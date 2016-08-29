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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4524452545264527

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 732
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
97
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:57

buratinyo
Как-то лично у меня Кернес особого оптимизма не вызывает... (сам давно учился в первой столице и , частенько, там бываю... младшенькая доучивается). 8)
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:02

  Starikan написав:
  buratinyo написав: Подобные примеры есть и в Украине. Например, Кернес в Харькове. Интересы харьковчан этот человек ставит очень высоко при принятии любых решений. В результате город Харьков многие современные молодые люди признают европейским городом. Конечно, некоторые могут сказать, что город не идеален пока. Но в ответ им я скажу, что уровень стандартов традиционно растет с каждым годом и поэтому процесс улучшения качества жизни и инфраструктуры не остановить. Жаль, что Кернес не президент.С его бы корректным пониманием того, что есть хорошо, а что вредно для здоровья, жить в Украине среднестатистическому украинцу стало бы довольно комфортно.

Если бы еще снег во дворах убирали... :wink:

Да, со снегом беда-а-а-а. :!: Главное, чтобы дороги все расчистили, ведь снега столько выпало, что я видел как его грузят на грузовики и вывозят куда-то. По другому никак. Думаю, что дворники не смогут справиться с ним во дворах. Так как вывезти снег из дворов лежит за гранью фантастики. Да и потеплело уже, есть надежда, что подтает скоро. Мне кажется, что когда я иду по протоптанной дорожке, то толщина снега до асфальта сантиметров 40-50 была. Сейчас, конечно, уже тает и асфальт бывает уже виден.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:05

  дарий написав:buratinyo
Как-то лично у меня Кернес особого оптимизма не вызывает... (сам давно учился в первой столице и , частенько, там бываю... младшенькая доучивается). 8)

У меня есть с кем его сравнивать в контексте роста благоустройства Харькова. Он лучший в этом плане. Старается учитывать интересы и жителей Харькова и предпринимателей. Это я вижу и знаю. У его папередников успехов на этом поприще не было вообще, от слова ВООБЩЕ. :)
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:21

buratinyo

У нас в колхозе дороги гораздо лучше... даже Изюм уже изюминка... И токо Харьков - наполовину - просто капец. :oops:
Ворует, гад, однако... Более предвоенного региона - нет и гроши сто будов выделяются...
Осваивать можно по-разному... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:27

  buratinyo написав:
  дарий написав:buratinyo
Как-то лично у меня Кернес особого оптимизма не вызывает... (сам давно учился в первой столице и , частенько, там бываю... младшенькая доучивается). 8)

У меня есть с кем его сравнивать в контексте роста благоустройства Харькова. Он лучший в этом плане. Старается учитывать интересы и жителей Харькова и предпринимателей. Это я вижу и знаю. У его папередников успехов на этом поприще не было вообще, от слова ВООБЩЕ. :)

Был у нас уже один "хозяйственник" у власти. Кернес наперсточником был, наперсточником и остался.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:30

Moimir
Этот чуть-чуть с другим уклоном... - Но сути не меняет ! :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:47

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:У меня есть с кем его сравнивать в контексте роста благоустройства Харькова. Он лучший в этом плане. Старается учитывать интересы и жителей Харькова и предпринимателей. Это я вижу и знаю. У его папередников успехов на этом поприще не было вообще, от слова ВООБЩЕ.


Взагали, местным, конечно, виднее... Хотя, вроде, я тоже не совсем потусторонний... Гепе - минус. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 23:51

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Думаю, что из того, что Вы написали, харьковчане сделают правильные выводы и скажут, что именно Вы и не нужны Харькову.

Кернес хозяйствует за свои, или за чужие и заемные?
  buratinyo написав:Что касается стадиона Металлист, то был в том году, сначала на Металлист, потом на Шахтер. Нечего плохого, к чему можно было бы мне придраться, я не обнаружил. Стадион в великолепном состоянии, стюарты вышколены, сервис на высоте, туалеты отполированы. Что еще надо? Раньше стадион разве был в таком европейском состоянии в хорошем смысле слова?

Только в этот стадион вложил деньги Ярославский, а потому у него его забрали.

Есть люди толерантные к воровству, грабежу, отжиму, рейдерским захватам, есть нет.
Только первые могут восхвалять мера, подмявшего под себя город, но поставившего лавочки и загрузившего работой свой асфальтовый заводик. Вторые понимают, что это путь в никуда. В Харькове не открывается нового бизнеса. Вообще. Скоро это будет город бюджетников. Если что-то и открыается, то за окружной.
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