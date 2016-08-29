Додано: Пон 12 бер, 2018 21:59

Karp написав: .......

меня мало задевает то как кто называет доллар злотый марку и пр. .......меня мало задевает то как кто называет доллар злотый марку и пр.

Вы ведь знаете ,что "толпа" никогда не бывает в выигрыше и все, как один твердили о цифре 29 ,как "мантра" для слива. Что помешало слить на 20коп. ниже обозначеного Вами уровня? Вот холява например слил евро ,хоть и рановато,но правильно и если бы не вошел поспешно в доллар ,сейчас бы имел профит 2.50грн. на 1ед. доллара.Жадность иногда приводит к потерям ,лучше иметь меньше и доработать тактику по процессу валютообмена,чем ждать большего и в итоге не заработать ничего или получить влет.

Меня тоже.Просто не очень верится, что англичане "испытывают гордость" за фунт или немцы за евро (марки уже нет).Кстати, если мы когда-нибудь вступим а ЕС по-серьёзному, да ещё и перейдём на евро, чем Вы будете гордиться?Вы, конечно, правы. Ничего не мешало. Но Вы же тоже начали слив не с 27.Просто ошибка в определении уровня начала слива.Но лучше ошибиться так (недополученная прибыль), чем начать сливаться раньше времени, а потом окажется, что к этим уровням уже не вернулись (чистый убыток). "Кто купит по 13, сильно пожалеет"А вообще в этом году тем, кто вовремя слился, устроили хороший подарок. Поздравляю!