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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4535453645374538> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 739 1. Нет сбережений в валюте 11% 78 2. до 20% 6% 43 3. от 20% до 50% 7% 53 4. от 50% до 75% 13% 98 5. более 75% 63% 467 Всього голосів : 739 Додано: Пон 12 бер, 2018 19:59 shatenerbi написав: уж не знаю как к этому относиться,но грв если допустить,что откатимся к 25(пока об этом только мечтать),то 10000(конечно далеко не средняя зп) но по Киеву,уже может быть.. 400$,уровень довоенный,конечно регионы будут тащиться за таким уровнем несколько лет(от 2-х и более)

Бесспорно,такой путь ревальвации наименьшее зло(кроме экспортеров,они одноразово пострадают ,при условии долговременного "устаканивания",конечно это сильно упрощенно),потому,что цены продолжают еще внутренний рост(подтягивание к курсам),потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше. уж не знаю как к этому относиться,но грв если допустить,что откатимся к 25(пока об этом только мечтать),то 10000(конечно далеко не средняя зп) но по Киеву,уже может быть.. 400$,уровень довоенный,конечно регионы будут тащиться за таким уровнем несколько лет(от 2-х и более)Бесспорно,такой путь ревальвации наименьшее зло(кроме экспортеров,они одноразово пострадают ,при условии долговременного "устаканивания",конечно это сильно упрощенно),потому,что цены продолжают еще внутренний рост(подтягивание к курсам),потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.



Напоминаю, на ваш вопрос за счёт чего жидать обещанный мною жир, я вам уже неоднократно докладывал:

1. За счёт резкого повышения средней з/п;

и

2. За счёт ревальвации гривны.

Сценарий 2005-2008 гг. Собственный опыт. Положительный. Ваш. А не мой синдром Даннинга-Крюгера, как утверждает вата. Не надо придумывать ничего нового. Проверено. Работает.

Еще я докладывал, что к выборам стоит цель среднюю з/п довести в долларовом эквиваленте до $500. Чтоб шоколатье мог сказал, принял страну в условиях войны и средней з/п $100, а подхожу к концу первого срока с $500 и миром на дамбасе. Да, да, с дамбаса окурок начнет уходить сразу после своих "выборов".

После ухода русских запад сыпанет туда немеренно денег. Но не переживайте. Окучиваться они будут всей страной.

На следующем этапе с марша в среднесроке будет решаться задача средней з/п в $1000.

Полезет жирок и жизнь еще ой как наладится, только держись!

Я ж не на ровном месте принял решение и обустраиваю свое поместье, правда?!

У меня дар. Я вижу будущее. Плюс еще инсайд.

Напоминаю, на ваш вопрос за счёт чего жидать обещанный мною жир, я вам уже неоднократно докладывал:1. За счёт резкого повышения средней з/п;2. За счёт ревальвации гривны.Сценарий 2005-2008 гг. Собственный опыт. Положительный. Ваш. А не мой синдром Даннинга-Крюгера, как утверждает вата. Не надо придумывать ничего нового. Проверено. Работает.Еще я докладывал, что к выборам стоит цель среднюю з/п довести в долларовом эквиваленте до $500. Чтоб шоколатье мог сказал, принял страну в условиях войны и средней з/п $100, а подхожу к концу первого срока с $500 и миром на дамбасе. Да, да, с дамбаса окурок начнет уходить сразу после своих "выборов".После ухода русских запад сыпанет туда немеренно денег. Но не переживайте. Окучиваться они будут всей страной.На следующем этапе с марша в среднесроке будет решаться задача средней з/п в $1000.Полезет жирок и жизнь еще ой как наладится, только держись!Я ж не на ровном месте принял решение и обустраиваю свое поместье, правда?!У меня дар. Я вижу будущее. Плюс еще инсайд. Libo 2

Повідомлень: 6224 З нами з: 14.11.11 Подякував: 268 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 20:06 shatenerbi написав: потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше. потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.



