Додано: Пон 12 бер, 2018 10:13

b] Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «сжатия» на рынке гривневого ресурса и оттока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «легче», опустившись с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн., намекая на вероятность пролонгации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 марта с уровней: доллар – 26,15/26,50 UAH/USD, евро – 32,20/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 25,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 07 марта по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 07 марта по спросу просел на 30 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,2310, поднявшись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,2338 на открытии торгов в Европе.



Дата: 12 марта 2018 г. на 09.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,38 UAH/USD

€ – 32,20/32,60 UAH/EUR

RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB



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