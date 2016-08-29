Рубанок написав: А воно бачте як обернулось. всіх, правда, дуже цікавить питання - до яких меж це щастя ?
Я все таки схильний що якась корекція повинна ще бути. Тільки якщо раніше думав що вона буде з більших цифр і до більших цифр, то зараз ця корекція думаю максимум буде до 27.0. А потім за долар можна забути надовго, принаймі до виборів це точно. А якщо ще будуть якісь подвижки по Донбасу, то і 22-23 побачити можемо.
Коли ми росли до 36, корекції не було. Ви впевнені, що при падінні наприклад до 19 вона буде?
Corpocrator написав:чудеса продолжаются, мне тут поставщик скинул прайс по новому завозу, так там курс уе 21,4-21,9 в зависимости от группы. 3 раза переспрашивал
Это вброс, 21,4-21,9 - мы не увидим никогда в Украине в ближайшие года "чтире". Есть коридор обозначенный НБУ, в котором мы двигаемся не больше ни меньше. И этот коридор не нарушает правила рынка.
ок, товар отгрузили по указанному курсу, если точно купил на 500$ па 21,82, в понедельник проведу QA и рассажу результат, может какахачество. У.Е. же не обязательно $, хотя в чем еще могут считать китайский ширпотреб?
Интересный поворот в дискуссии о том, какова стратегия локального кукла и...думаю, опять же выборы...кампании кандидатов и партий потребуют затрат под 2-3млрд$, возможно процесс начат загодя и оптимизация еще за счет %% по облигам, учитывая что рынок управляем, известно кто в профите
Ну и зерно хорошенько подорожало, а маркетиноговый год еще "прошлый", остатки прошлого урожая конвертируются в скв. Кстати, интересно: есть примета, что "хороший снег = хороший урожай", вот и случай проверить в новейшей истории
Пс. И да, БРЕД, накосячил: карренси борд = грошова база/звр, а не ото
upd. наличие Кабанчика на ветке в условиях галопирующего ревала...где же дно? О.о
Отчитываюсь: сегодня товар был проверен и пересчитан, всё в соответствии со спецификацией и прекрасного качества, отакэ.
По теме: точно "отечественный" капитал под видом нерезидентов ломанулся из европ назад (в связи с отменой банковской тайны в EU и щемиловом подозрительных денег в UK), вербальная интервенция ПАПа о налоговой амнистии сняла все вопросы. Помимо уже очевидных каналов и форм возврата можно списывать бОльшую часть потенциального вывода дивидендов, что и видим с начала марта -ограничения фактически сняли, а объемов чуть более чем нет.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 12 бер, 2018 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Рубанок написав:бачте як обернулось. всіх, правда, дуже цікавить питання - до яких меж це щастя
....може то зараз повним ходом потрібно таритись, бо літом,може такого курсу не буде від слова "взагалі"! - а буде, наприклад +/-27?
Может, но вряд ли. Лето есть лето. Большинству технически это сложно сделать, так как гривна на депозитах, которые приносят +1 копейку к курсу в день. Таким образом выгодней прокрутиться на депо и откупиться летом даже по 27.