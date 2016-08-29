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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4521452245234524>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 732
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
97
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:28

  Qwerty написав:
  somilitark написав:
  козак написав: Курс 25 нам поможет?
https://coub.com/view/aly71


по крайней мере не навредит это точно и затормозит рост цен,или вы считаете,что курс эффективнее и быстрее 30+ "поможет"?

Ну тогда у меня больше для вас ответов нет.)))

Курс знизився...Де ж зменшення цін?Сьогодні дружина брала свиняче м'ясо по 170 гривень за кіло.Молоду яловичину на базарі продають,якщо раніше замовив у продавця...І ціна її 250 гривень кіло.

140 грн кіло тут
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Был в Харькове в декабре, могу сказать, что город довольно ухожен по сравнению с Киевом. Дороги ровные, много освещения, мало мусора.

Подтверждаю. Киев выглядит ветхим изношенным городком из 90-х.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:35

  buratinyo написав: Подобные примеры есть и в Украине. Например, Кернес в Харькове. Интересы харьковчан этот человек ставит очень высоко при принятии любых решений. В результате город Харьков многие современные молодые люди признают европейским городом. Конечно, некоторые могут сказать, что город не идеален пока. Но в ответ им я скажу, что уровень стандартов традиционно растет с каждым годом и поэтому процесс улучшения качества жизни и инфраструктуры не остановить. Жаль, что Кернес не президент.С его бы корректным пониманием того, что есть хорошо, а что вредно для здоровья, жить в Украине среднестатистическому украинцу стало бы довольно комфортно.

Если бы еще снег во дворах убирали... :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:39

  prosecutor написав: Про Кернеса поржал. Очки розовые прибили гвоздями к носу?

Чем вы лично недовольны?
Спрашиваю не из любви к Адольфычу (у меня тоже есть к нему претензии), а из интереса.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:42

  Zebra написав:Был в Харькове в декабре, могу сказать, что город довольно ухожен по сравнению с Киевом. Дороги ровные, много освещения, мало мусора.
Чего не могу сказать про Харьковскую и Сумскую области - дорог нет вообще.

Дороги - это да...
Их нужно перестраивать полностью, чтобы они не проходили через пгт и села, а имели только ответвления в нас.пункты, как на Западе. Тогда из них будет толк.

Но это розовые мечты, ибо понадобятся триллионы и подозреваю, не гривен.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:44

При этом, в больницы Харькова лучше не попадать, инвалидность оформлять только в Киеве..и вообще не выпендриваться- сидеть на лавочках, ходить по паркам
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:48

  Zebra написав:Был в Харькове в декабре, могу сказать, что город довольно ухожен по сравнению с Киевом. Дороги ровные, много освещения, мало мусора.

Чего не могу сказать про Харьковскую и Сумскую области - дорог нет вообще.


Ну в Донецке даже сейчас дороги лучше. Но то такэ.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:48

Re: Валютный рынок в контексте

Starikan написав:
  Грйс-мэн написав:
  Starikan написав:Насчет лекарств - могу только сказать, что лекарства мои и моей жены практически не подорожали с 2015 года, когда я стал для интереса сохранять чеки, чтобы проследить динамику цен.

Не знаю о чем вы говорите.
Иногда хожу бабушке за лекарствами в аптеку (раз в месяц прибл.) - каждый раз дороже.
Да и любая другая мелочь, типа аспирин, перекись водорода, вата и т.п. - каждый раз дороже на 5-25коп. (тоже пополняется раз в месяц или реже)

Я приводил уже свои данные, повторять лень, да и я вроде выкинул старые чеки.
И набор лекарств разный бывает.
То, что помню - Omega 3 Healthyway, Розукард и Индопрес точно не подорожали с 2015го.
Так вышло, была необходимость покупать достаточно дорогие лекарства всю вторую половину 2017 года, по несколько раз в месяц. При том, что отдельные препараты варьировались в цене - что-то дешевле, что-то дороже (видимо разные партии), состав набора практически не менялся - так вот цена набора не изменилась по сути за полгода, сумма уходила практически та же самая, колебалась в пределах 5%
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:00

Re: Валютный рынок в контексте

Да, мне тоже пришлось покупать некий препарат в 2013 и второй раз не так давно. Действительно цена не изменилась- как стоил 1000 евро так и стоит
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:27

  Faceless написав:
Starikan написав: Я приводил уже свои данные, повторять лень, да и я вроде выкинул старые чеки.
И набор лекарств разный бывает.
То, что помню - Omega 3 Healthyway, Розукард и Индопрес точно не подорожали с 2015го.
Так вышло, была необходимость покупать достаточно дорогие лекарства всю вторую половину 2017 года, по несколько раз в месяц. При том, что отдельные препараты варьировались в цене - что-то дешевле, что-то дороже (видимо разные партии), состав набора практически не менялся - так вот цена набора не изменилась по сути за полгода, сумма уходила практически та же самая, колебалась в пределах 5%

Давайте оставим эту тему, она слишком неоднозначна.
Как и цена продуктов.
У кого-то мясо в Сильпо стоит 250 за фунт :wink: , у кого-то 146 за кг.
Starikan
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