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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:02
twin написав: Артём написав:
Есть смысл сливать по 25,90 в надежде откупить по 25,50? У кого какие мысли?
Подивіться на голосування зверху, по моєму все зрозуміло.
Этому голосованию 7 лет в обед... так что "все понятно" только тем кто ничего не понимает...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:04
Oleg_Sa написав: twin написав: Артём написав:
Есть смысл сливать по 25,90 в надежде откупить по 25,50? У кого какие мысли?
Подивіться на голосування зверху, по моєму все зрозуміло.
Почти все сидят в зелени.
голосування не репрезентативне... людина місяць тому проголосувала.
а тепер усе інакше
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:06
МБ на 16.00 367.80 млн с.зв. 25.9246
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:07
Тю - та давайте зробимо голосовалку на момент "Ч" ... І все стане більш зрозуміло ...
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:08
Долярчик написав:
...ну і добре, що курс вниз пішов:
1) мої підозри швидше не справдяться(хоч ще не вечір і "моя перевірка" ще триває до кінця тижня)
2) завтра майже спокійно перекладу доляри на наступний стовпчик(закінчення якого -
початок квітня) і вже там, як не буде Па26,5 на прийом, то половини впихну в товар, а другу половину - кину на депо до вересня!
....то це:
а) добре
б) не добре
в) дуже добре
г) дуже зле
д) Ваш варіант
Дякую всім наперед!!!(авансом)
Це що Чайок нік поміняв?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:10
pochemyK написав:Корнеев
ось повернувся Корнєєв, залишилось дочекатись повернення КОТа і все буде як і весною, -літом, а потім восени 2008 року .
Ні, так уже не буде.У мене інші цілі уже в житті.Пенсія класна штука
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:21
edgar_po написав: Zebra написав:
В мае у нерезидентов заканчиваются 3-х месячные ОВГЗ и курс вверх.
Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 28.02 744831.53 354320.11 348801.41 26712.17 1853.87 13143.96
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 05.03 739765.82 354320.11 343114.69 26649.78 1876.89 13804.35
на 06.03 739541.97 354320.11 342857.34 26640.77 1923.36 13800.39
на 07.03 739072.68 354320.11 342354.22 26677.43 1920.86 13800.06
на 12.03 737439.58 352696.52 342100.02 26684.11 1920.99 14037.94
Судя по цифрам общая сума ОВГЗ уменьшилась, у НБУ и банков уменьшилась, у неризидентов увеличилась. А может никакие они и "неризиденты"?
Банки уменьшают портфель ОВГЗ?
Физики и нерезы тарятся?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:49
twin написав:Karp
Це голосування показує глобально, очікування, віру...
воно показує у чому у мене на момент голосування були заощадження, і все.
а то що ми тут всі "продажні" то це і без голосування зрозуміло
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:52
twin написав:Karp
Це голосування показує глобально, очікування, віру...
Это голосование висит уже больше года и, на сегодня не отображает ни черта!
У меня, лично, за этот период структура сбережений существенно менялась трижды.
Не говоря уже о том, что у большинства коллег она (структура) меняется постоянно за счет прихода/расхода свежей гривни/валюты.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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