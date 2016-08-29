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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:33
Re: Валютный рынок в контексте
Бачу за 10 років відколи я на фінансах мало що змінилось.Всі такі ж розумні заднім числом
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:42
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:50
Re: Валютный рынок в контексте
...ну і добре, що курс вниз пішов:
1) мої підозри швидше не справдяться(хоч ще не вечір і "моя перевірка" ще триває до кінця тижня)
2) завтра майже спокійно перекладу доляри на наступний стовпчик(закінчення якого -
початок квітня) і вже там, як не буде Па26,5 на прийом, то половини впихну в товар, а другу половину - кину на депо до вересня!
....то це:
а) добре
б) не добре
в) дуже добре
г) дуже зле
д) Ваш варіант
Дякую всім наперед!!!(авансом)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:52
Корнеев
ось повернувся Корнєєв, залишилось дочекатись повернення КОТа і все буде як і весною, -літом, а потім восени 2008 року .
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:55
Re: Валютный рынок в контексте
Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 28.02 744831.53 354320.11 348801.41 26712.17 1853.87 13143.96
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 05.03 739765.82 354320.11 343114.69 26649.78 1876.89 13804.35
на 06.03 739541.97 354320.11 342857.34 26640.77 1923.36 13800.39
на 07.03 739072.68 354320.11 342354.22 26677.43 1920.86 13800.06
на 12.03 737439.58 352696.52 342100.02 26684.11 1920.99 14037.94
Судя по цифрам общая сума ОВГЗ уменьшилась, у НБУ и банков уменьшилась, у неризидентов увеличилась. А может никакие они и "неризиденты"?
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:00
Та я майже переконаний що буде падіння до липня-серпня, як і завжди, але цього разу хитріше, з горками, щоб не дати халявщикам просто так заробити на цьому.
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:03
Vitl
От ці "дяді" під приватизацію в травні і заводять, а коли в квітні ставку залишать без змін, о це буде першим дзвіночком. Хоча для мене дзвіночок вже сьогодні лунає, після довгих вихідних слабенько припали на міжбанку.
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:25
Не дай Бог...
Тем временем харьковские встречают предполдник следующим образом: $ 26.05/26.14.
Как-то уж излишне быстро падаем. Не к добру...
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 18%/USD 61%/EUR 16%/XAG 4%/XAU 1%
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:39
Re: Валютный рынок в контексте
МБ на 14.00 343.58 млн с.зв. 25.9263
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:43
Re: Валютный рынок в контексте
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