По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной. По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной. Surfer Повідомлень: 881 З нами з: 14.11.13 Подякував: 49 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 20:17 Libo написав: Я ж не на ровном месте принял решение и обустраиваю свое поместье, правда?! Я ж не на ровном месте принял решение и обустраиваю свое поместье, правда?!

это ты красишь в своём хруще стены в голубой цвет?

подозреваю, что предъявление хотя бы фото сарая твоего "поместья" ожидает история с предъявлением твоего широко разрекламированного стейтмента.

ты, наверное, нас всех жалеешь, прапор. чтобы слюной не подавились это ты красишь в своём хруще стены в голубой цвет?подозреваю, что предъявление хотя бы фото сарая твоего "поместья" ожидает история с предъявлением твоего широко разрекламированного стейтмента.ты, наверное, нас всех жалеешь, прапор. чтобы слюной не подавились Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания! Yuri_T 1

Повідомлень: 12386 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1656 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 20:33 Surfer написав: shatenerbi написав: потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше. потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.



По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной. По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной. А вот тута есть проблемы !!! У меня есть 4-ре поставщивщика !! Больше их в Украине априори нету !! Так вот курс у них на сегодня 27,05 !!!! Не ну конечно можно ничего не заказывать Ничего не заказываешь ничего не производишь ... Зато бырыги не заработают А вот тута есть проблемы !!! У меня есть 4-ре поставщивщика !! Больше их в Украине априори нету !! Так вот курс у них на сегодня 27,05 !!!! Не ну конечно можно ничего не заказыватьНичего не заказываешь ничего не производишь ... Зато бырыги не заработают Den Повідомлень: 173 З нами з: 18.06.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 20:44 Вкладчик1234 написав: bub-har написав: Корнеев написав: .Видно нижче 26 уже червона зона не вигідна владі. .Видно нижче 26 уже червона зона не вигідна владі. Продолжаем лететь вниз и сдаётся мне вдаде самой выгодно курс чем ниже,тем лучше и нужно действительно готовиться к выходу серъёзных дядь с поезда! Продолжаем лететь вниз и сдаётся мне вдаде самой выгодно курс чем ниже,тем лучше и нужно действительно готовиться к выходу серъёзных дядь с поезда!

Поддерживаю эту мысль.

Сейчас пока ставку держат - "дяди" колотят деньги на грн инструментах, параллельно укрепляя гривну.

Когда жирок прирастёт, и когда доллар достаточно (для них) упадёт - в этот момент все всё конвертнут в доллар, и зафиксируют прибыль.

А кто не успеет - будет откупать доллар хорошо если по 30



Таким образом, доллары перекочуют из заначек оленей, в сейфы "дядь". PROFIT! Поддерживаю эту мысль.Сейчас пока ставку держат - "дяди" колотят деньги на грн инструментах, параллельно укрепляя гривну.Когда жирок прирастёт, и когда доллар достаточно (для них) упадёт - в этот момент все всё конвертнут в доллар, и зафиксируют прибыль.А кто не успеет - будет откупать доллар хорошо если по 30Таким образом, доллары перекочуют из заначек оленей, в сейфы "дядь". PROFIT!

Я даже знаю этих дядей. Они имеют своих представителей в НБУ. И им абсолютно наплевать на украинский экспорт.



По ходу они начитались про ожидания локальных валютчиков и в этом году их собираются красочно подтвердить. В смысле сначала стимулируем рост гривны с помощью поднятия учетной ставки до невъеб--х высот, а потом начинаем помогать экспорту с помощью той же самой учетной ставки, которую опустят ниже 10% для начала.



