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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4530453145324533>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 734
1. Нет сбережений в валюте
10%
77
2. до 20%
6%
42
3. от 20% до 50%
7%
51
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
466
Всього голосів : 734
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:33

Re: Валютный рынок в контексте

Бачу за 10 років відколи я на фінансах мало що змінилось.Всі такі ж розумні заднім числом :)
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:42

  Корнеев написав:Бачу за 10 років відколи я на фінансах мало що змінилось.Всі такі ж розумні заднім числом :)

Ну как же , "Нострадамусов" прибыло полку, медали вешать не куда :mrgreen: .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:50

Re: Валютный рынок в контексте

...ну і добре, що курс вниз пішов:
1) мої підозри швидше не справдяться(хоч ще не вечір і "моя перевірка" ще триває до кінця тижня)
2) завтра майже спокійно перекладу доляри на наступний стовпчик(закінчення якого -
початок квітня) і вже там, як не буде Па26,5 на прийом, то половини впихну в товар, а другу половину - кину на депо до вересня!
....то це:
а) добре
б) не добре
в) дуже добре
г) дуже зле
д) Ваш варіант
Дякую всім наперед!!!(авансом)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:52

Корнеев
ось повернувся Корнєєв, залишилось дочекатись повернення КОТа і все буде як і весною, -літом, а потім восени 2008 року . :lol:
pochemyK
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:55

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:В мае у нерезидентов заканчиваются 3-х месячные ОВГЗ и курс вверх.

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 28.02 744831.53 354320.11 348801.41 26712.17 1853.87 13143.96
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 05.03 739765.82 354320.11 343114.69 26649.78 1876.89 13804.35
на 06.03 739541.97 354320.11 342857.34 26640.77 1923.36 13800.39
на 07.03 739072.68 354320.11 342354.22 26677.43 1920.86 13800.06
на 12.03 737439.58 352696.52 342100.02 26684.11 1920.99 14037.94

Судя по цифрам общая сума ОВГЗ уменьшилась, у НБУ и банков уменьшилась, у неризидентов увеличилась. А может никакие они и "неризиденты"?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:00

  Долярчик написав:...ну і добре, що курс вниз пішов:
1) мої підозри швидше не справдяться(хоч ще не вечір і "моя перевірка" ще триває до кінця тижня)
2) завтра майже спокійно перекладу доляри на наступний стовпчик(закінчення якого -
початок квітня) і вже там, як не буде Па26,5 на прийом, то половини впихну в товар, а другу половину - кину на депо до вересня!
....то це:
а) добре
б) не добре
в) дуже добре
г) дуже зле
д) Ваш варіант
Дякую всім наперед!!!(авансом)


Та я майже переконаний що буде падіння до липня-серпня, як і завжди, але цього разу хитріше, з горками, щоб не дати халявщикам просто так заробити на цьому.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:03

Vitl
От ці "дяді" під приватизацію в травні і заводять, а коли в квітні ставку залишать без змін, о це буде першим дзвіночком. Хоча для мене дзвіночок вже сьогодні лунає, після довгих вихідних слабенько припали на міжбанку.
twin
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:25

  pochemyK написав:Корнеев
ось повернувся Корнєєв, залишилось дочекатись повернення КОТа і все буде як і весною, -літом, а потім восени 2008 року . :lol:

Не дай Бог... :evil:
Тем временем харьковские встречают предполдник следующим образом: $ 26.05/26.14.
Как-то уж излишне быстро падаем. Не к добру... :roll:
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 18%/USD 61%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:39

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 14.00 343.58 млн с.зв. 25.9263
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

  edgar_po написав:А может никакие они и "неризиденты"?

А какая, собственно, разница?
Деньги заходят абсолютно одинаковые, кому бы они ни принадлежали.
Сибарит
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