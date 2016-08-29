RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4516451745184519

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 731
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
96
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 731
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:32

Re: И дело даже не в гусЯх...

  Libo написав:Акции сильно падают во время кризиса, но потом снова многократно вырастают.
Главное иметь на случай кризиса кеш


Много и многие букф набирать стали. Раздрай какой то у людей. Непонимание. Происходящего у нас и в миру.
Раз "разведка" длинные пост-уговоры набрала, делай наоборот.
Кризис он не предсказуем, как и методы спасения при нём. 2008 нас пощекотал, что будет- не понятно ни кому.
Идиотская идея, в виде пьяного бреда наличку бакса гребут. Налички мало,
долг огромен, у нас малая часть в закромх. ФРС оно ФРС, а отдельно взятая страна при той валюте может сказать фу. 61-м для меня запахло.
Думаю, это самая трезвая мысль объясняющая укрепление гривны. На иное фантазии не хватает.
lockinoenp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 27.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:52

  w_bufett написав:
  сірий написав:
  Рубанок написав:Оце зловив себе на думці, що Перес молодчага, не ловив для зливу самого піку, а скідав по частинах. Я надіявся зловити пік і коли бак почав стрімко падати почав жаднічати зливатися надіючись на відскок, але не склалося. На 27.5 такі пересилив себе і придбав гривні. Але при цьому Перес відкупився на 27. Якби я відкупився на 26, то прибуток виявився б у нас однаковим (з одиниці долара). Тобто дійсно, треба прийняти за аксіому, що не зловиш ні пік ні дно, а фіксувати прибуток, на рівнях завчасно чітко означених для себе, і не ганятися за парою копійок (деколи парою десятків копійок), бо можна залишитися ні з чим.

МО-ЛО-ДЕЦ!!!! А Я иду на 25**,на все :D


А если будет 28,45? :mrgreen:

А если будет 19? :wink:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 21:56

  Вовка-тренер написав:
  w_bufett написав: А если будет 28,45?

А если 45,28? : ) И самое смешное будет если эта шутка ненароком превратится в реальность. Но тогда конечно все "подвадцатьпять" резко исчезнут, или перекрасятся по-быстренькому : ))

Я здесь постоянный, буду перекрашиваться, сообщу. :)
Спокойной ночи, без валерьянки :D
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 22:19

  сірий написав:
  Вовка-тренер написав:
  w_bufett написав: А если будет 28,45?

А если 45,28? : ) И самое смешное будет если эта шутка ненароком превратится в реальность. Но тогда конечно все "подвадцатьпять" резко исчезнут, или перекрасятся по-быстренькому : ))

Я здесь постоянный, буду перекрашиваться, сообщу. :)
Спокойной ночи, без валерьянки :D


Народ,смотрю, зачесался... Мабуть, с понедельника по налу хотя бы до обеда рванем не по-детски... Интрига будет в среду. Не скучно у нас - в колхозе. :mrgreen:

https://petrimazepa.com/dada_sem_povorot_na_vostok
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 21.01.17
Подякував: 80 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 23:04

  дарий написав:Народ,смотрю, зачесался... Мабуть, с понедельника по налу хотя бы до обеда рванем не по-детски... Интрига будет в среду. Не скучно у нас - в колхозе. https://petrimazepa.com/dada_sem_povorot_na_vostok

будет пА 30 ???

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
Повідомлень: 100
З нами з: 18.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 23:09

  ЛАД написав:
  centurionus написав:........
Деньги на лекарства считать - себя не уважать.

:?: :?: :?:
У вас иногда бывают совершенно неожиданные высказывания. :)
Чем отличаются расходы на лекарства от расходов, к примеру, на еду или ЖКХ для людей, кот. пользуются ими постоянно, а не раз в 30 лет?

Не переймайтеся. Це для тутешнього фахівця із самоповаги, який роздає поради тим, хто їх не потребує. Поціновувач відомих подорожей, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 646
З нами з: 07.10.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 00:33

  vovan_prm написав:
  Starikan написав: Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.
не подорожали в какой валюте?

Разумеется, в гривне.
Это, конечно, частный пример, у всех свой набор.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14701
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 00:38

  centurionus написав: Деньги на лекарства считать - себя не уважать.

:shock: :shock: :shock:
Поясните мысль.
Последнее время мы с женой считает месячные расходы по статьям. Думаю, так делают многие. Не понимаю, что здесь неуважительного.

И я же сказал - из чистого интереса.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14701
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 00:43

  Грйс-мэн написав:
  Starikan написав:Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.

Не знаю о чем вы говорите.
Иногда хожу бабушке за лекарствами в аптеку (раз в месяц прибл.) - каждый раз дороже.
Да и любая другая мелочь, типа аспирин, перекись водорода, вата и т.п. - каждый раз дороже на 5-25коп. (тоже пополняется раз в месяц или реже)

Я приводил уже свои данные, повторять лень, да и я вроде выкинул старые чеки.
И набор лекарств разный бывает.
То, что помню - Omega 3 Healthyway, Розукард и Индопрес точно не подорожали с 2015го.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14701
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 2083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 01:01

Re: Валютный рынок в контексте

  centurionus написав:Зрозуміла система ["пожиттєвого найму"], на відміну від безсистемності в англо-саксонських силових структурах (крім ЗС).

Да ладно. В 83-М после срочки ко мне пожарник приходил. И долго уговаривал. На любую службу. А на службе читающий лекции о "Лесных волках"
после пропажи одного письма подходил. Брат сбил, мотористом по Камазам, правда не сложилось. Но по турбинам был М-испытатель. Счас в тупике.
Но ближе к теме ветки. Моя бредовая идея. Наш менталитет таков, что мы больше баксы в матрасе держим. Ни экономических, ни политических причин к ревалу гривны не вижу. Кроме своего бреда. Что в переди- покрыто мраком неизвестности.
Это к чему. Вытянуть бумажки из матраса. МБ более менее стабилен. По обороту, хотя и под вопросом их политика. Ни земли, что бы больше баксов по безналу за зерно получить нет. Спрос на импорт тоже на не растёт. Проскакивало тут на форуме что 50 льярдов из матрасов заробитчане в основном сдали. Хотя может и не прав. Не те может быть объемы. На этом завис.
lockinoenp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 27.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4516451745184519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1056, 1057, 1058
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10571 1109192
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 бер, 2018 00:21
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 606, 607, 608
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6075 1291878
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 бер, 2018 23:06
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34629
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9685)
11.03.2018 02:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.