НБУ не в повному складі після свят
даних по об'єму немає...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:54
Re: Валютный рынок в контексте
НБУ не в повному складі після свят
даних по об'єму немає...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:11
Объявили аукцион на 100 млн. Кто-то считал, сколько НБУ уже выкупил с начала года? На выплату кредита МВФ уже хватит или еще надо?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:11
Re: Валютный рынок в контексте
МБ 11.00 15.68 млн по с. зв. 25.9201
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:14
Re: Валютный рынок в контексте
Цікаво долар по традиції з минулими роками буде падати до другої половини липня-початку серпня чи до тих пір розведуть ще разочок ?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:15
Привет из Днепра-5
К 11.08 цена безналичного доллара не покинула отметку 25,92/25,94 UAH/USD, а рынок перешел в режим ожидания первых цифр результатов валютного аукциона.
На 11.10 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки – 25,9500 UAH/USD.
US
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:29
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:34
В мае вверх? Вы серьезно?)) Хотя, с учетом объявления выборов как раз в мае - можно устроить неплохой загончик и еще постричь свежую оленину
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:38
Судя из инф-ии на єтой ветке - ОВДП випускались на 3, 6, 9, 12 месяцев, возможно даже больше. И в мае они все закончится точно уж не могут )
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:41
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:46
Возможно.
А может поднимут ставку ещё.
А уже к осени - "сушите вёсла" 100%
Всё IMHO
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