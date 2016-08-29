buratinyo написав:

Подобные примеры есть и в Украине. Например, Кернес в Харькове. Интересы харьковчан этот человек ставит очень высоко при принятии любых решений. В результате город Харьков многие современные молодые люди признают европейским городом. Конечно, некоторые могут сказать, что город не идеален пока. Но в ответ им я скажу, что уровень стандартов традиционно растет с каждым годом и поэтому процесс улучшения качества жизни и инфраструктуры не остановить. Жаль, что Кернес не президент.С его бы корректным пониманием того, что есть хорошо, а что вредно для здоровья, жить в Украине среднестатистическому украинцу стало бы довольно комфортно.