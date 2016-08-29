buratinyo написав: Подобные примеры есть и в Украине. Например, Кернес в Харькове. Интересы харьковчан этот человек ставит очень высоко при принятии любых решений. В результате город Харьков многие современные молодые люди признают европейским городом. Конечно, некоторые могут сказать, что город не идеален пока. Но в ответ им я скажу, что уровень стандартов традиционно растет с каждым годом и поэтому процесс улучшения качества жизни и инфраструктуры не остановить. Жаль, что Кернес не президент.С его бы корректным пониманием того, что есть хорошо, а что вредно для здоровья, жить в Украине среднестатистическому украинцу стало бы довольно комфортно.
Zebra написав:Был в Харькове в декабре, могу сказать, что город довольно ухожен по сравнению с Киевом. Дороги ровные, много освещения, мало мусора. Чего не могу сказать про Харьковскую и Сумскую области - дорог нет вообще.
Дороги - это да... Их нужно перестраивать полностью, чтобы они не проходили через пгт и села, а имели только ответвления в нас.пункты, как на Западе. Тогда из них будет толк.
Но это розовые мечты, ибо понадобятся триллионы и подозреваю, не гривен.
Starikan написав:Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.
Не знаю о чем вы говорите. Иногда хожу бабушке за лекарствами в аптеку (раз в месяц прибл.) - каждый раз дороже. Да и любая другая мелочь, типа аспирин, перекись водорода, вата и т.п. - каждый раз дороже на 5-25коп. (тоже пополняется раз в месяц или реже)
Я приводил уже свои данные, повторять лень, да и я вроде выкинул старые чеки. И набор лекарств разный бывает. То, что помню - Omega 3 Healthyway, Розукард и Индопрес точно не подорожали с 2015го.
Так вышло, была необходимость покупать достаточно дорогие лекарства всю вторую половину 2017 года, по несколько раз в месяц. При том, что отдельные препараты варьировались в цене - что-то дешевле, что-то дороже (видимо разные партии), состав набора практически не менялся - так вот цена набора не изменилась по сути за полгода, сумма уходила практически та же самая, колебалась в пределах 5%
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Starikan написав: Я приводил уже свои данные, повторять лень, да и я вроде выкинул старые чеки. И набор лекарств разный бывает. То, что помню - Omega 3 Healthyway, Розукард и Индопрес точно не подорожали с 2015го.
Так вышло, была необходимость покупать достаточно дорогие лекарства всю вторую половину 2017 года, по несколько раз в месяц. При том, что отдельные препараты варьировались в цене - что-то дешевле, что-то дороже (видимо разные партии), состав набора практически не менялся - так вот цена набора не изменилась по сути за полгода, сумма уходила практически та же самая, колебалась в пределах 5%
Давайте оставим эту тему, она слишком неоднозначна. Как и цена продуктов. У кого-то мясо в Сильпо стоит 250 за фунт , у кого-то 146 за кг.