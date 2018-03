Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:22

buratinyo написав: Дело в другом - в невыполнении своих конституционных обязанностей ответственными лицами, когда состоялась внешняя агрессия Дело в другом - в невыполнении своих конституционных обязанностей ответственными лицами, когда состоялась внешняя агрессия

Вони їх не виконували давно. З часів пізнього Кучми тільки гірше ставало.

Проблема - в електораті, як на мене. Тільки особам, у яких немає елементарних розумових здібностей, було неясно в 2004, що "овоч" - маріонетка спецслужб рф. Не кажучи про пізніші періоди.

Крим профукали давно, після розформування НГУ з подачі агентури у ВР, ще при Кучмі. Заміна на внутрішні війська "з палицями" з місцевих (переважно переселенців з рф) у Криму. Не просто так формували в 90-х в/ч для прикриття протоки та перешийка, блокування чф рф. Хто розформував? Хто покараний? Елементарщина... .