Как вам такой сценарий? Я даже знаю этих дядей. Они имеют своих представителей в НБУ. И им абсолютно наплевать на украинский экспорт.По ходу они начитались про ожидания локальных валютчиков и в этом году их собираются красочно подтвердить. В смысле сначала стимулируем рост гривны с помощью поднятия учетной ставки до невъеб--х высот, а потом начинаем помогать экспорту с помощью той же самой учетной ставки, которую опустят ниже 10% для начала.Как вам такой сценарий? Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 732 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1163 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49 Libo написав: shatenerbi написав: уж не знаю как к этому относиться,но грв если допустить,что откатимся к 25(пока об этом только мечтать),то 10000(конечно далеко не средняя зп) но по Киеву,уже может быть.. 400$,уровень довоенный,конечно регионы будут тащиться за таким уровнем несколько лет(от 2-х и более)

Бесспорно,такой путь ревальвации наименьшее зло(кроме экспортеров,они одноразово пострадают ,при условии долговременного "устаканивания",конечно это сильно упрощенно),потому,что цены продолжают еще внутренний рост(подтягивание к курсам),потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше. уж не знаю как к этому относиться,но грв если допустить,что откатимся к 25(пока об этом только мечтать),то 10000(конечно далеко не средняя зп) но по Киеву,уже может быть.. 400$,уровень довоенный,конечно регионы будут тащиться за таким уровнем несколько лет(от 2-х и более)Бесспорно,такой путь ревальвации наименьшее зло(кроме экспортеров,они одноразово пострадают ,при условии долговременного "устаканивания",конечно это сильно упрощенно),потому,что цены продолжают еще внутренний рост(подтягивание к курсам),потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.



Напоминаю, на ваш вопрос за счёт чего жидать обещанный мною жир, я вам уже неоднократно докладывал:

1. За счёт резкого повышения средней з/п;

и

2. За счёт ревальвации гривны.

Сценарий 2005-2008 гг. Собственный опыт. Положительный. Ваш. А не мой синдром Даннинга-Крюгера, как утверждает вата. Не надо придумывать ничего нового. Проверено. Работает.

Еще я докладывал, что к выборам стоит цель среднюю з/п довести в долларовом эквиваленте до $500. Чтоб шоколатье мог сказал, принял страну в условиях войны и средней з/п $100, а подхожу к концу первого срока с $500 и миром на дамбасе. Да, да, с дамбаса окурок начнет уходить сразу после своих "выборов".

После ухода русских запад сыпанет туда немеренно денег. Но не переживайте. Окучиваться они будут всей страной.

На следующем этапе с марша в среднесроке будет решаться задача средней з/п в $1000.

Полезет жирок и жизнь еще ой как наладится, только держись!

Я ж не на ровном месте принял решение и обустраиваю свое поместье, правда?!

У меня дар. Я вижу будущее. Плюс еще инсайд.

Напоминаю, на ваш вопрос за счёт чего жидать обещанный мною жир, я вам уже неоднократно докладывал:1. За счёт резкого повышения средней з/п;2. За счёт ревальвации гривны.Сценарий 2005-2008 гг. Собственный опыт. Положительный. Ваш. А не мой синдром Даннинга-Крюгера, как утверждает вата. Не надо придумывать ничего нового. Проверено. Работает.Еще я докладывал, что к выборам стоит цель среднюю з/п довести в долларовом эквиваленте до $500. Чтоб шоколатье мог сказал, принял страну в условиях войны и средней з/п $100, а подхожу к концу первого срока с $500 и миром на дамбасе. Да, да, с дамбаса окурок начнет уходить сразу после своих "выборов".После ухода русских запад сыпанет туда немеренно денег. Но не переживайте. Окучиваться они будут всей страной.На следующем этапе с марша в среднесроке будет решаться задача средней з/п в $1000.Полезет жирок и жизнь еще ой как наладится, только держись!Я ж не на ровном месте принял решение и обустраиваю свое поместье, правда?!У меня дар. Я вижу будущее. Плюс еще инсайд.

После ухода русских нужно будет ещё 15000 боевиков "утилизировать", русские их брать не хотят, заградотряды, а на утилизацию время надо, ведь деньги любят тишину...

Беларусь вот технику на нашу границу гонит...

