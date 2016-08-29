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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:41
bub-har написав: Vitl написав:
Сколько глупому не объясняй, что доход считается в валюте, а гривна - это промежуточная стадия, всё равно глупым он и останется.
Глупые бараны пусть и дальше сидят на зелёном заборе и ждут па 30! А некоторые закупают валюту детом,продают зимой,считают прибыль от летнего закупа+прибыль от полугодового валютного депо,размещают на полугодовой гривневый депо,опять считают прибыль и опять уходят в валюту и после этого считают ОБЩУЮ прибыль! А то я посчитал толдько первую часть прогнозируемой прибыли даже без размещенния на валютном депо!
Тобто ви злили бакс по 28.50 і зараз сидите у грн депо ? Якщо рецепт минулих років не повторится, і припустимо найближчим часом бакс почне рости, що будете робити ?
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:57
FairyPrince написав:
Якщо рецепт минулих років не повторится, і припустимо найближчим часом бакс почне рости, що будете робити ?
Ну а що він може зробити?
Це як в казино, поставив на 9, а випало 31 ...
Поматюкався, грюкнув чарку, зробив нову ставку і крути яшкина машина далі, допоки без штанів не лишився ...
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:59
Vitalych-new написав:
Но как понять заёмщика наивысшего уровня, который платит уже 17,5 % годовых и привлекает кучу спекулянтских горячих денег ? Понятно, что %% не будет платить министр финансов и иже с ним из своих карманов, но всё же ?
депоставки ушли ниже плинтуса).
Ощущение какого-то "сюрреализма"
Иногда лучше просто молчать,что бы не выглядеть петросянищем в финансах! Опписаться можно от таких икспердов
А наличка красава,МБ щупает дно и постоянно ныряет вниз,но олени вышибают рогами ворота и выгребают на 35-40 копеек дороже межбанка,а потом опять начнут ныть,что их кинули,опять прокатили,видят везде зраду,ждут уже завтра доллар па 31 или вечером?
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:05
FairyPrince написав:
Тобто ви злили бакс по 28.50 і зараз сидите у грн депо ? Якщо рецепт минулих років не повторится, і припустимо найближчим часом бакс почне рости, що будете робити ?
Пока схема: зимой слился-летом откупился дейтвует прекрасно! Кто по чём слился и откупился то уже другой вопрос! Я по 28,5 слиться не успел,т,к думал что бюджетные 29,3 пощупаем в феврале,тем более были факторы!В ближайшее время нкоторые допускают отскок до 27,но я в это не верю и склоняюсь к статье по ссылке,которую я кинул выше! А вообще лучше диверсификация от ввсевохзможных рисков! До лета у меня корзина 50/50! Потом уйду на 90% в ваюлту!
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:05
Чейто повы с обеда к вечеру подняли продажу с 25 до 40 коп.?
И вправду покушение виновато.
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valya
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:19
FairyPrince написав:
Тобто ви злили бакс по 28.50 і зараз сидите у грн депо ? Якщо рецепт минулих років не повторится, і припустимо найближчим часом бакс почне рости, що будете робити ?
И если земля налетит на небесную ось,то придётся фиксить убытки,что ещё можно сделать? Или вы рассчитывали услышать "возьму парабелум и поступлю как настоящий офицер дабы не потерять честь?"
Всё больше убеждаешься читая переписку по форумам,что доллар и любая скв становится для пересичного уже даже не иконой,фетишем и воплощением бога\демона в мирскую плоть!
Термин будеттолькодорожать наверное надо вводить в обиход и приравнять к Христианству?
Ребятки задумайтесь,так и жизнь пройдёт мимо,состаритесь и не помогут эти презренные закордонные бумажки,ешь пока рот свеж(с),напомнило мне это всё мою бабулю,более 100 000 совковых рэ на книжках,при доходе 60,а потом 80 рэ на консервном заводе,зато всю жизнь прожила фактически в пристроенном сарае\аппендиците,без удобств,топила углём(задушиться можно было от этой прелести),никогда толком нормальной еды не покупала,никаких отпусков,наоборот два\3 огорода всегда держала и выращивала овощи,фрукты,цветы на продажу,даже макароны сама делала,масло сливочное стала только на 8-м десятке покупать,а единственного сына,в рамках экономии не цуралася периодически сдавать в интернат.
А теперь не так? Многие готовы маму родную заложить в ломбард,дабы только зелени хоть немножко прибавить в закрома.))))
Подумайте,может лучше ребёнка,родного или близкого порадовать,а не сотворить себе божество и идол непонятно кем выпущенный и доверием на высшем уровне, с признаками маниакального поклонения?
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somilitark
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:20
J_P написав:
Сильпо в Эпицентре на богатырской. Выбор больше, чем в описанном вами. Цена 1 фунта украинского стейка = 260 гривен или ~ 10$ (не уверен, что "...коровки паслись на травке")
А так да, "Не верьте тем, кто говорит, что продукты у вас дороже или стоят столько же."
П.С. В Трейдер Джо покупал паунд "коровки" ~ за 10$. Пару месяцев назад. На вкус - лучше чем за 260 в Сильпо. Был бол-мен трезвый, посему вроде ничего не перепутал...)))
Но вы правы. Лучше сравнивать цена/качество у нас и в Европе. Штаты - совсем другая история....
Просто суть предмета этого прошлого спора в другом - продукты у нас дешевле и вкуснее.
Но!
Доля пропитания укропа в бюджете намного выше, чем в бюджете американца.
Я писал уже тут осенью, что заходил в столовку МВФ в Вашингтоне и роскошно пообедал там за $13. Пусть этот мвфовский чиновник еще поужинает в уютном кабачке за $20 и пусть потратит на легкий завтрак еще $20. Пусть итого на пропитание $60 в день. А там чиновник меньше $10 тыщ не получает. Грубо $300 в день. Нафиг ему еще с харчами париться, время тратить и посуду мыть?
Нам когда-то про коммунизм так рассказывали. Зашел в магазин, взял что понравилось, захотел жрать - зашел похавал и еще рюмаху для настроения хлопнул. Всё бесплатно. Эта мечта для американцев сбылась, правда с одни отличием от наших представлений. Нам говорили, что всё берёшь, пьёшь и хаваешь без какого-либо учёта, а в Америке надо чиркнуть кредиткой, чтоб люди не злоупотребляли принципом "каждому по потребностям", ходили в магазины и кабаки для своего сословия.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:31
somilitark написав:
Подумайте,может лучше ребёнка,родного или близкого порадовать,а не сотворить себе божество и идол непонятно кем выпущенный и доверием на высшем уровне, с признаками маниакального поклонения?
Вчера уже порадовали. Всё провтыкали на любимых, остатки пропили. Сегодня выоврачиваем пьяные карманы на опохмелку.
Вот поэтому сегодня и беседуем про бабло с особым азартом и остервенением.
Надо опять зарабатывать.
В круге новом.
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:31
valya написав:
Чейто повы с обеда к вечеру подняли продажу с 25 до 40 коп.?
И вправду покушение виновато.
А ты подумай,почему подняли.Догадаешься-плюсану
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сірий
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