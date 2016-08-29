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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45394540454145424543>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 739
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
43
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 739
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:32

  Doctor написав:
  Рубанок написав: А воно бачте як обернулось. всіх, правда, дуже цікавить питання - до яких меж це щастя ? :)

Я все таки схильний що якась корекція повинна ще бути. Тільки якщо раніше думав що вона буде з більших цифр і до більших цифр, то зараз ця корекція думаю максимум буде до 27.0. А потім за долар можна забути надовго, принаймі до виборів це точно. А якщо ще будуть якісь подвижки по Донбасу, то і 22-23 побачити можемо.


Коли ми росли до 36, корекції не було. Ви впевнені, що при падінні наприклад до 19 вона буде? :mrgreen:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:33

  Corpocrator написав:
  w_bufett написав:
  Corpocrator написав:чудеса продолжаются, мне тут поставщик скинул прайс по новому завозу, так там курс уе 21,4-21,9 в зависимости от группы.
3 раза переспрашивал


Это вброс, 21,4-21,9 - мы не увидим никогда в Украине в ближайшие года "чтире".
Есть коридор обозначенный НБУ, в котором мы двигаемся не больше ни меньше. :wink:
И этот коридор не нарушает правила рынка.

ок, товар отгрузили по указанному курсу, если точно купил на 500$ па 21,82, в понедельник проведу QA и рассажу результат, может какахачество. У.Е. же не обязательно $, хотя в чем еще могут считать китайский ширпотреб?

Интересный поворот в дискуссии о том, какова стратегия локального кукла и...думаю, опять же выборы...кампании кандидатов и партий потребуют затрат под 2-3млрд$, возможно процесс начат загодя и оптимизация еще за счет %% по облигам, учитывая что рынок управляем, известно кто в профите

Ну и зерно хорошенько подорожало, а маркетиноговый год еще "прошлый", остатки прошлого урожая конвертируются в скв. Кстати, интересно: есть примета, что "хороший снег = хороший урожай", вот и случай проверить в новейшей истории

Пс. И да, БРЕД, накосячил: карренси борд = грошова база/звр, а не ото

upd. наличие Кабанчика на ветке в условиях галопирующего ревала...где же дно? О.о


Отчитываюсь: сегодня товар был проверен и пересчитан, всё в соответствии со спецификацией и прекрасного качества, отакэ.

По теме: точно "отечественный" капитал под видом нерезидентов ломанулся из европ назад (в связи с отменой банковской тайны в EU и щемиловом подозрительных денег в UK), вербальная интервенция ПАПа о налоговой амнистии сняла все вопросы. Помимо уже очевидных каналов и форм возврата можно списывать бОльшую часть потенциального вывода дивидендов, что и видим с начала марта -ограничения фактически сняли, а объемов чуть более чем нет.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 12 бер, 2018 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:34

  Долярчик написав:
  Рубанок написав:бачте як обернулось. всіх, правда, дуже цікавить питання - до яких меж це щастя

....може то зараз повним ходом потрібно таритись, бо літом,може такого курсу не буде від слова "взагалі"! - а буде, наприклад +/-27?

Может, но вряд ли. Лето есть лето.
Большинству технически это сложно сделать, так как гривна на депозитах, которые приносят +1 копейку к курсу в день. Таким образом выгодней прокрутиться на депо и откупиться летом даже по 27.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:36

Извиняюсь , але такого олбанського-українського я ще не чув ніде, досить панове , якщо не в змозі , - разгаваривайте на привычном вам русском :)
п.с. Долярчик и компания .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:37

  ЛАД написав:
  shatenerbi написав:...........
За Даннинга-Крюгера: +5 баллов!(никогда не сомневался в ваших ассоциациях)
..............

Об этот синдроме Libo напомнил козак. :)

sailed
Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.

Ну, уже где-то с годик тому обсуждался, вроде, вопрос о том, чтобы убрать мелочь до, кажется 50 (или 25?) коп. Вот, наконец, и решили. Теперь мелочь будет от 1 до 10 грн. :)
Зато "гривня укрепляется"!

до 50 гривень...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:40

Re: Валютный рынок в контексте

Так розумію, що до літа більшість бакс поки схильна хоронити https://www.youtube.com/watch?v=C1syOeUJGSI :)
Рубанок
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:43

Re: Валютный рынок в контексте

  yama написав:но почему-то все забывают эту цену снизить когда курс идет вниз

...зразу видно, що Ви людина НЕ пов'язана з торгівлею! — від слова "взагалі" :!: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:45

  Рубанок написав:Так розумію, що до літа більшість бакс поки схильна хоронити https://www.youtube.com/watch?v=C1syOeUJGSI :)


Я би не спішив цього робити... Курс в 23-25, досить реально. Нижче, то маркетинг. 8)
w_bufett
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:58

Re: Валютный рынок в контексте

де прогнози, де inside ? де аругенти факти ?
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:01

  yama написав:де прогнози, де inside ? де аругенти факти ?

ждём от вас.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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