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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 бер, 2018 14:26
Starikan написав: Долярчик написав:
....та як не важливі? - скільки можна було продуктів купити восени на 1500тис.грн,а скільки зараз? - невже, ту саму кількість масла, молока, яєць, олії, яблук, сосисок і т. п?...... а ліків?
А на $53 могла бы больше купить?
Вы спорите о разных вещах.
Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.
Деньги на лекарства считать - себя не уважать.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Суб 10 бер, 2018 14:45
Starikan написав:
Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.
Не знаю о чем вы говорите.
Иногда хожу бабушке за лекарствами в аптеку (раз в месяц прибл.) - каждый раз дороже.
Да и любая другая мелочь, типа аспирин, перекись водорода, вата и т.п. - каждый раз дороже на 5-25коп. (тоже пополняется раз в месяц или реже)
Ни одного раза не было, чтоб что-то покупалось по "прошлой" цене. В обоих случаях аптека одна и та же. При этом в других - ситуация хуже, если верить сайтам аптек и агрегаторам цен
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Додано: Суб 10 бер, 2018 15:00
Vitl написав: Долярчик написав: ЛАД написав:
[quote="...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись!
...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а якщо ні, то тоді й писати не буду про то....
п.с.....я ж тут ранішше(і ще на профільній гілці) питав про вихідні банків - не просто так!
п.с.2......а він таки працював
Что Вы всё намёками, да намёками!
Написали бы сразу, о чём речь, а не когда-то потом.
... ну давайте, будь ласка, почекаємо до кінця наступного тижня...... - може і писати вже не буде про що....
Я думал, что ты уже рассказал, и я пропустил ...А если ещё не рассказал, то давай быстрее уже, так же нельзя шутить с коллегами по форуму.Мы все в напряжении, это вредно.Давай.Может медаль дадут, дайте ему хоть серенькую там какую нить
Банковские интриги это самое важное для всех форумчан и ичпытывать терпение нельзя.[/quote]
===
...... та почекайте 3-5днів!..і от, якщо дійсно курс розвернеться, то я тоді всім розказую,по чім я це оприділив, а ви всі гарно ставите мені плюсики, щоб в мене появилась хоч якась там сіренька медалька!
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Додано: Суб 10 бер, 2018 15:12
Вы совершенно верно заметили, что мы видим далеко не весь объем валютного рынка. Добавлю только, что рост видимого объема может свидетельствовать о присутствии на рынке нескольких крупных игроков, чьи суммы создают перекос в нескольких банках, заставляя выходить на МБ.
Что касается объема облигаций, нужно учитывать, что их выпускал не только минфин. О некоторых из этих выпусков мы знаем, но о всех ли? Я не возьмусь оценить общий объем заведенного спекулятивного капитала.
Хоть видимые объемы рынка не очень показательны, стоит также обратить внимание на то, что объемы интервенций, будучи весьма существенными, все же значительно меньше предполагаемого роста рынка. Т.е. растет как предложение, так и спрос. Это может говорить о некотором оживлении внешнеторговой активности, но не в масштабах видимых цифр.
Я тоже надеюсь на то, что НБУ станет активнее препятствовать укреплению гривны. А станет ли? Несколько лет мне действия НБУ казались понятными и логичными. Сейчас игры стали значительно сложнее, я уже ничего не понимаю.
Одно могу сказать совершенно точно: НБУ не будет применять компенсацию НДС, поскольку этим занимается не он
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Додано: Суб 10 бер, 2018 15:35
Долярчик написав:
[quote="[quote="4317692:[quote="...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись!
...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а
... ну давайте, будь ласка, почекаємо до кінця наступного тижня...... - може і писати вже не буде п
...... та почекайте 3-5днів!..і от, якщо дійсно курс розвернеться, то я тоді всім розказую,по чім я це оприділив, а ви всі гарно ставите мені плюсики, щоб в мене появилась хоч якась там сіренька медалька!
[/quote][/quote]
Долярчик , задним числом это не серьезно , «Карты на стол» , потом вернусь и плюсону тебе на медальку , от твоих интриг люди могут ошибок наделать , «вместо солярки , доляра накуплять» , смотри посевную сорвешь.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 10 бер, 2018 16:05
Перес де Куэльяр написав: Долярчик написав:
[quote="[quote="4317692:[quote="...сьогодні в одному банку(де я люблю заходити, "як по свячену воду") сталось дещо нестандартне, і якщо це правильно трактувати, то вже наступного тижня курс має розвернутись!
