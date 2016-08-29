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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4521452245234524

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 732
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
97
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:44

  Moimir написав:Да, мне тоже пришлось покупать некий препарат в 2013 и второй раз не так давно. Действительно цена не изменилась- как стоил 1000 евро так и стоит
За шутку спасибо, но мы же не с 2013 годом сравниваем :wink:

  Moimir написав:При этом, в больницы Харькова лучше не попадать
У меня другое мнение, но то таке...
Лучше, конечно, в израильскую больницу :wink: , но это при наличии страховки (будете года полтора ждать) или изрядных денег. Пример: получасовая ортопедическая процедура (PRP), стоящая у нас примерно 8000 грн, "у них" - 12 тыс шекелей.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:54

  Starikan написав:
  Moimir написав:Да, мне тоже пришлось покупать некий препарат в 2013 и второй раз не так давно. Действительно цена не изменилась- как стоил 1000 евро так и стоит
За шутку спасибо, но мы же не с 2013 годом сравниваем :wink:

  Moimir написав:При этом, в больницы Харькова лучше не попадать
У меня другое мнение, но то таке...
Лучше, конечно, в израильскую больницу :wink: , но это при наличии страховки (будете года полтора ждать) или изрядных денег. Пример: получасовая ортопедическая процедура, стоящая у нас примерно 8000 грн, "у них" - 12 тыс шекелей.

Вечер юмора какой-то. Вы хотите сравнивать Харьков с Израилем? )) И по препарату- посмотрел ради любопытства цену на сегодня - 45000. Таки подорожал((
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:03

  Moimir написав:
  Starikan написав:
  Moimir написав:Да, мне тоже пришлось покупать некий препарат в 2013 и второй раз не так давно. Действительно цена не изменилась- как стоил 1000 евро так и стоит
За шутку спасибо, но мы же не с 2013 годом сравниваем :wink:
  Moimir написав:При этом, в больницы Харькова лучше не попадать
У меня другое мнение, но то таке...
Лучше, конечно, в израильскую больницу :wink: , но это при наличии страховки (будете года полтора ждать) или изрядных денег. Пример: получасовая ортопедическая процедура, стоящая у нас примерно 8000 грн, "у них" - 12 тыс шекелей.
Вечер юмора какой-то. Вы хотите сравнивать Харьков с Израилем? ))

Да, хочу. Еще вопросы? я в теме.
В больницы, кстати, вообще лучше не попадать. Даже в израильские :wink:

Вечер юмора начали, кстати, вы своим заявлением о ценах 2013 года. Давайте вспомним 2007, будет еще смешнее.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:14

Даа, я как то забыл, что Кернес лечится в Израиле
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:19

  buratinyo написав:
  hxbbgaf написав:У американцев очередной почти 10-летний антирекорд торгового баланса -56.6 ярдов. Такое было только перед острой фазой кризиса около 10 лет назад.

ну, вот именно по этой причине Трамп и инициировал поднятие пошлин почти на все импортные товары, за исключением некоторых. Настоящий Батько для своего государства и простых американцев, испытывавших трудности в связи нестабильностью рынка труда. Такое решение гарантированно приведет к восстановлению производства, которое гнобилось в США в течении десятилетий путем стимулирования его переноса за пределы Америки. Задумывалось в идеале для переноса самых грязных производств, но попутно вывезли мощности и многие другие совсем не вредные производства, которые искали возможности снизить налоговое бремя, ведя на самом деле поиск разновидностей оффшоров. В итоге американцы стали меньше трудиться за меньшие деньги, чем они ожидали. Что в итоге дало неожиданный результат на очередных выборах. Американцы прагматично проголосовали за человека, который интересы американцев ставит выше всего.

Подобные примеры есть и в Украине. Например, Кернес в Харькове. Интересы харьковчан этот человек ставит очень высоко при принятии любых решений. В результате город Харьков многие современные молодые люди признают европейским городом. Конечно, некоторые могут сказать, что город не идеален пока. Но в ответ им я скажу, что уровень стандартов традиционно растет с каждым годом и поэтому процесс улучшения качества жизни и инфраструктуры не остановить. Жаль, что Кернес не президент.С его бы корректным пониманием того, что есть хорошо, а что вредно для здоровья, жить в Украине среднестатистическому украинцу стало бы довольно комфортно.

Похоже над ватной методичкой потрудились основательно.
Или сменили пользователя "деревянной" учетки.
В любом случае имперский троллинг стал гораздо тоньше :evil:
Не трудитесь отвечать, так Вы помогаете одному дереву зарабатывать другое.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:35

  Starikan написав:
  Moimir написав:Да, мне тоже пришлось покупать некий препарат в 2013 и второй раз не так давно. Действительно цена не изменилась- как стоил 1000 евро так и стоит
За шутку спасибо, но мы же не с 2013 годом сравниваем :wink:

  Moimir написав:При этом, в больницы Харькова лучше не попадать
У меня другое мнение, но то таке...
Лучше, конечно, в израильскую больницу :wink: , но это при наличии страховки (будете года полтора ждать) или изрядных денег. Пример: получасовая ортопедическая процедура (PRP), стоящая у нас примерно 8000 грн, "у них" - 12 тыс шекелей.


К сожалению, израиловка, даже за дорого, тоже НЕ обязательно панацея. Онкология у лучшего директора школы нашего колхоза (печень, с алкоголем не связано) за гроши спонсора-ученика в 40 шт. не шекелей, финала не поменяли... :? И срок исхода был абсолютно обычный - от полугода до года. :|

Если поджелудка, как у Джобса, даже не дергайтесь... (прошел по матери).
не дай Бог,конечно, никому.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:57

  ЛАД написав:
  Karp написав:.......
но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет :D хотя мечтаю когда гривной, как и Украиной, и "парашанками" всякими, можна будет гордиться

Гордиться Украиной и гордиться гривной - вещи сильно разные. .. а гордиться бумажками ... :)
Кому бумажки, кому национальная валюта 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 20:11

  Karp написав:
  ЛАД написав:
  Karp написав:.......
но я реалист: я вижу укрепление гривны. и мне часто пофиг почему она крепнет :D хотя мечтаю когда гривной, как и Украиной, и "парашанками" всякими, можна будет гордиться

Гордиться Украиной и гордиться гривной - вещи сильно разные. .. а гордиться бумажками ... :)
Кому бумажки, кому национальная валюта 8)
Господа "бумага",мол гривна, это жаргон валютосов,думаю не стоит обсуждать об отношении к денежным знакам.Вот доллар ,я считаю у нас в УКРАИНЕ, это "товар" ,который то дрожает ,то дешевет,а покупаем мы его за деньги ,то есть за гривну,да и живем мы повседневно тратя гривну{продукты,комуналка,топливо,итд}.
Перес де Куэльяр
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