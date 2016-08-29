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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:54
Думаю, что бумага с новыми круглыми цифрами тоже "не за горами"
Всё IMHO
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:54
sailed написав:
Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.
что бы на вес ощутить покращення
игнор:
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:57
В кого які думкі про новий валютний закон в плані його впливу на курс?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:59
Karp написав:
.......
меня мало задевает то как кто называет доллар злотый марку и пр.
Меня тоже.
Просто не очень верится, что англичане "испытывают гордость" за фунт или немцы за евро (марки уже нет).
Кстати, если мы когда-нибудь вступим а ЕС по-серьёзному, да ещё и перейдём на евро, чем Вы будете гордиться? Перес де Куэльяр
Вы ведь знаете ,что "толпа" никогда не бывает в выигрыше и все, как один твердили о цифре 29 ,как "мантра" для слива. Что помешало слить на 20коп. ниже обозначеного Вами уровня? Вот холява например слил евро ,хоть и рановато,но правильно и если бы не вошел поспешно в доллар ,сейчас бы имел профит 2.50грн. на 1ед. доллара.Жадность иногда приводит к потерям ,лучше иметь меньше и доработать тактику по процессу валютообмена,чем ждать большего и в итоге не заработать ничего или получить влет.
Вы, конечно, правы. Ничего не мешало. Но Вы же тоже начали слив не с 27.
Просто ошибка в определении уровня начала слива.
Но лучше ошибиться так (недополученная прибыль), чем начать сливаться раньше времени, а потом окажется, что к этим уровням уже не вернулись (чистый убыток). "Кто купит по 13, сильно пожалеет"
.
А вообще в этом году тем, кто вовремя слился, устроили хороший подарок. Поздравляю!
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:08
ЛАД
Так в минулому році був не менший подарунок, особливо враховуючи, що безпечніше було "перевертатися" в гривню. в цьому році навіть навпаки було більше гальмуючих факторів враховуючи неконтакт з МВФ і велику кількість боргів. А воно бачте як обернулось. всіх, правда, дуже цікавить питання - до яких меж це щастя ?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:11
Den написав: Surfer написав:
.........
По секрету скажу , на спекулятивно задранные цены в противовес укрепляющейся гривне можно влиять - просто не быть овощем - искать альтернативы, они есть , обходить зажравшихся барыг стороной.
А вот тута есть проблемы !!! У меня есть 4-ре поставщивщика !! Больше их в Украине априори нету !! Так вот курс у них на сегодня 27,05 !!!! Не ну конечно можно ничего не заказывать
Ничего не заказываешь ничего не производишь ... Зато бырыги не заработают
На бытовом уровне - "обходить стороной" мясные и рыбные отделы, спиртное ни-ни (на крайняк - самогон), ну и т.д.edvardd
...кстати гарант предлагает после короткой дискуссии провести налоговую амнистию...
Это предложение периодически всплывает уже лет 20.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:12
Як на думку Боса цієї гілки вплине імовірне підвищення процентної ставки ФРС в березні на обмінний курс в Україні ?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:13
Рубанок написав:
бачте як обернулось. всіх, правда, дуже цікавить питання - до яких меж це щастя
....може то зараз повним ходом потрібно таритись, бо літом,може такого курсу не буде від слова "взагалі"! - а буде, наприклад +/-27?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:14
Yuri_T
ты, наверное, нас всех жалеешь, прапор. чтобы слюной не подавились
- нет, на прапора не похож, на этом форуме это скорее budivelnik
. А этот больше похож на ефрейтора или отставного капитана.Рубанок
- той "подарунок" може виявитися, для декого, небезпечним...
Востаннє редагувалось Hogtown
в Пон 12 бер, 2018 22:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:14
sailed написав:
Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.
Что-то не припомню, чтобы у нас монеты в копейках отменили.
Вы монетами не пользовались ? Так какая вам разница тогда ?
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