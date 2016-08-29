Додано: Суб 10 бер, 2018 18:08

Karp написав: .......

но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет хотя мечтаю когда гривной, как и Украиной, и "парашанками" всякими, можна будет гордиться .......но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнетхотя мечтаю когда гривной, как и Украиной, и "парашанками" всякими, можна будет гордиться

Сообщение Добавлено: Сб 10 мар, 2018 13:15

Re: Валютный рынок в контексте

Оце зловив себе на думці, що Перес молодчага, не ловив для зливу самого піку, а скідав по частинах. Я надіявся зловити пік і коли бак почав стрімко падати почав жаднічати зливатися надіючись на відскок, але не склалося. На 27.5 такі пересилив себе і придбав гривні. Але при цьому Перес відкупився на 27. Якби я відкупився на 26, то прибуток виявився б у нас однаковим (з одиниці долара). Тобто дійсно, треба прийняти за аксіому, що не зловиш ні пік ні дно, а фіксувати прибуток, на рівнях завчасно чітко означених для себе, і не ганятися за парою копійок (деколи парою десятків копійок), бо можна залишитися ні з чим

Гордиться Украиной и гордиться гривной - вещи сильно разные. Для первого совсем не обязательно второе. Гордиться Родиной - это да, а гордиться бумажками ...А если бы мир до сих пор пользовался золотом-серебром?Это Вы всё верно написали, и Перес, действительно, молодец. Но вопрос о "чітко означених для себе рівнях". Я для себя назначил уровень начала слива на 29, но ... не сложилось, чуть не дотянули. Теперь сижу, спокойно наблюдаю со стороны бурными страстями.А вообще сейчас читаю форум и складывается впечатление, что сейчас большинство писать научилось, а читать нет.Причём, больше этим отличаются "гривнелюбы". Практически все "гривнелюбы" кроме, пожалуй, 2006-го собираются летом выйти из гривни в доллар. Даже у сомилитарка это вроде звучит. Так неужели вы не видите, что "долларопоклонники" придерживаются такой же точки зрения, как и вы?Никто же не спорит, что сегодня гривня укрепляется (да и смешно было бы с этим спорить - для этого надо быть полным идиотом). Различие только в том, что по разному оценивали уровни выхода из доллара и возможные минимумы и сроки их достижения. И, кстати, по-моему, никто из "гривнелюбов" не рассчитывал на курсы, близкие к 26, уже в начале марта, а не в июне-июле.Так к чему, простите, "задрачивать" друг друга?Ну не вышел я вовремя в гривню. У меня будет (есть) упущенная выгода. Так что мне стреляться теперь? Я в 2001 или в 2002 потерял 60+ тыс. долл. на украинском "кризисе доткомов" (влез тогда в "развитие интернета" в Украине), были и ещё достаточно крупные потери (правда, не такие значительные). Ну и что? Пережил. Так это были именно потери. Так неужели я сейчас буду биться головой об стенку из-за нескольких тысячах "упущенной выгоды"?Стоит ли это того, чтобы устраивать на форуме истерики и хамить друг другу?СпокойнЕе надо. спокойнЕе.И не стоит какая-то бумажка того, чтобы из-за недоверия к ней объявлять людей "врагами Украины". К сожалению, за 20+ лет своей истории гривня пока доверия не заслужила. (Для особо рьяных патриотов, кот. оскорбятся за гривню - доллар я тоже считаю бумажкой, но всё же существенно более надёжной).