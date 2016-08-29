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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4512451345144515 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 731 1. Нет сбережений в валюте 11% 77 2. до 20% 6% 42 3. от 20% до 50% 7% 50 4. от 50% до 75% 13% 96 5. более 75% 64% 466 Всього голосів : 731 Додано: Суб 10 бер, 2018 01:53 дарий написав: Karp написав: buratinyo написав:

Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.



Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.



Другими словами, подобные законодательные изменения в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение денежных потоков в мире, а также направления поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, но их нужно сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.



Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине. Не согласен. Под укреплением можно ошибочно принять что-то вроде коррекции. Вот сегодня я смотрю рост начался в заявках на продажу валют. Этому есть несколько объяснений как всегда. Но думаю, что четыре дня советских праздников принесли неплохую выручку большинству магазинам, которые непременно затариваются валютой, так как подарки украинским женщинам традиционно дарят импортные.Но можем посмотреть и чуть далее. Торговые войны, дай Бог, чтобы они больше нигде не превратились в реальные войны как в Сирии или Украине, могут подстегнуть импорт в Украину. Почему? Да потому что часть товаров из Китая будет уже не востребована в США и ее нужно будет срочно скидывать на другие второстепенные рынки, к коим можно с уверенностью отнести и Украину, и Беларусь, и Казахстан, и в том числе Гвателупу (с). На нашем рынке появится дополнительное количество товара из Китая и даже Европы, которые будут проданы с дисконтом и поэтому быстро, как только возможно. Естественно эта ситуация будет стимулировать временно спрос на валюту в Украине.Другими словами, подобные законодательные изменения в США, а также ответные действия Европы вызовут заметное изменение денежных потоков в мире, а также направления поставок физических товаров. Эти изменения не мгновенные, но их нужно сейчас отслеживать, так как они будут заметно влиять на курс гривны возможно даже сопоставимо с тем, как на курс гривны влияет состояние и структура украинского экспорта в конкретный сезон года.Надо будет завтра пройтись по харьковским магазинам и ненавязчиво узнать какие товары хорошо продаются сейчас и почему. Подозреваю, что более качественные импортные товары немного дешевле, чем сейчас, очень понравятся украинцам и попутно чуть поднимут средний уровень качества на новый уровень в Украине. К сожалению, Ваш анализ небольшого количества факторов не позволяет сделать заключение каков будет курс в понедельник. Он даже не дает уверенности направления изменения. Сколько валюты будет на продажу от экспортеров точно не знает никто? или Вы в курсе? К сожалению, Ваш анализ небольшого количества факторов не позволяет сделать заключение каков будет курс в понедельник. Он даже не дает уверенности направления изменения. Сколько валюты будет на продажу от экспортеров точно не знает никто? или Вы в курсе?



На межбанке на эйфории четырехдневного отсутствия прихода валюты для лобязательной продажи валюты курс до обеда взлетит до 26.30... Потом, в ожидании поступлений валютной выручки от запоздавших на этот банкет экспортеров - дальше вниз на 25,..



Нещасные копейки валютного нала тута роли не сыграют.

Хотя, попытки раскачки стопроцентов будут.



Дядь Саша. Ай ем сори.. На межбанке на эйфории четырехдневного отсутствия прихода валюты для лобязательной продажи валюты курс до обеда взлетит до 26.30... Потом, в ожидании поступлений валютной выручки от запоздавших на этот банкет экспортеров - дальше вниз на 25,..Нещасные копейки валютного нала тута роли не сыграют.Хотя, попытки раскачки стопроцентов будут.Дядь Саша. Ай ем сори.. Довольно смело точно. Валюты для продажи может оказаться немало... так что будем посмотреть Довольно смело точно. Валюты для продажи может оказаться немало... так что будем посмотреть Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя) Karp

Повідомлень: 1708 З нами з: 22.03.10 Подякував: 323 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 бер, 2018 06:38 Libo написав: козак написав: Libo написав: И прикольно. Представь, солнышко, чистый воздух, с поля запах хлеба, ты в светлых льняных штанах и рубахе, в соломянном брыле. Богатый разноцветный огород, весь в красных помидорах, здоровенные арбузы, желтые дыни, сад, вишни, подпертые ломящиеся яблони, сливы, вулыки, ухоженные курочки, цесарки, овечки, коровка ... Всё жужит, поет, клюёт, пасётся, кукарекает ... Гармония с природой. Реальная свобода. От всего. Нирвана. И прикольно. Представь, солнышко, чистый воздух, с поля запах хлеба, ты в светлых льняных штанах и рубахе, в соломянном брыле. Богатый разноцветный огород, весь в красных помидорах, здоровенные арбузы, желтые дыни, сад, вишни, подпертые ломящиеся яблони, сливы, вулыки, ухоженные курочки, цесарки, овечки, коровка ... Всё жужит, поет, клюёт, пасётся, кукарекает ... Гармония с природой. Реальная свобода. От всего. Нирвана.

