Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:24

Сколько глупому не объясняй, что доход считается в валюте, а гривна - это промежуточная стадия, всё равно глупым он и останется.

Востаннє редагувалось Vitl в П'ят 09 бер, 2018 17:39, всього редагувалось 1 раз.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.