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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4512451345144515

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 731
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
96
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 731
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 01:53

  дарий написав:
  Karp написав:
  buratinyo написав:
Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.

Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.

Другими словами, подобные законодательные изменения в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение денежных потоков в мире, а также направления поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, но их нужно сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.

Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине.
К сожалению, Ваш анализ небольшого количества факторов не позволяет сделать заключение каков будет курс в понедельник. Он даже не дает уверенности направления изменения. Сколько валюты будет на продажу от экспортеров точно не знает никто? или Вы в курсе?


На межбанке на эйфории четырехдневного отсутствия прихода валюты для лобязательной продажи валюты курс до обеда взлетит до 26.30... Потом, в ожидании поступлений валютной выручки от запоздавших на этот банкет экспортеров - дальше вниз на 25,..

Нещасные копейки валютного нала тута роли не сыграют.
Хотя, попытки раскачки стопроцентов будут.
:D
Дядь Саша. Ай ем сори.. :oops: :D
Довольно смело точно. Валюты для продажи может оказаться немало... так что будем посмотреть :wink:
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 06:38

  Libo написав:
  козак написав:
  Libo написав:И прикольно. Представь, солнышко, чистый воздух, с поля запах хлеба, ты в светлых льняных штанах и рубахе, в соломянном брыле. Богатый разноцветный огород, весь в красных помидорах, здоровенные арбузы, желтые дыни, сад, вишни, подпертые ломящиеся яблони, сливы, вулыки, ухоженные курочки, цесарки, овечки, коровка ... Всё жужит, поет, клюёт, пасётся, кукарекает ... Гармония с природой. Реальная свобода. От всего. Нирвана.

Вы вообще когда-нибудь: копали, садили, пололи, бризкали, збирали, косили, боронували, годували, поїли, кізяки виносили та потім розкидали, рої ловили, мед качали, худобу пасли/доїли/різали, дерева обрізали, птицю на гнізда садили, патрали, а ще по хаті порались, у дворі, на кухні, а ще полову у сіновал, та кролі похворіли, а індик на паркані повісився, щерицю свиням, какиш каченятам, а квочку у погріб, буряки натерти та з дертю замішати ........? А потім нірвана, не без цього))))


Ну звичайно ж робив. Чи не білоручка. Селянський син. :oops:
До того ж, якщо ти не жадний, тобі охоче допоможе місцеве населення. Зараз на одне робоче місце на сільгоспроботи в селі претендує 5-6 осіб. Серед них трапляються непияки і толкові. Садівник - як командир хозвзвода - повинен бути високопрофесійним і досвідним. Решта ніт. Але працьовитими. Ветеренария і хімія цілком можуть бути сортед-аут.
І найголовніше, якщо ти сам не ледацюга, буде і на твоєму маєтку нірвана.

:lol: :lol: :lol:

Ви хоч би раз та зїздили б в те село...Там і побачите,які непитущі і точкові трапляються,особливо ветеринари.І не забудьте мені відписатися,якщо зустрінете такого.З незапамятних часів з ветеринаром прийнято розраховуватися могоричем...Стіл накривають - картопельку смажать,яєчню на стіл подають,помідорчики з огірочками малосольними,квашену капусту,сало духмяне з часничком.Ну і во главу стола виставляють свою самогоночку,в кого мутновату,а в кого чисту як сльоза,подвійноі перегонки.Так було при совєтах,так є і нині.Перемін в цьому плані не відбулося.Правда ніхто з цим і не боровся,розуміючи,що бабці на селі за послуги ветеринара,немає іншої монети для розрахунку ніж могорич!Ви б ще написали,що ті кого наймають свинку заколоти,теж непитущі...
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 06:44

  Перес де Куэльяр написав:Откупил часть по 27 . %50 гривна.

*Відправлено з Чату

І навіщо?Терпіли,терпіли і на тобі...Як в тій приказці про невістку!
Qwerty
 
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