Вы вообще когда-нибудь: копали, садили, пололи, бризкали, збирали, косили, боронували, годували, поїли, кізяки виносили та потім розкидали, рої ловили, мед качали, худобу пасли/доїли/різали, дерева обрізали, птицю на гнізда садили, патрали, а ще по хаті порались, у дворі, на кухні, а ще полову у сіновал, та кролі похворіли, а індик на паркані повісився, щерицю свиням, какиш каченятам, а квочку у погріб, буряки натерти та з дертю замішати ........? А потім нірвана, не без цього)))) Вы вообще когда-нибудь: копали, садили, пололи, бризкали, збирали, косили, боронували, годували, поїли, кізяки виносили та потім розкидали, рої ловили, мед качали, худобу пасли/доїли/різали, дерева обрізали, птицю на гнізда садили, патрали, а ще по хаті порались, у дворі, на кухні, а ще полову у сіновал, та кролі похворіли, а індик на паркані повісився, щерицю свиням, какиш каченятам, а квочку у погріб, буряки натерти та з дертю замішати ........? А потім нірвана, не без цього))))



Ну звичайно ж робив. Чи не білоручка. Селянський син.

До того ж, якщо ти не жадний, тобі охоче допоможе місцеве населення. Зараз на одне робоче місце на сільгоспроботи в селі претендує 5-6 осіб. Серед них трапляються непияки і толкові. Садівник - як командир хозвзвода - повинен бути високопрофесійним і досвідним. Решта ніт. Але працьовитими. Ветеренария і хімія цілком можуть бути сортед-аут.

І найголовніше, якщо ти сам не ледацюга, буде і на твоєму маєтку нірвана.



Ну звичайно ж робив. Чи не білоручка. Селянський син.До того ж, якщо ти не жадний, тобі охоче допоможе місцеве населення. Зараз на одне робоче місце на сільгоспроботи в селі претендує 5-6 осіб. Серед них трапляються непияки і толкові. Садівник - як командир хозвзвода - повинен бути високопрофесійним і досвідним. Решта ніт. Але працьовитими. Ветеренария і хімія цілком можуть бути сортед-аут.І найголовніше, якщо ти сам не ледацюга, буде і на твоєму маєтку нірвана.

Ви хоч би раз та зїздили б в те село...Там і побачите,які непитущі і точкові трапляються,особливо ветеринари.І не забудьте мені відписатися,якщо зустрінете такого.З незапамятних часів з ветеринаром прийнято розраховуватися могоричем...Стіл накривають - картопельку смажать,яєчню на стіл подають,помідорчики з огірочками малосольними,квашену капусту,сало духмяне з часничком.Ну і во главу стола виставляють свою самогоночку,в кого мутновату,а в кого чисту як сльоза,подвійноі перегонки.Так було при совєтах,так є і нині.Перемін в цьому плані не відбулося.Правда ніхто з цим і не боровся,розуміючи,що бабці на селі за послуги ветеринара,немає іншої монети для розрахунку ніж могорич!Ви б ще написали,що ті кого наймають свинку заколоти,теж непитущі... Ви хоч би раз та зїздили б в те село...Там і побачите,які непитущі і точкові трапляються,особливо ветеринари.І не забудьте мені відписатися,якщо зустрінете такого.З незапамятних часів з ветеринаром прийнято розраховуватися могоричем...Стіл накривають - картопельку смажать,яєчню на стіл подають,помідорчики з огірочками малосольними,квашену капусту,сало духмяне з часничком.Ну і во главу стола виставляють свою самогоночку,в кого мутновату,а в кого чисту як сльоза,подвійноі перегонки.Так було при совєтах,так є і нині.Перемін в цьому плані не відбулося.Правда ніхто з цим і не боровся,розуміючи,що бабці на селі за послуги ветеринара,немає іншої монети для розрахунку ніж могорич!Ви б ще написали,що ті кого наймають свинку заколоти,теж непитущі... Qwerty Повідомлень: 1631 З нами з: 25.02.15 Подякував: 181 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 бер, 2018 06:44 Перес де Куэльяр написав: Откупил часть по 27 . %50 гривна.



*Відправлено з Чату Откупил часть по 27 . %50 гривна.

І навіщо?Терпіли,терпіли і на тобі...Як в тій приказці про невістку! І навіщо?Терпіли,терпіли і на тобі...Як в тій приказці про невістку! Qwerty Повідомлень: 1631 З нами з: 25.02.15 Подякував: 181 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4512451345144515 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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