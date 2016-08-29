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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4512451345144515> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 731 1. Нет сбережений в валюте 11% 77 2. до 20% 6% 42 3. от 20% до 50% 7% 50 4. от 50% до 75% 13% 96 5. более 75% 64% 466 Всього голосів : 731 Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:22 Vitl написав: Karp



но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет



это очень неосторожное мнение, т е вы видите то, что на поверхности и не понимаете и даже по тексту не хотите понимать, что внутри.Вам и всем нам втёрли, та и ладно.Далеко не пофиг, почему крепнет.Если понять почему, тогда можно понять, когда это закончится и почему.И соотв быть готовым к этому. но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнетэто очень неосторожное мнение, т е вы видите то, что на поверхности и не понимаете и даже по тексту не хотите понимать, что внутри.Вам и всем нам втёрли, та и ладно.Далеко не пофиг, почему крепнет.Если понять почему, тогда можно понять, когда это закончится и почему.И соотв быть готовым к этому.



Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.



Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.



Другими словами, подобные законодательные изменения как в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение направлений денежных потоков в мире, а также направлений поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, в довольно постепенные, но их нужно уже сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние, размеры и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.



Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине. Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.Другими словами, подобные законодательные изменения как в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение направлений денежных потоков в мире, а также направлений поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, в довольно постепенные, но их нужно уже сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние, размеры и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине. Востаннє редагувалось buratinyo в П'ят 09 бер, 2018 23:32, всього редагувалось 1 раз. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 721 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1155 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:28 centurionus написав: ............

Як ілюстрація. За бабло "рєшат усьо".

https://ua.censor.net.ua/news/3054189/tse_moya_tragichna_pomylka_ya_nikoly_v_jytti_bilshe_niyakyh_takyh_protokoliv_ne_pidpysuvatymu_senchenko ............Як ілюстрація. За бабло "рєшат усьо".

Ну, хорошо. не дал Сенченко открыть канал.

Потом Семенченко со товарищи повалили столбы, чтобы отрезать подаячу эл.-энергии.

И результат?

Что-то не слышу крымских страданий по обоим поводам.

Разве что, может, селяне в степном Крыму пострадали, но они ничего не решают и ни на что не влияют. Ну, хорошо. не дал Сенченко открыть канал.Потом Семенченко со товарищи повалили столбы, чтобы отрезать подаячу эл.-энергии.И результат?Что-то не слышу крымских страданий по обоим поводам.Разве что, может, селяне в степном Крыму пострадали, но они ничего не решают и ни на что не влияют. ЛАД 2 Повідомлень: 9034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2881 раз. Подякували: 2575 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:36 Karp написав: ............

браво! хороші слова ............браво! хороші слова

Слова хорошие, стихи, правда, не очень, не Леся Украинка, и не Франко.

Но последние 2 строки ...

На Кавказ завтра собираетесь?

Вы лично оденете шинель и возьмёте в руки автомат, чтобы забрать Кубань? Слова хорошие, стихи, правда, не очень, не Леся Украинка, и не Франко.Но последние 2 строки ...На Кавказ завтра собираетесь?Вы лично оденете шинель и возьмёте в руки автомат, чтобы забрать Кубань? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 бер, 2018 23:37, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 9034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2881 раз. Подякували: 2575 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:36 buratinyo написав: Vitl написав: Karp



но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет



это очень неосторожное мнение, т е вы видите то, что на поверхности и не понимаете и даже по тексту не хотите понимать, что внутри.Вам и всем нам втёрли, та и ладно.Далеко не пофиг, почему крепнет.Если понять почему, тогда можно понять, когда это закончится и почему.И соотв быть готовым к этому. но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнетэто очень неосторожное мнение, т е вы видите то, что на поверхности и не понимаете и даже по тексту не хотите понимать, что внутри.Вам и всем нам втёрли, та и ладно.Далеко не пофиг, почему крепнет.Если понять почему, тогда можно понять, когда это закончится и почему.И соотв быть готовым к этому.



Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.



Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.



Другими словами, подобные законодательные изменения в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение денежных потоков в мире, а также направления поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, но их нужно сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.



Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине. Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.Другими словами, подобные законодательные изменения в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение денежных потоков в мире, а также направления поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, но их нужно сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине. К сожалению, Ваш анализ небольшого количества факторов не позволяет сделать заключение каков будет курс в понедельник. Он даже не дает уверенности направления изменения. Сколько валюты будет на продажу от экспортеров точно не знает никто? или Вы в курсе? К сожалению, Ваш анализ небольшого количества факторов не позволяет сделать заключение каков будет курс в понедельник. Он даже не дает уверенности направления изменения. Сколько валюты будет на продажу от экспортеров точно не знает никто? или Вы в курсе? Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя) Karp

Повідомлень: 1708 З нами з: 22.03.10 Подякував: 323 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:41 ЛАД написав: Karp написав: ............

браво! хороші слова ............браво! хороші слова

Слова хорошие, стихи, правда, не очень, не Леся Украинка, и не Франко.

Но последние 2 строки ...

