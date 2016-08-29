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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45344535453645374538>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 739
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
43
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 739
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:57

  vovan_prm написав:Я один вижу российскую рекламу российских банков?
В банере справа

Это улучшает платежный баланс и способствует укреплению гривны :)

ЗЫ Я вообще рекламу не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:01

Re: Валютный рынок в контексте

Охо-хо, последний гвоздь в крышку гроба доллара :)
Я уже даже рад, что выпрыгнул по 26.05 :lol:

Президент підписав законопроект «Про валюту»
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:02

  ЧИА написав:
  vovan_prm написав:Это голосование висит уже больше года и, на сегодня не отображает ни черта!
У меня, лично, за этот период структура сбережений существенно менялась трижды.
Не говоря уже о том, что у большинства коллег она (структура) меняется постоянно за счет прихода/расхода свежей гривни/валюты.

Аналогично.
весной было 80% в долларе
летом перед закупом было до 70% гривны
осенью-зимой было 95-99% в долларе
сейчас выравнивается в сторону гривны за счет поступлений гривны


подтверждаю, голосовалка ни о чем. Подозреваю как же печет у скупившихся зеленым на 27-29 под "будеттокадорожать" на уже довольно долго и стабильно укрепляющейся гривне которая уже сегодня пробила очередной уровень и торговалась в нале на 25,9х
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:10

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:В это же время НБУ анонсировал проведение валютного аукциона, ставя перед собой цель «заморозить» курс «американца». Собственно, в этом состоит главное отличие аукциона, в результате которого доллар укрепляется в цене. Скупка же СКВ у «придворных» банков не замедляет коррекцию курса доллара.
Стали известны параметры валютного аукциона: объем - $100,0 млн., три конкурентные заявки надо было успеть подать до 11.00 Киева.

Я бы назвал этот аттракцион имитацией попытки "заморозить" курс. Удовлетворены были почти все заявки, но это не очень помогло.
Дело в том, что банки, как правило, принимают заявки на продажу валюты текущим днем до 11.00. После этого им еще нужно эти заявки обработать и довести до МБ. Т.о. после окончания аукциона на БМ поступила новая партия валюты. Предвидеть это было совсем нетрудно. Когда хотят "поставить барьер", аукцион заканчивают в 12 - 12.30, а не в 11.

  дядя Caша написав:Во-первых, как указано выше, на счета экспортеров пришли отложенные с 08-09 марта доллара, но на межбанке они не появились. Таковы правила. 12-го распродавали СКВ из собственных запасов.

Не только из запасов. Сегодня продавали обязаловку, поступившую на счета 7-го, а это объем четверга, а не понедельника.


Думаю, вы правы. Но есть некоторые сомнения.

1. Согласитесь, что валютный аукцион все-таки более существенно притормаживает курсовую динамику, чем "отношения" НБУ с уполномоченными банками. В случае аукциона НБУ завышает цену отсечки. Это отчетливо видно по курсовой динамике средневзвешенного курса из оперативной сводки.

2. Судя по итоговой ликвидности торгов 12-го "обязаловки" с 07-го было не очень много. А меж тем, как известно, в среду-четверг приток СКВ из-за рубежа максимальный. В контексте ожидания появления на рынке большого объема отложенного с 08-09-го предложения, логичнее было бы "отбомбиться" 12-го по максимуму. Чтоб не потерять во вторник по курсу.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:35

дядя Caша
1. Безусловно, проведение аукциона создает некоторую психологическую поддержку экономическим рычагам, но я все же склонен отдавать пальму первенства в этом деле объемам интервенций. Сегодня объем был искусственно ограничен сроками проведения.
Я не понимаю целей НБУ, но нынешние "усилия" выглядят бледновато на фоне лета, когда не давали опускаться более 5 копеек в день при серьезных объемах выкупа.

2. Логично, но если все последуют такой логике, да еще и придержат поступление валюты, логика может перевернуться. Это "камень-ножницы-бумага".
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:38

Re: Валютный рынок в контексте

уж не знаю как к этому относиться,но грв если допустить,что откатимся к 25(пока об этом только мечтать),то 10000(конечно далеко не средняя зп) но по Киеву,уже может быть.. 400$,уровень довоенный,конечно регионы будут тащиться за таким уровнем несколько лет(от 2-х и более)
Бесспорно,такой путь ревальвации наименьшее зло(кроме экспортеров,они одноразово пострадают ,при условии долговременного "устаканивания",конечно это сильно упрощенно),потому,что цены продолжают еще внутренний рост(подтягивание к курсам),потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:40

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:2. Логично, но если все последуют такой логике, да еще и придержат поступление валюты, логика может перевернуться. Это "камень-ножницы-бумага".

Вони рахують краще за нас, хоча б тому, що в них інформації більше. Придержували в січні, зараз вже сенсу немає тримати, і схоже, частково вертаються ті, що в 2014 тікали.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:47

  Сибарит написав:дядя Caша
1. Безусловно, проведение аукциона создает некоторую психологическую поддержку экономическим рычагам, но я все же склонен отдавать пальму первенства в этом деле объемам интервенций. Сегодня объем был искусственно ограничен сроками проведения.
Я не понимаю целей НБУ, но нынешние "усилия" выглядят бледновато на фоне лета, когда не давали опускаться более 5 копеек в день при серьезных объемах выкупа.

2. Логично, но если все последуют такой логике, да еще и придержат поступление валюты, логика может перевернуться. Это "камень-ножницы-бумага".


Завышенная отсечка, по сравнению с рыночным курсом. Возможно, здесь таится причина раннего закрытия шлюза аукциона. Все помнят что произошло в апреле 2005 года по стенания доллароматрасников, прямой вопрос А.В. Дубилета: "На кого рабатаете!?" (речь о нерезах, получивших тогда изрядные курсовые бонусы на конвертации дивидендов в СКВ....

Согласен. Но вмешательства НБУ, даже с благими намерениями, искажают объективную картину. Может быть, поэтому объемы выкупа не столь заметны как ранее. Мама боится потерять остатки объективности?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:48

  sailed написав:Охо-хо, последний гвоздь в крышку гроба доллара :)
Я уже даже рад, что выпрыгнул по 26.05 :lol:

Президент підписав законопроект «Про валюту»

Теперь можно пополнять чужую долларовую карту?
Можно кинуть несколько сот долларов на карту родственнику за границу или отправить свифт без всяких подтверждающих документов?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:50

  sailed написав:Охо-хо, последний гвоздь в крышку гроба доллара :)
Я уже даже рад, что выпрыгнул по 26.05 :lol:

Президент підписав законопроект «Про валюту»


Значит идем к 21....? :mrgreen:

Завтра надеюсь увидим очень интересную картину...
Кто не в танке тот попал... :mrgreen:
Востаннє редагувалось w_bufett в Пон 12 бер, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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