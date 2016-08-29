Побічний ефект продовжується, спостерігаємо)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:10
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:10
Re: Валютный рынок в контексте
Та мне безразличные всякие схемы!Он многое для города делает! Лично мне он не мешает,да и уютно в Харькове стало при его правлении! Бабушки и я им точно довольны! P.S Сосредатачиваемся на межбанке! Напоминаю,что жду 25,5 на пасху,буду очень рад,если на пасху будет ещё ниже!
Востаннє редагувалось bub-har в Пон 12 бер, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:13
b]Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «сжатия» на рынке гривневого ресурса и оттока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», опустившись с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн., намекая на вероятность пролонгации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 25,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 07 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 марта по спросу просел на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2310, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,2338 на открытии торгов в Европе.
Дата: 12 марта 2018 г. на 09.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,38 UAH/USD
€ – 32,20/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB
US[/b]
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:15
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:20
Привет из Днепра-2
Довольно рано, около 10.15, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 25,93/25,97 UAH/USD. «Пока вниз, как и предполагалось», - констатировал наш гуру.
US
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:23
Привет из Днепра-3
К 10.20 цена доллара на межбанке, пролонгировав снижение, консолидировалась на уровне 25,90/25,95 UAH/USD.
Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.
US
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:31
lapay 65% населения
Лось: "Вот я все пью, пью, пью, а мне все хуже, ..."
Востаннє редагувалось козак в Пон 12 бер, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:32
Привет из Днепра-4
Анонс регулятора об аукционе остановил коррекцию доллара на цифре 25,90/25,95 UAH/USD по состоянию на 10.30 Киева.
US
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:47
Привет из Днепра-5
Около 10.45 котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD.
Дата: 12 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
EUR 32,35/32,45 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 марта стартовали в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий доллара.
Дата: 12 марта 2018 г. на 10.40
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях доминирования «приноса» оптовых партий доллара.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
12 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 12 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 12 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли в балансе.
US
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