На Кавказ завтра собираетесь?

Вы лично оденете шинель и возьмёте в руки автомат, чтобы забрать Кубань? Слова хорошие, стихи, правда, не очень, не Леся Украинка, и не Франко.Но последние 2 строки ...На Кавказ завтра собираетесь?Вы лично оденете шинель и возьмёте в руки автомат, чтобы забрать Кубань?

я сторонник экономического решения вопроса. мы, совместно с Вами, отрегулируем все так... "хоть не приходи!"(Жванецкий) И они сами попросятся домой... я сторонник экономического решения вопроса. мы, совместно с Вами, отрегулируем все так... "хоть не приходи!"(Жванецкий) И они сами попросятся домой... Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя) Karp

Повідомлень: 1708 З нами з: 22.03.10 Подякував: 323 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:49 ЛАД написав: centurionus написав: ............

Як ілюстрація. За бабло "рєшат усьо".

https://ua.censor.net.ua/news/3054189/tse_moya_tragichna_pomylka_ya_nikoly_v_jytti_bilshe_niyakyh_takyh_protokoliv_ne_pidpysuvatymu_senchenko ............Як ілюстрація. За бабло "рєшат усьо".

Ну, хорошо. не дал Сенченко открыть канал.

Потом Семенченко со товарищи повалили столбы, чтобы отрезать подаячу эл.-энергии.

И результат?

Что-то не слышу крымских страданий по обоим поводам.

Разве что, может, селяне в степном Крыму пострадали, но они ничего не решают и ни на что не влияют. Ну, хорошо. не дал Сенченко открыть канал.Потом Семенченко со товарищи повалили столбы, чтобы отрезать подаячу эл.-энергии.И результат?Что-то не слышу крымских страданий по обоим поводам.Разве что, может, селяне в степном Крыму пострадали, но они ничего не решают и ни на что не влияют. это заблуждение что "они ничего не решают". Если Д'Артаньян-Сенченко не дал, Семенченко оборвал..., то тысячи селян могут больше. Когда терпение "лопнет" "из искры..." ну как-то так это заблуждение что "они ничего не решают". Если Д'Артаньян-Сенченко не дал, Семенченко оборвал..., то тысячи селян могут больше. Когда терпение "лопнет" "из искры..." ну как-то так Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя) Karp

Повідомлень: 1708 З нами з: 22.03.10 Подякував: 323 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:50 Долярчик написав: ...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись!

...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то....



п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так!

п.с.2......а він таки працював ...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись!...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то....п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так!п.с.2......а він таки працював



Тяжело гадать,что вы там увидели,напишу в вашем стиле:если это то,что я думаю и под клиента сегодня открыли отделение,для определенных действий с привлечением лиц с несуществующей(официально)специальностью,или как то иначе так они это и раньше делали,в помощь другим клиентам. Тяжело гадать,что вы там увидели,напишу в вашем стиле:если это то,что я думаю и под клиента сегодня открыли отделение,для определенных действий с привлечением лиц с несуществующей(официально)специальностью,или как то иначетак они это и раньше делали,в помощь другим клиентам. shatenerbi

Повідомлень: 1369 З нами з: 01.07.12 Подякував: 28 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 бер, 2018 00:39 Karp написав: buratinyo написав: Vitl написав: Karp



но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет



это очень неосторожное мнение, т е вы видите то, что на поверхности и не понимаете и даже по тексту не хотите понимать, что внутри.Вам и всем нам втёрли, та и ладно.Далеко не пофиг, почему крепнет.Если понять почему, тогда можно понять, когда это закончится и почему.И соотв быть готовым к этому. но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнетэто очень неосторожное мнение, т е вы видите то, что на поверхности и не понимаете и даже по тексту не хотите понимать, что внутри.Вам и всем нам втёрли, та и ладно.Далеко не пофиг, почему крепнет.Если понять почему, тогда можно понять, когда это закончится и почему.И соотв быть готовым к этому.



Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.



Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.



Другими словами, подобные законодательные изменения в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение денежных потоков в мире, а также направления поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, но их нужно сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.



Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине. Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.Другими словами, подобные законодательные изменения в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение денежных потоков в мире, а также направления поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, но их нужно сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине. К сожалению, Ваш анализ небольшого количества факторов не позволяет сделать заключение каков будет курс в понедельник. Он даже не дает уверенности направления изменения. Сколько валюты будет на продажу от экспортеров точно не знает никто? или Вы в курсе? К сожалению, Ваш анализ небольшого количества факторов не позволяет сделать заключение каков будет курс в понедельник. Он даже не дает уверенности направления изменения. Сколько валюты будет на продажу от экспортеров точно не знает никто? или Вы в курсе?



На межбанке на эйфории четырехдневного отсутствия прихода валюты для лобязательной продажи валюты курс до обеда взлетит до 26.30... Потом, в ожидании поступлений валютной выручки от запоздавших на этот банкет экспортеров - дальше вниз на 25,..



Нещасные копейки валютного нала тута роли не сыграют.