...якщо так і станеться - тоді вам все детально тут напишу! - а
... ну давайте, будь ласка, почекаємо до кінця наступного тижня...... - може і писати вже не буде п
...... та почекайте 3-5днів!..і от, якщо дійсно курс розвернеться, то я тоді всім розказую,по чім я це оприділив, а ви всі гарно ставите мені плюсики, щоб в мене появилась хоч якась там сіренька медалька!
[/quote]
Долярчик , задним числом это не серьезно , «Карты на стол» , потом вернусь и плюсону тебе на медальку , от твоих интриг люди могут ошибок наделать , «вместо солярки , доляра накуплять» , смотри посевную сорвешь.[/quote]
...ні, інтригу тримаю до кінця!
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Додано: Суб 10 бер, 2018 17:26
Долярчик написав:
..............
...ні, інтригу тримаю до кінця!
Інтрига нікому не потрібна. Інтриг вистачає від НБУ.
Потрібні рішення!
За це і + ставлять.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 17:43
Озвучьте дату и примерное время конца , шо бы не пропустить событие.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 17:55
Николаев, доллар вчера и сегодня на продаже 26,35, а евро вырос в покупке - вчера 32,10 - 32,65, а сегодня 32,35 - 32,65.
На рынке после поднятия аренды еще на 15% началась активная продажа магазинов, многим после янв-февральского простоя банально нечем платить и нет смысла работать дальше. Многие говорят, что сдавали валюту, чтоб заплатить аренду..
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Додано: Суб 10 бер, 2018 18:08
Karp написав:
.......
но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет
хотя мечтаю когда гривной, как и Украиной, и "парашанками" всякими, можна будет гордиться
Гордиться Украиной и гордиться гривной - вещи сильно разные. Для первого совсем не обязательно второе. Гордиться Родиной - это да, а гордиться бумажками ...
А если бы мир до сих пор пользовался золотом-серебром?Рубанок
Сообщение Добавлено: Сб 10 мар, 2018 13:15
Re: Валютный рынок в контексте
Оце зловив себе на думці, що Перес молодчага, не ловив для зливу самого піку, а скідав по частинах. Я надіявся зловити пік і коли бак почав стрімко падати почав жаднічати зливатися надіючись на відскок, але не склалося. На 27.5 такі пересилив себе і придбав гривні. Але при цьому Перес відкупився на 27. Якби я відкупився на 26, то прибуток виявився б у нас однаковим (з одиниці долара). Тобто дійсно, треба прийняти за аксіому, що не зловиш ні пік ні дно, а фіксувати прибуток, на рівнях завчасно чітко означених для себе, і не ганятися за парою копійок (деколи парою десятків копійок), бо можна залишитися ні з чим
Это Вы всё верно написали, и Перес, действительно, молодец. Но вопрос о "чітко означених для себе рівнях". Я для себя назначил уровень начала слива на 29, но ... не сложилось, чуть не дотянули. Теперь сижу, спокойно наблюдаю со стороны за бурными страстями.
А вообще сейчас читаю форум и складывается впечатление, что сейчас большинство писать научилось, а читать нет.
Причём, больше этим отличаются "гривнелюбы". Практически все "гривнелюбы" кроме, пожалуй, 2006-го собираются летом выйти из гривни в доллар. Даже у сомилитарка это вроде звучит. Так неужели вы не видите, что "долларопоклонники" придерживаются такой же точки зрения, как и вы?
Никто же не спорит, что сегодня гривня укрепляется (да и смешно было бы с этим спорить - для этого надо быть полным идиотом). Различие только в том, что по разному оценивали уровни выхода из доллара и возможные минимумы и сроки их достижения. И, кстати, по-моему, никто из "гривнелюбов" не рассчитывал на курсы, близкие к 26, уже в начале марта, а не в июне-июле.
Так к чему, простите, "задрачивать" друг друга?
Ну не вышел я вовремя в гривню. У меня будет (есть) упущенная выгода. Так что мне стреляться теперь? Я в 2001 или в 2002 потерял 60+ тыс. долл. на украинском "кризисе доткомов" (влез тогда в "развитие интернета" в Украине), были и ещё достаточно крупные потери (правда, не такие значительные). Ну и что? Пережил. Так это были именно потери. Так неужели я сейчас буду биться головой об стенку из-за нескольких тысячах "упущенной выгоды"?
Стоит ли это того, чтобы устраивать на форуме истерики и хамить друг другу?
СпокойнЕе надо. спокойнЕе.
И не стоит какая-то бумажка того, чтобы из-за недоверия к ней объявлять людей "врагами Украины". К сожалению, за 20+ лет своей истории гривня пока доверия не заслужила. (Для особо рьяных патриотов, кот. оскорбятся за гривню - доллар я тоже считаю бумажкой, но всё же существенно более надёжной).
Востаннє редагувалось ЛАД
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