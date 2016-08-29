buratinyo
Как-то лично у меня Кернес особого оптимизма не вызывает... (сам давно учился в первой столице и , частенько, там бываю... младшенькая доучивается).
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:57
buratinyo
Как-то лично у меня Кернес особого оптимизма не вызывает... (сам давно учился в первой столице и , частенько, там бываю... младшенькая доучивается).
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:02
Да, со снегом беда-а-а-а. Главное, чтобы дороги все расчистили, ведь снега столько выпало, что я видел как его грузят на грузовики и вывозят куда-то. По другому никак. Думаю, что дворники не смогут справиться с ним во дворах. Так как вывезти снег из дворов лежит за гранью фантастики. Да и потеплело уже, есть надежда, что подтает скоро. Мне кажется, что когда я иду по протоптанной дорожке, то толщина снега до асфальта сантиметров 40-50 была. Сейчас, конечно, уже тает и асфальт бывает уже виден.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:05
У меня есть с кем его сравнивать в контексте роста благоустройства Харькова. Он лучший в этом плане. Старается учитывать интересы и жителей Харькова и предпринимателей. Это я вижу и знаю. У его папередников успехов на этом поприще не было вообще, от слова ВООБЩЕ.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:21
buratinyo
У нас в колхозе дороги гораздо лучше... даже Изюм уже изюминка... И токо Харьков - наполовину - просто капец.
Ворует, гад, однако... Более предвоенного региона - нет и гроши сто будов выделяются...
Осваивать можно по-разному...
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:27
Был у нас уже один "хозяйственник" у власти. Кернес наперсточником был, наперсточником и остался.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:47
Re: Валютный рынок в контексте
Взагали, местным, конечно, виднее... Хотя, вроде, я тоже не совсем потусторонний... Гепе - минус.
Додано: Нед 11 бер, 2018 23:51
Re: Валютный рынок в контексте
Кернес хозяйствует за свои, или за чужие и заемные?
Только в этот стадион вложил деньги Ярославский, а потому у него его забрали.
Есть люди толерантные к воровству, грабежу, отжиму, рейдерским захватам, есть нет.
Только первые могут восхвалять мера, подмявшего под себя город, но поставившего лавочки и загрузившего работой свой асфальтовый заводик. Вторые понимают, что это путь в никуда. В Харькове не открывается нового бизнеса. Вообще. Скоро это будет город бюджетников. Если что-то и открыается, то за окружной.
реклама
|