Хотя, попытки раскачки стопроцентов будут.



Дядь Саша. Ай ем сори.. На межбанке на эйфории четырехдневного отсутствия прихода валюты для лобязательной продажи валюты курс до обеда взлетит до 26.30... Потом, в ожидании поступлений валютной выручки от запоздавших на этот банкет экспортеров - дальше вниз на 25,..Нещасные копейки валютного нала тута роли не сыграют.Хотя, попытки раскачки стопроцентов будут.Дядь Саша. Ай ем сори.. Востаннє редагувалось дарий в Суб 10 бер, 2018 01:06, всього редагувалось 1 раз. дарий

Повідомлень: 300 З нами з: 21.01.17 Подякував: 75 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 бер, 2018 00:46 Karp написав: ЛАД написав: Karp написав: ............

браво! хороші слова ............браво! хороші слова

Слова хорошие, стихи, правда, не очень, не Леся Украинка, и не Франко.

Но последние 2 строки ...

На Кавказ завтра собираетесь?

Вы лично оденете шинель и возьмёте в руки автомат, чтобы забрать Кубань? Слова хорошие, стихи, правда, не очень, не Леся Украинка, и не Франко.Но последние 2 строки ...На Кавказ завтра собираетесь?Вы лично оденете шинель и возьмёте в руки автомат, чтобы забрать Кубань?

я сторонник экономического решения вопроса. мы, совместно с Вами, отрегулируем все так... "хоть не приходи!"(Жванецкий) И они сами попросятся домой... я сторонник экономического решения вопроса. мы, совместно с Вами, отрегулируем все так... "хоть не приходи!"(Жванецкий) И они сами попросятся домой...

Кубань? Не смешно.



ЛАД писал(а):

....................

Ну, хорошо. не дал Сенченко открыть канал.

Потом Семенченко со товарищи повалили столбы, чтобы отрезать подаячу эл.-энергии.

И результат?

Что-то не слышу крымских страданий по обоим поводам.

Разве что, может, селяне в степном Крыму пострадали, но они ничего не решают и ни на что не влияют.

это заблуждение что "они ничего не решают". Если Д'Артаньян-Сенченко не дал, Семенченко оборвал..., то тысячи селян могут больше. Когда терпение "лопнет" "из искры..." ну как-то так это заблуждение что "они ничего не решают". Если Д'Артаньян-Сенченко не дал, Семенченко оборвал..., то тысячи селян могут больше. Когда терпение "лопнет" "из искры..." ну как-то так

"Тысячи селян" не могут ничего.

Даже десятки, а то и сотни тысяч крымских татар не смогли изменить ситуацию.



Будьте реалистом. Кубань? Не смешно."Тысячи селян" не могут ничего.Даже десятки, а то и сотни тысяч крымских татар не смогли изменить ситуацию.Будьте реалистом. ЛАД 2 Повідомлень: 9034 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2881 раз. Подякували: 2575 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 бер, 2018 01:43 ЛАД написав: Karp написав: ЛАД написав: Слова хорошие, стихи, правда, не очень, не Леся Украинка, и не Франко.

Но последние 2 строки ...

На Кавказ завтра собираетесь?

Вы лично оденете шинель и возьмёте в руки автомат, чтобы забрать Кубань? Слова хорошие, стихи, правда, не очень, не Леся Украинка, и не Франко.Но последние 2 строки ...На Кавказ завтра собираетесь?Вы лично оденете шинель и возьмёте в руки автомат, чтобы забрать Кубань?

я сторонник экономического решения вопроса. мы, совместно с Вами, отрегулируем все так... "хоть не приходи!"(Жванецкий) И они сами попросятся домой... я сторонник экономического решения вопроса. мы, совместно с Вами, отрегулируем все так... "хоть не приходи!"(Жванецкий) И они сами попросятся домой...

Кубань? Не смешно.



ЛАД писал(а):

....................

Ну, хорошо. не дал Сенченко открыть канал.

Потом Семенченко со товарищи повалили столбы, чтобы отрезать подаячу эл.-энергии.

И результат?

Что-то не слышу крымских страданий по обоим поводам.

Разве что, может, селяне в степном Крыму пострадали, но они ничего не решают и ни на что не влияют.

это заблуждение что "они ничего не решают". Если Д'Артаньян-Сенченко не дал, Семенченко оборвал..., то тысячи селян могут больше. Когда терпение "лопнет" "из искры..." ну как-то так это заблуждение что "они ничего не решают". Если Д'Артаньян-Сенченко не дал, Семенченко оборвал..., то тысячи селян могут больше. Когда терпение "лопнет" "из искры..." ну как-то так

"Тысячи селян" не могут ничего.

Даже десятки, а то и сотни тысяч крымских татар не смогли изменить ситуацию.



Будьте реалистом. Кубань? Не смешно."Тысячи селян" не могут ничего.Даже десятки, а то и сотни тысяч крымских татар не смогли изменить ситуацию.Будьте реалистом. Не хочу. Я неисправимый мечтатель Не хочу. Я неисправимый мечтатель Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя) Karp

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