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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4528452945304531>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 732
1. Нет сбережений в валюте
11%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
50
4. от 50% до 75%
13%
97
5. более 75%
64%
466
Всього голосів : 732
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:54

Re: Валютный рынок в контексте

НБУ не в повному складі після свят :)
даних по об'єму немає...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:11

  Karp написав:НБУ не в повному складі після свят :)
даних по об'єму немає...

Объявили аукцион на 100 млн. Кто-то считал, сколько НБУ уже выкупил с начала года? На выплату кредита МВФ уже хватит или еще надо?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:11

Re: Валютный рынок в контексте

МБ 11.00 15.68 млн по с. зв. 25.9201
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:14

Re: Валютный рынок в контексте

Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:15

Привет из Днепра-5

К 11.08 цена безналичного доллара не покинула отметку 25,92/25,94 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания первых цифр результатов валютного аукциона.

На 11.10 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:29

  Корнеев написав:Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?

В мае у нерезидентов заканчиваются 3-х месячные ОВГЗ и курс вверх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:34

  Zebra написав:
  Корнеев написав:Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?

В мае у нерезидентов заканчиваются 3-х месячные ОВГЗ и курс вверх.

В мае вверх? Вы серьезно?)) Хотя, с учетом объявления выборов как раз в мае - можно устроить неплохой загончик и еще постричь свежую оленину :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:38

  Zebra написав:
  Корнеев написав:Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?

В мае у нерезидентов заканчиваются 3-х месячные ОВГЗ и курс вверх.


Судя из инф-ии на єтой ветке - ОВДП випускались на 3, 6, 9, 12 месяцев, возможно даже больше. И в мае они все закончится точно уж не могут )
igorya
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:В мае у нерезидентов заканчиваются 3-х месячные ОВГЗ и курс вверх.
Тоже думаю,что поезд доедет до станции 25 на майские и надо будет начинать помогать барыгам избавляться от никому ненужного! Если перед выходом серъёзных дядь с поезда уквижу 24,то это будет настоящий пир!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:46

  Zebra написав:
  Корнеев написав:Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?

В мае у нерезидентов заканчиваются 3-х месячные ОВГЗ и курс вверх.

Возможно.
А может поднимут ставку ещё.
А уже к осени - "сушите вёсла" 100%
Всё IMHO
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