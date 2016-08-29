Libo написав:Акции сильно падают во время кризиса, но потом снова многократно вырастают. Главное иметь на случай кризиса кеш
Много и многие букф набирать стали. Раздрай какой то у людей. Непонимание. Происходящего у нас и в миру. Раз "разведка" длинные пост-уговоры набрала, делай наоборот. Кризис он не предсказуем, как и методы спасения при нём. 2008 нас пощекотал, что будет- не понятно ни кому. Идиотская идея, в виде пьяного бреда наличку бакса гребут. Налички мало, долг огромен, у нас малая часть в закромх. ФРС оно ФРС, а отдельно взятая страна при той валюте может сказать фу. 61-м для меня запахло. Думаю, это самая трезвая мысль объясняющая укрепление гривны. На иное фантазии не хватает.
Рубанок написав:Оце зловив себе на думці, що Перес молодчага, не ловив для зливу самого піку, а скідав по частинах. Я надіявся зловити пік і коли бак почав стрімко падати почав жаднічати зливатися надіючись на відскок, але не склалося. На 27.5 такі пересилив себе і придбав гривні. Але при цьому Перес відкупився на 27. Якби я відкупився на 26, то прибуток виявився б у нас однаковим (з одиниці долара). Тобто дійсно, треба прийняти за аксіому, що не зловиш ні пік ні дно, а фіксувати прибуток, на рівнях завчасно чітко означених для себе, і не ганятися за парою копійок (деколи парою десятків копійок), бо можна залишитися ні з чим.
дарий написав:Народ,смотрю, зачесался... Мабуть, с понедельника по налу хотя бы до обеда рванем не по-детски... Интрига будет в среду. Не скучно у нас - в колхозе. https://petrimazepa.com/dada_sem_povorot_na_vostok
Starikan написав:Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.
Не знаю о чем вы говорите. Иногда хожу бабушке за лекарствами в аптеку (раз в месяц прибл.) - каждый раз дороже. Да и любая другая мелочь, типа аспирин, перекись водорода, вата и т.п. - каждый раз дороже на 5-25коп. (тоже пополняется раз в месяц или реже)
Я приводил уже свои данные, повторять лень, да и я вроде выкинул старые чеки. И набор лекарств разный бывает. То, что помню - Omega 3 Healthyway, Розукард и Индопрес точно не подорожали с 2015го.
centurionus написав:Зрозуміла система ["пожиттєвого найму"], на відміну від безсистемності в англо-саксонських силових структурах (крім ЗС).
Да ладно. В 83-М после срочки ко мне пожарник приходил. И долго уговаривал. На любую службу. А на службе читающий лекции о "Лесных волках" после пропажи одного письма подходил. Брат сбил, мотористом по Камазам, правда не сложилось. Но по турбинам был М-испытатель. Счас в тупике. Но ближе к теме ветки. Моя бредовая идея. Наш менталитет таков, что мы больше баксы в матрасе держим. Ни экономических, ни политических причин к ревалу гривны не вижу. Кроме своего бреда. Что в переди- покрыто мраком неизвестности. Это к чему. Вытянуть бумажки из матраса. МБ более менее стабилен. По обороту, хотя и под вопросом их политика. Ни земли, что бы больше баксов по безналу за зерно получить нет. Спрос на импорт тоже на не растёт. Проскакивало тут на форуме что 50 льярдов из матрасов заробитчане в основном сдали. Хотя может и не прав. Не те может быть объемы. На этом завис.