buratinyo написав:

hxbbgaf написав: У американцев очередной почти 10-летний антирекорд торгового баланса -56.6 ярдов. Такое было только перед острой фазой кризиса около 10 лет назад. У американцев очередной почти 10-летний антирекорд торгового баланса -56.6 ярдов. Такое было только перед острой фазой кризиса около 10 лет назад.

ну, вот именно по этой причине Трамп и инициировал поднятие пошлин почти на все импортные товары, за исключением некоторых. Настоящий Батько для своего государства и простых американцев, испытывавших трудности в связи нестабильностью рынка труда. Такое решение гарантированно приведет к восстановлению производства, которое гнобилось в США в течении десятилетий путем стимулирования его переноса за пределы Америки. Задумывалось в идеале для переноса самых грязных производств, но попутно вывезли мощности и многие другие совсем не вредные производства, которые искали возможности снизить налоговое бремя, ведя на самом деле поиск разновидностей оффшоров. В итоге американцы стали меньше трудиться за меньшие деньги, чем они ожидали. Что в итоге дало неожиданный результат на очередных выборах. Американцы прагматично проголосовали за человека, который интересы американцев ставит выше всего.Подобные примеры есть и в Украине. Например, Кернес в Харькове. Интересы харьковчан этот человек ставит очень высоко при принятии любых решений. В результате город Харьков многие современные молодые люди признают европейским городом. Конечно, некоторые могут сказать, что город не идеален пока. Но в ответ им я скажу, что уровень стандартов традиционно растет с каждым годом и поэтому процесс улучшения качества жизни и инфраструктуры не остановить. Жаль, что Кернес не президент.С его бы корректным пониманием того, что есть хорошо, а что вредно для здоровья, жить в Украине среднестатистическому украинцу стало бы довольно комфортно.