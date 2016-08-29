Сибарит написав:

дядя Caша написав: В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца». Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.

Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева.

дядя Caша написав: Во-первых, как указано выше, на счета экспортеров пришли отложенные с 08-09 марта доллара, но на межбанке они не появились. Таковы правила. 12-го распродавали СКВ из собственных запасов.

Я бы назвал этот аттракцион имитацией попытки "заморозить" курс. Удовлетворены были почти все заявки, но это не очень помогло.Дело в том, что банки, как правило, принимают заявки на продажу валюты текущим днем до 11.00. После этого им еще нужно эти заявки обработать и довести до МБ. Т.о. после окончания аукциона на БМ поступила новая партия валюты. Предвидеть это было совсем нетрудно. Когда хотят "поставить барьер", аукцион заканчивают в 12 - 12.30, а не в 11.Не только из запасов. Сегодня продавали обязаловку, поступившую на счета 7-го, а это объем четверга, а не понедельника.