а деньги заводят, чтобы украсть недокраденное, тесно им сейчас стало в Европе, в связи с отменой банковской тайны, прозрачно теперь...кстати гарант предлагает после короткой дискуссии провести налоговую амнистию...деньгам в Европе неуютно, жгут ляшку... После ухода русских нужно будет ещё 15000 боевиков "утилизировать", русские их брать не хотят, заградотряды, а на утилизацию время надо, ведь деньги любят тишину...Беларусь вот технику на нашу границу гонит...а деньги заводят, чтобы украсть недокраденное, тесно им сейчас стало в Европе, в связи с отменой банковской тайны, прозрачно теперь...кстати гарант предлагает после короткой дискуссии провести налоговую амнистию...деньгам в Европе неуютно, жгут ляшку... edvardd

Повідомлень: 5063 З нами з: 20.11.08 Подякував: 60 раз. Подякували: 1157 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 20:50 buratinyo написав: Я даже знаю этих дядей. Они имеют своих представителей в НБУ. И им абсолютно наплевать на украинский экспорт.



По ходу они начитались про ожидания локальных валютчиков и в этом году их собираются красочно подтвердить. В смысле сначала стимулируем рост гривны с помощью поднятия учетной ставки до невъеб--х высот, а потом начинаем помогать экспорту с помощью той же самой учетной ставки, которую опустят ниже 10% для начала.



Как вам такой сценарий? Я даже знаю этих дядей. Они имеют своих представителей в НБУ. И им абсолютно наплевать на украинский экспорт.По ходу они начитались про ожидания локальных валютчиков и в этом году их собираются красочно подтвердить. В смысле сначала стимулируем рост гривны с помощью поднятия учетной ставки до невъеб--х высот, а потом начинаем помогать экспорту с помощью той же самой учетной ставки, которую опустят ниже 10% для начала.Как вам такой сценарий?

Думаю, что они не будут особо снижать ставку, т.к. это "не в тренде" сейчас, да и зачем им так "палиться"



Просто в какой-то момент (когда им покажется, что уже достаточно заработали, и дальше - риск неприемлем) "жирные коты" перевернутся в доллар.

Период будет достаточно короткий, около недели. И курс будет реагировать не по 20-50коп в день, а по-более Думаю, что они не будут особо снижать ставку, т.к. это "не в тренде" сейчас, да и зачем им так "палиться"Просто в какой-то момент (когда им покажется, что уже достаточно заработали, и дальше - риск неприемлем) "жирные коты" перевернутся в доллар.Период будет достаточно короткий, около недели. И курс будет реагировать не по 20-50коп в день, а по-более Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5102 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3358 раз. Подякували: 968 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 20:51 Surfer написав: shatenerbi написав: потому мы и видим,что доллар падает а цены растут это следствие старых девальваций,т.есть процесс продолжается, цены подтягиваются,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше. потому мы и видим,что доллар падает а цены растут это следствие старых девальваций,т.есть процесс продолжается, цены подтягиваются,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.



По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной. По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной.

Еще раз прошу ,если вы используете "феню",то делайте это грамотно:барыга -скупщик краденого,предприниматели-коМмерсы(феня),которые платят налоги под 70%, "шибко обижаются" давайте быть толерантными!

Я не об этом,речь идет о глобальных процессах,внутри,о том,что пишет "капитан разведки"хотя его всерьез воспринимать очень тяжело= НЕВОЗМОЖНО!

Р.S Странно никогда не был оптимистом,может это весна? Еще раз прошу ,если вы используете "феню",то делайте это грамотно:барыга -скупщик краденого,предприниматели-коМмерсы(феня),которые платят налоги под 70%, "шибко обижаются" давайте быть толерантными!Я не об этом,речь идет о глобальных процессах,внутри,о том,что пишет "капитан разведки"хотя его всерьез воспринимать очень тяжело= НЕВОЗМОЖНО!Р.S Странно никогда не был оптимистом,может это весна? Востаннє редагувалось shatenerbi в Пон 12 бер, 2018 21:08, всього редагувалось 1 раз. shatenerbi

Повідомлень: 1372 З нами з: 01.07.12 Подякував: 28 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 20:59 Den написав: Surfer написав: shatenerbi написав: потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше. потому мы и видим,что доллар падает а цены растут,а ведь еще возможен откат на гсм.Из положительного:цены в интернет магазинах,все таки упали,чего не скажешь о внутренних ценах,но об этом уже написано выше.



