющуюся гривню не верю и прочих домовых
Ощущение какого-то "сюрреализма" :(
Я тоже не верю,но надеюсь,что летом зайду па25,5(максимум) и зимой сольюсь па 28,5(минимум)=3 грн с $, может доход и больше получится(главное быть готовым для закупа и не прозевать момент слива! В 29 и выше до выборов не верю(будут держать зубами)
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:24

Сколько глупому не объясняй, что доход считается в валюте, а гривна - это промежуточная стадия, всё равно глупым он и останется.
Востаннє редагувалось Vitl в П'ят 09 бер, 2018 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:32

  Vitl написав:Сколько барану не объясняй, что доход считается в валюте, а гривна - это промежуточная стадия, всё равно бараном он и останется.


новому поколению нас не понять 8)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:44

  Vitalych-new написав:
  Sam17a написав:bub-har - да хоть по 16. Вопрос покупки доллара США в Украине, по большому счету вопрос доверия народа правительству. Ну, вот я, лично, не доверяю.... И пусть гройстМен мне хоть 24 часа из ящика и интернета рачсказывает об "увеличении надоев", я смотрю на окружающее меня и иду покупать дрлар, евро, фунт и даже злотый


да, как далеки они были от народа (С)
:lol:
Я поэтому тоже этой болтовне не верю, в покращення "уже" не верю, в укрепляющуюся гривню не верю и прочих домовых
Ощущение какого-то "сюрреализма" :(

Тот случай,когда ощущения похожи на ваши,так что вы не одиноки!
sinus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:58

  Vitl написав:Сколько глупому не объясняй, что доход считается в валюте, а гривна - это промежуточная стадия, всё равно глупым он и останется.

Выгода считается в покупательной способности, а не в валюте. К примеру, кто-то зашел в бакс по 28, и до сих пор сидит в том же баксе, его валютный "доход" нулевой, а покупательная способность упала на 6%.

  Vitalych-new написав:
  Sam17a написав:bub-har - да хоть по 16. Вопрос покупки доллара США в Украине, по большому счету вопрос доверия народа правительству. Ну, вот я, лично, не доверяю.... И пусть гройстМен мне хоть 24 часа из ящика и интернета рачсказывает об "увеличении надоев", я смотрю на окружающее меня и иду покупать дрлар, евро, фунт и даже злотый


да, как далеки они были от народа (С)
:lol:
Я поэтому тоже этой болтовне не верю, в покращення "уже" не верю, в укрепляющуюся гривню не верю и прочих домовых
Ощущение какого-то "сюрреализма" :(

Не верьте, я только за) Ни в коем случае не продавайте бакс, солидный долларовый навес перед летом точно не помешает, чтобы быстро тушить летний загончик)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:06

  Alex2006 написав:Не верьте, я только за) Ни в коем случае не продавайте бакс, солидный долларовый навес перед летом точно не помешает, чтобы быстро тушить летний загончик)


а кто сказал, что он подлежит продаже ???
Теперь он подлежит лежанию в неизменном виде - спекуляция с участием депозита не удалась (курс не дорос до ожидаемого уровня и быстро упал, а депоставки ушли ниже плинтуса). Так что губу нех.. раскатывать :lol:
Хреново только то, что придётся отложить некоторые инвестиции в дом, поскольку вряд ли гривневые доходы превысят обыденные гривневые расходы, а инвестировать в "покращення" по 26,30 ваще не comme il faut :oops:
Но и Рим не сразу строился ..... Ничего не жмёт, не раздражает, подождём со своим спросом ыщёё
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:11

  Karp написав:
  холява написав:
  Karp написав:Издается до сих пор. По-моему вторая по популярности в РФ после Спорт-єкспресс.
Кстати и Комсомольская правда также.
Есть и КП в Украине.

дякую. камсамолец поки що не цікавить :)
є пропозиція писати про велікій савецкий спорт і йего пабєди в спортлото рашша.

Здравствуйте .
Думаю (после многих лет знакомства ) , что большего Патриота Украины Вы не найдете !!!
...а ведь первое воскресение после начала поста...

Доброго дня! Та чудового усім настрою! Я не проти патріотизму! Сам такий. Але ж навіщо писати на цьому форумі про савецкій хакєй? Напишіть тоді про Еліну Світоліну! Вітаю Еліну зі значною перемогою!!! :D[/quote]
Власною персоною мав честь спостерігати ту перемогу!Хоча сердечко спочатку йойкало в першому сеті,але 6:4,ну а потім 6:0.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:22

  Libo написав:
  J_P написав: Из жизни: в Штатах некоторые семьи умудряются пропитаться на 250 долларов. А у других меньше 1000 не получается. Количество мяса/яиц/рыбы одинаковое. Качество разное...
П.П.С. Приближение цен к "ЭуропЭйским", - реально большая и важная проблема. Когда у нас была гривна по 5, один знакомый американец покупал курагу, блюберри, капусту и коктейльные помидоры на Бесарабке (в магазинах такого качества нет). Говорил что у них в Трейдер Джо лучше и дешевле.


.....Лучшими являются Whole Foods. Экологически чистые и вкусные продукты. Говядина охлажденная, коровки паслись на травке - цена порядка $10 за фунт (полкила).
.....По качеству магазин похож на наше крутое Сильпо на Оболони.
.....Не верьте тем, кто говорит, что продукты у вас дороже или стоят столько же.

Сильпо в Эпицентре на богатырской. Выбор больше, чем в описанном вами. Цена 1 фунта украинского стейка = 260 гривен или ~ 10$ (не уверен, что "...коровки паслись на травке")
А так да, "Не верьте тем, кто говорит, что продукты у вас дороже или стоят столько же."
П.С. В Трейдер Джо покупал паунд "коровки" ~ за 10$. Пару месяцев назад. На вкус - лучше чем за 260 в Сильпо. Был бол-мен трезвый, посему вроде ничего не перепутал...)))
Но вы правы. Лучше сравнивать цена/качество у нас и в Европе. Штаты - совсем другая история....
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 09 бер, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Сколько глупому не объясняй, что доход считается в валюте, а гривна - это промежуточная стадия, всё равно глупым он и останется.
Глупые бараны пусть и дальше сидят на зелёном заборе и ждут па 30! А некоторые закупают валюту детом,продают зимой,считают прибыль от летнего закупа+прибыль от полугодового валютного депо,размещают на полугодовой гривневый депо,опять считают прибыль и опять уходят в валюту и после этого считают ОБЩУЮ прибыль! А то я посчитал толдько первую часть прогнозируемой прибыли даже без размещенния на валютном депо!
bub-har
 
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