Додано: Нед 11 бер, 2018 23:02

Starikan написав: buratinyo написав: Подобные примеры есть и в Украине. Например, Кернес в Харькове. Интересы харьковчан этот человек ставит очень высоко при принятии любых решений. В результате город Харьков многие современные молодые люди признают европейским городом. Конечно, некоторые могут сказать, что город не идеален пока. Но в ответ им я скажу, что уровень стандартов традиционно растет с каждым годом и поэтому процесс улучшения качества жизни и инфраструктуры не остановить. Жаль, что Кернес не президент.С его бы корректным пониманием того, что есть хорошо, а что вредно для здоровья, жить в Украине среднестатистическому украинцу стало бы довольно комфортно. Подобные примеры есть и в Украине. Например, Кернес в Харькове. Интересы харьковчан этот человек ставит очень высоко при принятии любых решений. В результате город Харьков многие современные молодые люди признают европейским городом. Конечно, некоторые могут сказать, что город не идеален пока. Но в ответ им я скажу, что уровень стандартов традиционно растет с каждым годом и поэтому процесс улучшения качества жизни и инфраструктуры не остановить. Жаль, что Кернес не президент.С его бы корректным пониманием того, что есть хорошо, а что вредно для здоровья, жить в Украине среднестатистическому украинцу стало бы довольно комфортно.

Если бы еще снег во дворах убирали... Если бы еще снег во дворах убирали...

Да, со снегом беда-а-а-а.Главное, чтобы дороги все расчистили, ведь снега столько выпало, что я видел как его грузят на грузовики и вывозят куда-то. По другому никак. Думаю, что дворники не смогут справиться с ним во дворах. Так как вывезти снег из дворов лежит за гранью фантастики. Да и потеплело уже, есть надежда, что подтает скоро. Мне кажется, что когда я иду по протоптанной дорожке, то толщина снега до асфальта сантиметров 40-50 была. Сейчас, конечно, уже тает и асфальт бывает уже виден.