Corpocrator написав:

w_bufett написав: Corpocrator написав: чудеса продолжаются, мне тут поставщик скинул прайс по новому завозу, так там курс уе 21,4-21,9 в зависимости от группы.

3 раза переспрашивал чудеса продолжаются, мне тут поставщик скинул прайс по новому завозу, так там курс уе 21,4-21,9 в зависимости от группы.3 раза переспрашивал



Это вброс, 21,4-21,9 - мы не увидим никогда в Украине в ближайшие года "чтире".

Есть коридор обозначенный НБУ, в котором мы двигаемся не больше ни меньше.

И этот коридор не нарушает правила рынка. Это вброс, 21,4-21,9 - мы не увидим никогда в Украине в ближайшие года "чтире".Есть коридор обозначенный НБУ, в котором мы двигаемся не больше ни меньше.И этот коридор не нарушает правила рынка.

ок, товар отгрузили по указанному курсу, если точно купил на 500$ па 21,82, в понедельник проведу QA и рассажу результат, может какахачество. У.Е. же не обязательно $, хотя в чем еще могут считать китайский ширпотреб?Интересный поворот в дискуссии о том, какова стратегия локального кукла и...думаю, опять же выборы...кампании кандидатов и партий потребуют затрат под 2-3млрд$, возможно процесс начат загодя и оптимизация еще за счет %% по облигам, учитывая что рынок управляем, известно кто в профитеНу и зерно хорошенько подорожало, а маркетиноговый год еще "прошлый", остатки прошлого урожая конвертируются в скв. Кстати, интересно: есть примета, что "хороший снег = хороший урожай", вот и случай проверить в новейшей историиПс. И да, БРЕД, накосячил: карренси борд = грошова база/звр, а не отоupd. наличие Кабанчика на ветке в условиях галопирующего ревала...где же дно? О.о