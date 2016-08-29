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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4518451945204521>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 732
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
97
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:58

Пока путлер пугает мир новыми ракетами,клоуны американцы воюют с НЛО :)

Сообщается, что запись сделана истребителем F/A-18 Hornet у восточного побережья США на высоте 7,5 тысячи метров. На ней виден овальный объект, который с большой скоростью двигается над поверхностью моря.
NYT: Пентагон потратил $22 млн на поиски НЛО
Переговоры пилотов свидетельствуют о том, что НЛО удалось захватить в прицел лишь с третьей попытки, при этом ранее летчики не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:36

  Qwerty написав:
  prodigy написав:[b]

Для умственно отсталых.

в Харьків і натовку пику

Це ви писали 28лютого...Обіцянку виконали?А то в кримінальних хроніках поки все тихо.[/quote]

Необращайте внимание, этот шакаленок по тявкает и затихает. Проверено :D
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:10

  дарий написав:
  сірий написав:
  Вовка-тренер написав:А если 45,28? : ) И самое смешное будет если эта шутка ненароком превратится в реальность. Но тогда конечно все "подвадцатьпять" резко исчезнут, или перекрасятся по-быстренькому : ))

Я здесь постоянный, буду перекрашиваться, сообщу. :)
Спокойной ночи, без валерьянки :D


Народ,смотрю, зачесался... Мабуть, с понедельника по налу хотя бы до обеда рванем не по-детски... Интрига будет в среду. Не скучно у нас - в колхозе. :mrgreen:

https://petrimazepa.com/dada_sem_povorot_na_vostok

Ага, "рванем", "ракета", "успейте сесть в последний вагон", знаем, слышали не раз подобные пугалки от сидящих в баксе))) А по факту - идет плавная фиксация прибыли от зимнего загона, и загонялы выбирают куда поехать отдохнуть - Мальдивы, Сейшелы или что-то еще. А их жертвы теперь выбирают между Египтом и Турцией, т.к. теперь могут позволить себе меньше, чем если бы не гребли бакс зимой :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:19

  ЛАД написав: Я для себя назначил уровень начала слива на 29, но ... не сложилось, чуть не дотянули. Теперь сижу, спокойно наблюдаю со стороны за бурными страстями. :)
Вы ведь знаете ,что "толпа" никогда не бывает в выиграше и все, как один твердили о цифре 29 ,как "мантра" для слива. Что помешало слить на 20коп. ниже обозначеного Вами уровня? Вот холява например слил евро ,хоть и рановато,но правильно и если бы не вошел поспешно в доллар ,сейчас бы имел профит 2.50грн. на 1ед. доллара.Жадность иногда приводит к потерям ,лучше иметь меньше и доработать тактику по процессу валютообмена,чем ждать большего и в итоге не заработать ничего или получить влет.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:40

У американцев очередной почти 10-летний антирекорд торгового баланса -56.6 ярдов. Такое было только перед острой фазой кризиса около 10 лет назад.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:24

Re: Валютный рынок в контексте

Ждите новостей скоро.
В Нацбанке самки пошли на нерест.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:25

  lockinoenp написав:............
ФРС оно ФРС, а отдельно взятая страна при той валюте может сказать фу. 61-м для меня запахло.
Думаю, это самая трезвая мысль объясняющая укрепление гривны. На иное фантазии не хватает.

У Вас слабая фантазия. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:56

  Kabanchik написав:Ждите новостей скоро.
В Нацбанке самки пошли на нерест.

Неоттудова ждете нрвостей :)

https://sumynews.online/gordon-500-chel ... oroshenko/
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:05

Re: Валютный рынок в контексте

Kabanchik написав:Ждите новостей скоро.
В Нацбанке самки пошли на нерест.
Бухайте меньше :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:10

  hxbbgaf написав:У американцев очередной почти 10-летний антирекорд торгового баланса -56.6 ярдов. Такое было только перед острой фазой кризиса около 10 лет назад.

...ну,якщо мені з нашою Ненькою - все зрозуміло, то чому в Америки - такі проблеми?(від чого саме?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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