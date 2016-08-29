Sam17a написав:Karp - ну, почему сразу "все время" я ж должен за что то покупать деньги.... Я не игрок, я просто не доверяю управленческому персоналу Украины... Возможно, потому, что близко знаком....
повезло Вам. Хотя как знать, может лучше не знать тем более близко. я тоже не верю гроймэнам, парашанкам, гантарьовым и пр.... но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне очень часто пофиг почему она крепнет хотя мечтаю когда гривной, как и Украиной, и "парашанками" всякими, можна будет гордиться
Зродились ми великої години, З пожеж війни, із полум’я вогнів, Плекав нас біль по втраті України, Кормив нас гнів і злість на ворогів. І ось ідемо в бою життєвому, Тверді, міцні, незламні мов граніт, Бо плач не дав свободи ще нікому, А хто борець — той здобуває світ. Не хочемо ні слави ні заплати. Заплатою нам — розкіш боротьби! Солодше нам у бою умирати, Ніж жити в путах, мов німі раби. Доволі нам руїни і незгоди, Не сміє брат на брата йти у бій! Під синьо-жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду — для усіх єдину, Наш гордий клич народові несе! Вітчизні ти будь вірний до загину, Нам Україна вище понад усе! Веде нас в бій борців упавших слава. Для нас закон найвищий і наказ: «Соборна Українська держава — Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ»
но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет
это очень неосторожное мнение, т е вы видите то, что на поверхности и не понимаете и даже по тексту не хотите понимать, что внутри.Вам и всем нам втёрли, та и ладно.Далеко не пофиг, почему крепнет.Если понять почему, тогда можно понять, когда это закончится и почему.И соотв быть готовым к этому.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Сколько глупому не объясняй, что доход считается в валюте, а гривна - это промежуточная стадия, всё равно глупым он и останется.
Глупые бараны пусть и дальше сидят на зелёном заборе и ждут па 30! А некоторые закупают валюту детом,продают зимой,считают прибыль от летнего закупа+прибыль от полугодового валютного депо,размещают на полугодовой гривневый депо,опять считают прибыль и опять уходят в валюту и после этого считают ОБЩУЮ прибыль! А то я посчитал толдько первую часть прогнозируемой прибыли даже без размещенния на валютном депо!
Ещё совсем недавно тут были оччень грамотные айтишники даже в теме и не стесняясь писали, что брали доллары ещё па 8 и продавая дороже имели прибыль.Ты представляешь сколько прибыли по сравнению с твоими смешными 3грн они получали, если потом продавали па 25 даже.А у меня остались доллары купленные ещё по 2грн, это что ж я тоже по твоему огромную прибыль получу, если их сейчас в 13 раз дороже продам. Когда ты уже мозги включишь.Раньше страна была гораздо более образованной, сейчас деградаты сплошь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Долярчик написав:...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись! ...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то....
п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так! п.с.2......а він таки працював
Что Вы всё намёками, да намёками! Написали бы сразу, о чём речь, а не когда-то потом.
но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет
это очень неосторожное мнение, т е вы видите то, что на поверхности и не понимаете и даже по тексту не хотите понимать, что внутри.Вам и всем нам втёрли, та и ладно.Далеко не пофиг, почему крепнет.Если понять почему, тогда можно понять, когда это закончится и почему.И соотв быть готовым к этому.
часто - це не завжди. так, це можливо необережна думка, але як показує життя грунтовне розумінням "чому" часто не дає ніяких переваг. і коли "почнеться" і коли "закінчиться" однаково не знають ні ті кому "часто пофіг" ні другі
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Долярчик написав:...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись! ...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то....
п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так! п.с.2......а він таки працював
Одними слухами тренд не развернёшь,разве-что только поТРЕНДеть [/quote][/quote] ...я ж кажу - якщо розвернеться - виходить, що я правий і все розповідаю детально............а ні, то вийде, що я помиливсь!
