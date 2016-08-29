Додано: Нед 11 бер, 2018 01:01

centurionus написав: Зрозуміла система ["пожиттєвого найму"], на відміну від безсистемності в англо-саксонських силових структурах (крім ЗС). Зрозуміла система ["пожиттєвого найму"], на відміну від безсистемності в англо-саксонських силових структурах (крім ЗС).

Да ладно. В 83-М после срочки ко мне пожарник приходил. И долго уговаривал. На любую службу. А на службе читающий лекции о "Лесных волках"после пропажи одного письма подходил. Брат сбил, мотористом по Камазам, правда не сложилось. Но по турбинам был М-испытатель. Счас в тупике.Но ближе к теме ветки. Моя бредовая идея. Наш менталитет таков, что мы больше баксы в матрасе держим. Ни экономических, ни политических причин к ревалу гривны не вижу. Кроме своего бреда. Что в переди- покрыто мраком неизвестности.Это к чему. Вытянуть бумажки из матраса. МБ более менее стабилен. По обороту, хотя и под вопросом их политика. Ни земли, что бы больше баксов по безналу за зерно получить нет. Спрос на импорт тоже на не растёт. Проскакивало тут на форуме что 50 льярдов из матрасов заробитчане в основном сдали. Хотя может и не прав. Не те может быть объемы. На этом завис.