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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 бер, 2018 13:33
Долярчик написав: hxbbgaf написав:
У американцев очередной почти 10-летний антирекорд торгового баланса -56.6 ярдов. Такое было только перед острой фазой кризиса около 10 лет назад.
...ну,якщо мені з нашою Ненькою - все зрозуміло, то чому в Америки - такі проблеми?(від чого саме?)
Классика - слишком много кушают, как в мультике. А мир пока ведется и кормит, скупая бакс. Все ясно как Божий день.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 11 бер, 2018 13:48
Долярчик написав:
...ну,якщо мені з нашою Ненькою - все зрозуміло, то чому в Америки - такі проблеми?(від чого саме?)
Это не их проблемы.)) Потому что если они станут меньше есть лично вам придется работать за два-три доллара в день, предварительно закрыв свою лавочку.
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jabba
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Додано: Нед 11 бер, 2018 13:59
jabba написав: Долярчик написав:
...ну,якщо мені з нашою Ненькою - все зрозуміло, то чому в Америки - такі проблеми?(від чого саме?)
Это не их проблемы.)) Потому что если они станут меньше есть лично вам придется работать за два-три доллара в день, предварительно закрыв свою лавочку.
Надоел этот бред. Я все же считаю, что первична реальная экономика, а не печатный станок, и доллар при таких макрофинансовых показателях США держится только по принципу финансовой пирамиды. Конечно, если это все рухнет, кризис сперва будет везде, но потом остальному миру станет только легче - работать будут на себя и тратить на себя, а не скупать бумажки далекой заокеанской страны с ужасными показателями.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 11 бер, 2018 14:17
Грйс-мэн написав: Starikan написав:
Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.
Не знаю о чем вы говорите.
Иногда хожу бабушке за лекарствами в аптеку (раз в месяц прибл.) - каждый раз дороже.
Да и любая другая мелочь, типа аспирин, перекись водорода, вата и т.п. - каждый раз дороже на 5-25коп. (тоже пополняется раз в месяц или реже)
Ни одного раза не было, чтоб что-то покупалось по "прошлой" цене. В обоих случаях аптека одна и та же. При этом в других - ситуация хуже, если верить сайтам аптек и агрегаторам цен
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yama
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Додано: Нед 11 бер, 2018 14:23
Vadim V написав:
Озвучьте дату и примерное время конца , шо бы не пропустить событие.
дату не скажу, но как дойдем почти до уровня прошлого лета 25,7-25,8 , после этого постепенно вверх до 32. Задним числом можете + ставить
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Додано: Нед 11 бер, 2018 14:54
Штаты просто эффективно борются с голландской болезнью.
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