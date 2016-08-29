Додано: Пон 12 бер, 2018 17:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 25,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 16,91 коп., оказавшись на уровне 25,9246 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 марта с уровней предыдущего закрытия 26,01/26,05 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» упал в цене, провалившись к 25,93/26,97, а через 5 минут оказался на цифре 25,90/25,95 UAH/USD.



В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца». Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.

Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева.



Известие об аукционе приостановило «баксопад» на отметке 25,90/25,95 UAH/USD и «американец» не покидал эти уровни до 10.40 Киева, когда «американец» ограничился сужением спреда до 25,92/25,94 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до появления первых цифр результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9465, цена отсечки - 25,9500 UAH/USD.



К 11.40, индицируя наличие «неудачников» аукциона, вернувшихся на рынок со своими оферами СКВ, цена «американца» просела к 25,88/25,91 UAH/USD.

Вскоре стали известны все параметры состоявшегося аукциона: было подано заявок на сумму $61,00 млн., из которых регулятор удовлетворил $59,30 млн. Средневзвешенный курс составил 25,9465, максимальный (цена отсечки) - 25,9500, минимальный – 25,9300 UAH/USD.



Доллар на межбанке спокойно воспринял сводку, оставаясь на уровне 25,88/25,92 UAH/USD по состоянию на 12.25 Киева.

Около 13.00 игроки ушли на обеденный перерыв, сопровождаясь незначительным подорожанием «американца» - 25,90/25,92 UAH/USD. Эти уровни цен были действующими до 13.25, после чего единичные продажи СКВ понизили ее цену до 25,89/25,92 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 25,89/25,92 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 12 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9246 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9246 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 марта гривна overnight котировалась банками по 14,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 марта, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на счета экспортеров упала отложенная с 08-09 марта экспортная выручка. Согласно правилам валютного рынка, эта СКВ (в том числе и обязательная к продаже на межбанке часть выручки), может появиться на рынке лишь спустя сутки. Но и этого оказалось достаточно, чтобы пролонгировать откат долларовых цен.



Во-вторых, участники межбанка, испытывающие проблемы с гривневым ресурсом, 12-го продавали СКВ, небезосновательно опасаясь, что цена доллара 13-го будет еще ниже. Меж тем, гривня требовалась для участия в намеченном на вторник аукционе Минфина по размещению гривневых ОВГЗ.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара поддерживался такими же настроениями на наличном рынке.



На проблемы с гривневой ликвидностью намекали понизившиеся с уровня 42 464,0 млн. грн. к отметке 39 203,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд подтвердило внутридневное подорожание ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 14,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 марта понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на счета экспортеров пришли отложенные с 08-09 марта доллары, но на межбанке они не появились. Таковы правила. 12-го распродавали СКВ из собственных запасов.



Во-вторых, в дебюте новой недели рынок редко радует игроков высокой ликвидностью («синдром понедельника»).



В-третьих, сохраняющаяся высокая курсовая динамика (в среду доллар потерял 25,53 коп., нынче упал на 16,91 коп.) удерживала игроков от участия в торгах.



Дата: 12 марта 2018 г. 17.55



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00/26,10 UAH/USD (с утра – 26,15/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,20 UAH/USD)

€ – 32,00/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,15/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,455/0,468 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,468 UAH/RUB, к полудню - 0,455/0,468 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождавшимся низкими оборотами. Вследствие стартовавшего на межбанке обвала курса безналичной СКВ, клиенты стали «сдавать валюту» более активно, заставляя наших дилеров дисконтировать действующие цены. Этого требовали мероприятия по выравниванию рынка.



Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара не изменились: 26,05/26,15 UAH/USD, евро - 32,15/32,50 UAH/EUR, рубль 0,455/0,468 UAH/RUB. Со слов наших дилеров, вовремя проведенная коррекция оферов «американца» сохранила на местном рынке равновесие покупок и продаж. Обороты «средние».



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, ситуация изменилась к лучшему. В частности, удалось выровнять рынок в баланс спрос/предложение, что, со слов местных дилеров, способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности.



Последняя, заслужив по итогам дня «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.







Дата: 12 марта 2018 г. на 17.46

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,00/26,12 UAH/USD (с утра 26,15/26,25 UAH/USD, к полудню 26,05-10/26,15 UAH/USD)

€ 32,15/32,30 UAH/EUR (с утра 32,35/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,45 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 марта стартовали в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж розничных партий доллара.



До полудня под давлением преобладающих клиентских оферов валюты цена последней теряла в цене.



К 12.16 столичные валютчики-оптовики рапортовали об более низких текущих ценах (26,05-10/26,15 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR), сопровождаемых преобладанием клиентского предложения.



После обеда на столичном рынке возникли проблемы с клиентским «приносом», вынудив местных дилеров приподнимать действующие цены.



В конечном счете, рынок столицы завершил торги понедельника доминированием клиентских оферов валюты.



Итоговая ликвидность торгов оставляла желать лучшего, заслужив тройку и констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.







Дата: 12 марта 2018 г.



17.41 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,00/26,35 UAH/USD (с утра - 26,15/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,15 UAH/USD)

€ – 32,10/32,35 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,15 UAH/EUR)

RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,460 UAH/RUB, к полудню 0,454/0,460 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях доминирования «приноса» оптовых партий доллара.



До полудня ситуация на местном рынке не менялась, заставляя дилеров снижать действующие цены.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранившемся здесь доминировании клиентского «приноса», сопровождаемого просевшими ценами: 26,/26,15 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,454/0,460 UAH/RUB. Здесь выросли риски гривнедефицита.



После обеда на рынке Запорожья сохранилось преобладание клиентского «приноса», перекосившее по итогам дня рынок в направлении оферов СКВ. Этот перекос, однако, не повредил итоговую ликвидность, заслужившую от местных игроков «твердую четверку» и повторившую показатели предыдущей сессии.



Дата: 12 марта 2018 г. на 16.55

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,00/26,15 UAH/USD (с утра - 26,15/26,38 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,30 UAH/USD)

€ – 32,00/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,150/32,55 UAH/EUR)

RUB 0,453/0,462 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,462 UAH/RUB, к полудню - 0,453/0,462 UAH/RUB)



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