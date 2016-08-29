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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45274528452945304531>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 732
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
97
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:10

  Doctor написав:Валютна виручка сьогодні зайде за 8-9 березня. По ідеї 26.00 пробиваєм без потуг.

Побічний ефект продовжується, спостерігаємо)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

  slot написав:Та да, а "кооперативные" схемы со сравнительно "честным" отжимом миллиардов - то таке, детская шалость
Та мне безразличные всякие схемы!Он многое для города делает! Лично мне он не мешает,да и уютно в Харькове стало при его правлении! Бабушки и я им точно довольны! P.S Сосредатачиваемся на межбанке! Напоминаю,что жду 25,5 на пасху,буду очень рад,если на пасху будет ещё ниже!
Востаннє редагувалось bub-har в Пон 12 бер, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:11

Karp 85/90
песиміст-це добре поінформований оптиміст :mrgreen:
ялта
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:13

b]Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «сжатия» на рынке гривневого ресурса и оттока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», опустившись с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн., намекая на вероятность пролонгации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 25,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 07 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 марта по спросу просел на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2310, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,2338 на открытии торгов в Европе.

Дата: 12 марта 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,38 UAH/USD
€ – 32,20/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB

US[/b]
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:15

  ялта написав:Karp 85/90

а як же ж
80/85
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:20

Привет из Днепра-2

Довольно рано, около 10.15, выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке понизилась до 25,93/25,97 UAH/USD. «Пока вниз, как и предполагалось», - констатировал наш гуру.

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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:23

Привет из Днепра-3

К 10.20 цена доллара на межбанке, пролонгировав снижение, консолидировалась на уровне 25,90/25,95 UAH/USD.

Не выдержав такого давления «медведей» на доллар, НБУ анонсировал проведение валютного аукциона по выкупу «зеленых» излишков. Объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.00 Киева.

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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:31

lapay 65% населения
Лось: "Вот я все пью, пью, пью, а мне все хуже, ..."
Востаннє редагувалось козак в Пон 12 бер, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:32

Привет из Днепра-4

Анонс регулятора об аукционе остановил коррекцию доллара на цифре 25,90/25,95 UAH/USD по состоянию на 10.30 Киева.

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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:47

Привет из Днепра-5

Около 10.45 котировки доллара на межбанке ограничились сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD.

Дата: 12 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,15/26,25 UAH/USD
EUR 32,35/32,45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 марта стартовали в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий доллара.

Дата: 12 марта 2018 г. на 10.40

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,15/26,25 UAH/USD
€ 32,30/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,460 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях доминирования «приноса» оптовых партий доллара.


Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
12 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 12 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное равновесие спроса и оферов.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение потеряло 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,55 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 07 марта февраля спрос просел на 20,0-25,0 коп., предложение потеряло 23,0-28,0 коп.); рубль - 0,455/0,468 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 12 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли в балансе.

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