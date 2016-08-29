Пока путлер пугает мир новыми ракетами,клоуны американцы воюют с НЛО
Сообщается, что запись сделана истребителем F/A-18 Hornet у восточного побережья США на высоте 7,5 тысячи метров. На ней виден овальный объект, который с большой скоростью двигается над поверхностью моря. NYT: Пентагон потратил $22 млн на поиски НЛО Переговоры пилотов свидетельствуют о том, что НЛО удалось захватить в прицел лишь с третьей попытки, при этом ранее летчики не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.
Вовка-тренер написав:А если 45,28? : ) И самое смешное будет если эта шутка ненароком превратится в реальность. Но тогда конечно все "подвадцатьпять" резко исчезнут, или перекрасятся по-быстренькому : ))
Я здесь постоянный, буду перекрашиваться, сообщу. Спокойной ночи, без валерьянки
Народ,смотрю, зачесался... Мабуть, с понедельника по налу хотя бы до обеда рванем не по-детски... Интрига будет в среду. Не скучно у нас - в колхозе.
Ага, "рванем", "ракета", "успейте сесть в последний вагон", знаем, слышали не раз подобные пугалки от сидящих в баксе))) А по факту - идет плавная фиксация прибыли от зимнего загона, и загонялы выбирают куда поехать отдохнуть - Мальдивы, Сейшелы или что-то еще. А их жертвы теперь выбирают между Египтом и Турцией, т.к. теперь могут позволить себе меньше, чем если бы не гребли бакс зимой
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
ЛАД написав: Я для себя назначил уровень начала слива на 29, но ... не сложилось, чуть не дотянули. Теперь сижу, спокойно наблюдаю со стороны за бурными страстями.
Вы ведь знаете ,что "толпа" никогда не бывает в выиграше и все, как один твердили о цифре 29 ,как "мантра" для слива. Что помешало слить на 20коп. ниже обозначеного Вами уровня? Вот холява например слил евро ,хоть и рановато,но правильно и если бы не вошел поспешно в доллар ,сейчас бы имел профит 2.50грн. на 1ед. доллара.Жадность иногда приводит к потерям ,лучше иметь меньше и доработать тактику по процессу валютообмена,чем ждать большего и в итоге не заработать ничего или получить влет.
lockinoenp написав:............ ФРС оно ФРС, а отдельно взятая страна при той валюте может сказать фу. 61-м для меня запахло. Думаю, это самая трезвая мысль объясняющая укрепление гривны. На иное фантазии не хватает.