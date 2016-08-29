Долярчик
Зара не можу, бо здуру скочив на депо, яке закінчується в самий теплий місяць. Хто ж знав, що такі качелі зроблять, що можна було б успішно гойдатися і без депозитів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20
Долярчик
Зара не можу, бо здуру скочив на депо, яке закінчується в самий теплий місяць. Хто ж знав, що такі качелі зроблять, що можна було б успішно гойдатися і без депозитів
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:22
Об этот синдроме Libo напомнил козак.
sailed
Ну, уже где-то с годик тому обсуждался, вроде, вопрос о том, чтобы убрать мелочь до, кажется 50 (или 25?) коп. Вот, наконец, и решили. Теперь мелочь будет от 1 до 10 грн.
Зато "гривня укрепляется"!
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:23
Den вопрос в вашей наценке 20-25% или 35-100% и повышаете ли вы цену на на купленный по старому курсу товар при росте курса. Да в принципе все повышают это верно что бы не уменьшать оборот, но почему-то все забывают эту цену снизить когда курс идет вниз . И вполне наверняка вы работаете по сехеме dropshipping с наценкой в 50%-150%.
свинорыл
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:26
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:27
Ви за 23 чи за 28? Давайте проголосуємо....?
Зараз ми на розпутті або до або від...
Востаннє редагувалось w_bufett в Пон 12 бер, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:28
Ну если мне 10 грн сдачи монетой дадут - не оставлять же её кассиру? (мелочь раньше оставлял, если не картой платил)
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:29
Я все таки схильний що якась корекція повинна ще бути. Тільки якщо раніше думав що вона буде з більших цифр і до більших цифр, то зараз ця корекція думаю максимум буде до 27.0 - 27.5. А потім за долар можна забути надовго, принаймі до виборів це точно. А якщо ще будуть якісь подвижки по Донбасу, то і 22-23 побачити можемо.
Востаннє редагувалось Doctor в Пон 12 бер, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:29
bufett
якщо в липні буде 23, то це буде пісня про 28 в липні навіть думати не хочу!
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:30
.... або інший варіант розвитку подій: зараз багато хто затариться нікому непотрібним..... а "вони" бац і восени роблять "хід конем" і спускають до 25НУЛЬ-НУЛЬ і тупо тримають до виборів, а там вже по-ходу виборів..... диивляться що робити
...скажете: ТА НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ!!!
...а я Вам відповім: - а що ХОЧ ХТОСЬ ЗНАВ, ЩО ТАКИЙ РОЗВИТОК ПОДІЙ(по курсу) вийде на моменті? - НІХТО не думав, що в кінці зими і ще протягом березня, ми будемо скочуватись до таких курсів!
Н-І-Х-Т-О!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:30
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