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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45384539454045414542>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 739
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
43
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 739
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20

Долярчик

Зара не можу, бо здуру скочив на депо, яке закінчується в самий теплий місяць. Хто ж знав, що такі качелі зроблять, що можна було б успішно гойдатися і без депозитів :)
Рубанок
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:22

  shatenerbi написав:...........
За Даннинга-Крюгера: +5 баллов!(никогда не сомневался в ваших ассоциациях)
..............

Об этот синдроме Libo напомнил козак. :)

sailed
Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.

Ну, уже где-то с годик тому обсуждался, вроде, вопрос о том, чтобы убрать мелочь до, кажется 50 (или 25?) коп. Вот, наконец, и решили. Теперь мелочь будет от 1 до 10 грн. :)
Зато "гривня укрепляется"!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:23

Den вопрос в вашей наценке 20-25% или 35-100% и повышаете ли вы цену на на купленный по старому курсу товар при росте курса. Да в принципе все повышают это верно что бы не уменьшать оборот, но почему-то все забывают эту цену снизить когда курс идет вниз . И вполне наверняка вы работаете по сехеме dropshipping с наценкой в 50%-150%.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:26

  Вкладчик1234 написав:Думаю, что бумага с новыми круглыми цифрами тоже "не за горами" :-)


Ну, честно говоря, тысячной купюры давно уже не хватает.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:27

  Рубанок написав:Долярчик

Зара не можу, бо здуру скочив на депо, яке закінчується в самий теплий місяць. Хто ж знав, що такі качелі зроблять, що можна було б успішно гойдатися і без депозитів :)


Ви за 23 чи за 28? Давайте проголосуємо....? :wink:

Зараз ми на розпутті або до або від... :wink:
Востаннє редагувалось w_bufett в Пон 12 бер, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:28

  pesikot написав:
  sailed написав:Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.

Что-то не припомню, чтобы у нас монеты в копейках отменили.
Вы монетами не пользовались ? Так какая вам разница тогда ? :)


Ну если мне 10 грн сдачи монетой дадут - не оставлять же её кассиру? (мелочь раньше оставлял, если не картой платил)
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:29

  Рубанок написав: А воно бачте як обернулось. всіх, правда, дуже цікавить питання - до яких меж це щастя ? :)

Я все таки схильний що якась корекція повинна ще бути. Тільки якщо раніше думав що вона буде з більших цифр і до більших цифр, то зараз ця корекція думаю максимум буде до 27.0 - 27.5. А потім за долар можна забути надовго, принаймі до виборів це точно. А якщо ще будуть якісь подвижки по Донбасу, то і 22-23 побачити можемо.
Востаннє редагувалось Doctor в Пон 12 бер, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:29

bufett

якщо в липні буде 23, то це буде пісня :) про 28 в липні навіть думати не хочу!
Рубанок
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:30

  Рубанок написав:Долярчик

Зара не можу, бо здуру скочив на депо, яке закінчується в самий теплий місяць. Хто ж знав, що такі качелі зроблять, що можна було б успішно гойдатися і без депозитів :)

.... або інший варіант розвитку подій: зараз багато хто затариться нікому непотрібним..... а "вони" бац і восени роблять "хід конем" і спускають до 25НУЛЬ-НУЛЬ і тупо тримають до виборів, а там вже по-ходу виборів..... диивляться що робити :wink:

...скажете: ТА НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!!
...а я Вам відповім: - а що ХОЧ ХТОСЬ ЗНАВ, ЩО ТАКИЙ РОЗВИТОК ПОДІЙ(по курсу) вийде на моменті? - НІХТО не думав, що в кінці зими і ще протягом березня, ми будемо скочуватись до таких курсів!
Н-І-Х-Т-О!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:30

  Рубанок написав:В кого які думкі про новий валютний закон в плані його впливу на курс?

Не удивлюсь если до 24 пробьём курс. Уже ничему не удивляюсь.
sailed
 
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