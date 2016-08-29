Это улучшает платежный баланс и способствует укреплению гривны
ЗЫ Я вообще рекламу не вижу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:57
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:01
Re: Валютный рынок в контексте
Охо-хо, последний гвоздь в крышку гроба доллара
Я уже даже рад, что выпрыгнул по 26.05
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:02
подтверждаю, голосовалка ни о чем. Подозреваю как же печет у скупившихся зеленым на 27-29 под "будеттокадорожать" на уже довольно долго и стабильно укрепляющейся гривне которая уже сегодня пробила очередной уровень и торговалась в нале на 25,9х
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:10
Думаю, вы правы. Но есть некоторые сомнения.
1. Согласитесь, что валютный аукцион все-таки более существенно притормаживает курсовую динамику, чем "отношения" НБУ с уполномоченными банками. В случае аукциона НБУ завышает цену отсечки. Это отчетливо видно по курсовой динамике средневзвешенного курса из оперативной сводки.
2. Судя по итоговой ликвидности торгов 12-го "обязаловки" с 07-го было не очень много. А меж тем, как известно, в среду-четверг приток СКВ из-за рубежа максимальный. В контексте ожидания появления на рынке большого объема отложенного с 08-09-го предложения, логичнее было бы "отбомбиться" 12-го по максимуму. Чтоб не потерять во вторник по курсу.
US
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:35
дядя Caша
1. Безусловно, проведение аукциона создает некоторую психологическую поддержку экономическим рычагам, но я все же склонен отдавать пальму первенства в этом деле объемам интервенций. Сегодня объем был искусственно ограничен сроками проведения.
Я не понимаю целей НБУ, но нынешние "усилия" выглядят бледновато на фоне лета, когда не давали опускаться более 5 копеек в день при серьезных объемах выкупа.
2. Логично, но если все последуют такой логике, да еще и придержат поступление валюты, логика может перевернуться. Это "камень-ножницы-бумага".
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:38
Re: Валютный рынок в контексте
уж не знаю как к этому относиться,но грв если допустить,что откатимся к 25(пока об этом только мечтать),то 10000(конечно далеко не средняя зп) но по Киеву,уже может быть.. 400$,уровень довоенный,конечно регионы будут тащиться за таким уровнем несколько лет(от 2-х и более)
Бесспорно,такой путь ревальвации наименьшее зло(кроме экспортеров,они одноразово пострадают ,при условии долговременного "устаканивания",конечно это сильно упрощенно),потому,что цены продолжают еще внутренний рост(подтягивание к курсам),потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:40
Re: Валютный рынок в контексте
Вони рахують краще за нас, хоча б тому, що в них інформації більше. Придержували в січні, зараз вже сенсу немає тримати, і схоже, частково вертаються ті, що в 2014 тікали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:47
Завышенная отсечка, по сравнению с рыночным курсом. Возможно, здесь таится причина раннего закрытия шлюза аукциона. Все помнят что произошло в апреле 2005 года по стенания доллароматрасников, прямой вопрос А.В. Дубилета: "На кого рабатаете!?" (речь о нерезах, получивших тогда изрядные курсовые бонусы на конвертации дивидендов в СКВ....
Согласен. Но вмешательства НБУ, даже с благими намерениями, искажают объективную картину. Может быть, поэтому объемы выкупа не столь заметны как ранее. Мама боится потерять остатки объективности?
US
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:48
Теперь можно пополнять чужую долларовую карту?
Можно кинуть несколько сот долларов на карту родственнику за границу или отправить свифт без всяких подтверждающих документов?
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:50
Значит идем к 21....?
Завтра надеюсь увидим очень интересную картину...
Кто не в танке тот попал...
Востаннє редагувалось w_bufett в Пон 12 бер, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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