По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной. По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной. А вот тута есть проблемы !!! У меня есть 4-ре поставщивщика !! Больше их в Украине априори нету !! Так вот курс у них на сегодня 27,05 !!!! Не ну конечно можно ничего не заказывать Ничего не заказываешь ничего не производишь ... Зато бырыги не заработают А вот тута есть проблемы !!! У меня есть 4-ре поставщивщика !! Больше их в Украине априори нету !! Так вот курс у них на сегодня 27,05 !!!! Не ну конечно можно ничего не заказыватьНичего не заказываешь ничего не производишь ... Зато бырыги не заработают

В таких случаях вполне можно заняться импортом напрямую, чтобы нивелировать завышенные цены поставщиков. Для этого нужна лишь уверенность в том, что хватит ресурсов и есть резервы. Ведь ВЭД это риски. В таких случаях вполне можно заняться импортом напрямую, чтобы нивелировать завышенные цены поставщиков. Для этого нужна лишь уверенность в том, что хватит ресурсов и есть резервы. Ведь ВЭД это риски. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 732 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1163 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 бер, 2018 21:05 Вкладчик1234 написав: buratinyo написав: Я даже знаю этих дядей. Они имеют своих представителей в НБУ. И им абсолютно наплевать на украинский экспорт.



По ходу они начитались про ожидания локальных валютчиков и в этом году их собираются красочно подтвердить. В смысле сначала стимулируем рост гривны с помощью поднятия учетной ставки до невъеб--х высот, а потом начинаем помогать экспорту с помощью той же самой учетной ставки, которую опустят ниже 10% для начала.



Как вам такой сценарий? Я даже знаю этих дядей. Они имеют своих представителей в НБУ. И им абсолютно наплевать на украинский экспорт.По ходу они начитались про ожидания локальных валютчиков и в этом году их собираются красочно подтвердить. В смысле сначала стимулируем рост гривны с помощью поднятия учетной ставки до невъеб--х высот, а потом начинаем помогать экспорту с помощью той же самой учетной ставки, которую опустят ниже 10% для начала.Как вам такой сценарий?

Думаю, что они не будут особо снижать ставку, т.к. это "не в тренде" сейчас, да и зачем им так "палиться"



Просто в какой-то момент (когда им покажется, что уже достаточно заработали, и дальше - риск неприемлем) "жирные коты" перевернутся в доллар.

Период будет достаточно короткий, около недели. И курс будет реагировать не по 20-50коп в день, а по-более Думаю, что они не будут особо снижать ставку, т.к. это "не в тренде" сейчас, да и зачем им так "палиться"Просто в какой-то момент (когда им покажется, что уже достаточно заработали, и дальше - риск неприемлем) "жирные коты" перевернутся в доллар.Период будет достаточно короткий, около недели. И курс будет реагировать не по 20-50коп в день, а по-более

Так раньше именно так и было. Медленно снижаемся, быстро растем. Но в этот конкретный раз учетную ставку поднимали резко и два раза уже. Поэтому теперь падаем быстро... А вот как теперь будем расти в июле-августе? Экспорт то уже вряд ли ниже упадет. Для этого надо, чтобы ЕС с нами разорвал зону свободной торговли и сделал высокий барьер для украинских товаров, как это сделала чуть раньше Россия.



Но это маловероятно. Рошен точно не выдержит такого удара, поэтому будет держаться зубами за Европу, где его конфетки услужливо покупают, пока мы покупаем евробляхи. Так раньше именно так и было. Медленно снижаемся, быстро растем. Но в этот конкретный раз учетную ставку поднимали резко и два раза уже. Поэтому теперь падаем быстро... А вот как теперь будем расти в июле-августе? Экспорт то уже вряд ли ниже упадет. Для этого надо, чтобы ЕС с нами разорвал зону свободной торговли и сделал высокий барьер для украинских товаров, как это сделала чуть раньше Россия.Но это маловероятно. Рошен точно не выдержит такого удара, поэтому будет держаться зубами за Европу, где его конфетки услужливо покупают, пока мы покупаем евробляхи. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

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