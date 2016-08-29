Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:19

FairyPrince написав: Тобто ви злили бакс по 28.50 і зараз сидите у грн депо ? Якщо рецепт минулих років не повторится, і припустимо найближчим часом бакс почне рости, що будете робити ? Тобто ви злили бакс по 28.50 і зараз сидите у грн депо ? Якщо рецепт минулих років не повторится, і припустимо найближчим часом бакс почне рости, що будете робити ?

И если земля налетит на небесную ось,то придётся фиксить убытки,что ещё можно сделать? Или вы рассчитывали услышать "возьму парабелум и поступлю как настоящий офицер дабы не потерять честь?"Всё больше убеждаешься читая переписку по форумам,что доллар и любая скв становится для пересичного уже даже не иконой,фетишем и воплощением бога\демона в мирскую плоть!Термин будеттолькодорожать наверное надо вводить в обиход и приравнять к Христианству?Ребятки задумайтесь,так и жизнь пройдёт мимо,состаритесь и не помогут эти презренные закордонные бумажки,ешь пока рот свеж(с),напомнило мне это всё мою бабулю,более 100 000 совковых рэ на книжках,при доходе 60,а потом 80 рэ на консервном заводе,зато всю жизнь прожила фактически в пристроенном сарае\аппендиците,без удобств,топила углём(задушиться можно было от этой прелести),никогда толком нормальной еды не покупала,никаких отпусков,наоборот два\3 огорода всегда держала и выращивала овощи,фрукты,цветы на продажу,даже макароны сама делала,масло сливочное стала только на 8-м десятке покупать,а единственного сына,в рамках экономии не цуралася периодически сдавать в интернат.А теперь не так? Многие готовы маму родную заложить в ломбард,дабы только зелени хоть немножко прибавить в закрома.))))Подумайте,может лучше ребёнка,родного или близкого порадовать,а не сотворить себе божество и идол непонятно кем выпущенный и доверием на высшем уровне, с признаками маниакального поклонения?