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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4518451945204521

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 732
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
97
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:33

  Долярчик написав:
  hxbbgaf написав:У американцев очередной почти 10-летний антирекорд торгового баланса -56.6 ярдов. Такое было только перед острой фазой кризиса около 10 лет назад.

...ну,якщо мені з нашою Ненькою - все зрозуміло, то чому в Америки - такі проблеми?(від чого саме?)

Классика - слишком много кушают, как в мультике. А мир пока ведется и кормит, скупая бакс. Все ясно как Божий день.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:48

  Долярчик написав:...ну,якщо мені з нашою Ненькою - все зрозуміло, то чому в Америки - такі проблеми?(від чого саме?)

Это не их проблемы.)) Потому что если они станут меньше есть лично вам придется работать за два-три доллара в день, предварительно закрыв свою лавочку.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 13:59

  jabba написав:
  Долярчик написав:...ну,якщо мені з нашою Ненькою - все зрозуміло, то чому в Америки - такі проблеми?(від чого саме?)

Это не их проблемы.)) Потому что если они станут меньше есть лично вам придется работать за два-три доллара в день, предварительно закрыв свою лавочку.

Надоел этот бред. Я все же считаю, что первична реальная экономика, а не печатный станок, и доллар при таких макрофинансовых показателях США держится только по принципу финансовой пирамиды. Конечно, если это все рухнет, кризис сперва будет везде, но потом остальному миру станет только легче - работать будут на себя и тратить на себя, а не скупать бумажки далекой заокеанской страны с ужасными показателями.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:17

  Грйс-мэн написав:
  Starikan написав:Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.

Не знаю о чем вы говорите.
Иногда хожу бабушке за лекарствами в аптеку (раз в месяц прибл.) - каждый раз дороже.

Да и любая другая мелочь, типа аспирин, перекись водорода, вата и т.п. - каждый раз дороже на 5-25коп. (тоже пополняется раз в месяц или реже)

Ни одного раза не было, чтоб что-то покупалось по "прошлой" цене. В обоих случаях аптека одна и та же. При этом в других - ситуация хуже, если верить сайтам аптек и агрегаторам цен

карта монобанка с кешбеком 7% вам в помощь
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:23

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:.ні, інтригу тримаю до кінця! 8) :D

Озвучьте дату и примерное время конца , шо бы не пропустить событие.

дату не скажу, но как дойдем почти до уровня прошлого лета 25,7-25,8 , после этого постепенно вверх до 32. Задним числом можете + ставить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 14:54

Re: Валютный рынок в контексте

Штаты просто эффективно борются с голландской болезнью.
Vint
 
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