п.с.....і там - не слухи, а конкретна дія(в руках керівництва банку)........вони ЗАВЖДИ ту дію робили(відносно клієнта банку) і цього разу, навіть, БІЛЬШЕ вона була потрібна(для ОБОХ сторін), ніж будь-коли ранішше!..............а вони того разу.
Баксик, не думаю, что будь-яка обласна дирекция будь-якого банка ( Приват не исключение), может быть в курсе после праздничных действий Мамы. К тому же, ПЛАН есть только у ПАПЫ! ( кстати, када срок первых выплат нерезам по трехмесячным ОВГЗ ?). Даже если свяченому банку и пошла будь яка команда сверху в краткосрочной перспективе - не там усе решается... Так что, угадать вы сможете с большой долей вероятности - 50 на 50. Пардон, еще как всегда, есть боковик.....( однако на данной качели он маловероятен)
Vitl написав:Раньше страна была гораздо более образованной, сейчас деградаты сплошь.
[/quote] Сам в шоке во-первых от того, кто им таким деревянным аттестат о среднем образовании вместо положенной им спраки выдал? И во вторых еще больше в шоке - на кого мы оставим страну после себя? Неужели на этих инвалидов умственного труда?
Sam17a написав:Karp - ну, почему сразу "все время" я ж должен за что то покупать деньги.... Я не игрок, я просто не доверяю управленческому персоналу Украины... Возможно, потому, что близко знаком....
повезло Вам. Хотя как знать, может лучше не знать тем более близко. я тоже не верю гроймэнам, парашанкам, гантарьовым и пр.... но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет хотя мечтаю когда гривной, как и Украиной, и "парашанками" всякими, можна будет гордиться
Sam17a написав:Karp - ну, почему сразу "все время" я ж должен за что то покупать деньги.... Я не игрок, я просто не доверяю управленческому персоналу Украины... Возможно, потому, что близко знаком....
повезло Вам. Хотя как знать, может лучше не знать тем более близко. я тоже не верю гроймэнам, парашанкам, гантарьовым и пр.... но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне очень часто пофиг почему она крепнет хотя мечтаю когда гривной, как и Украиной, и "парашанками" всякими, можна будет гордиться
Зродились ми великої години, З пожеж війни, із полум’я вогнів, Плекав нас біль по втраті України, Кормив нас гнів і злість на ворогів. І ось ідемо в бою життєвому, Тверді, міцні, незламні мов граніт, Бо плач не дав свободи ще нікому, А хто борець — той здобуває світ. Не хочемо ні слави ні заплати. Заплатою нам — розкіш боротьби! Солодше нам у бою умирати, Ніж жити в путах, мов німі раби. Доволі нам руїни і незгоди, Не сміє брат на брата йти у бій! Під синьо-жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду — для усіх єдину, Наш гордий клич народові несе! Вітчизні ти будь вірний до загину, Нам Україна вище понад усе! Веде нас в бій борців упавших слава. Для нас закон найвищий і наказ: «Соборна Українська держава — Вільна й міцна, від Сяну по Кавказ»
браво! хороші слова
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
buratinyo написав:Дело в другом - в невыполнении своих конституционных обязанностей ответственными лицами, когда состоялась внешняя агрессия
Вони їх не виконували давно. З часів пізнього Кучми тільки гірше ставало. Проблема - в електораті, як на мене. Тільки особам, у яких немає елементарних розумових здібностей, було неясно в 2004, що "овоч" - маріонетка спецслужб рф. Не кажучи про пізніші періоди. Крим профукали давно, після розформування НГУ з подачі агентури у ВР, ще при Кучмі. Заміна на внутрішні війська "з палицями" з місцевих (переважно переселенців з рф) у Криму. Не просто так формували в 90-х в/ч для прикриття протоки та перешийка, блокування чф рф. Хто розформував? Хто покараний? Елементарщина... .
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 09 бер, 2018 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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