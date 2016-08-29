Україна в січні-лютому 2018 року імпортувала нафтопродуктів на 646,7 мільйона доларів, що в 2,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Державна фіскальна служба. Читайте такожПодаткові нововведення: для безакцизного імпорту нафтопродуктів вводяться векселя Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Росії в грошовому вираженні склав 257 мільйонів доларів (39,8% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі – 240,4 мільйона доларів (37,2%), з Литви – 62,7 мільйона доларів (частка 9,7%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 86,5 мільйона доларів. Як повідомляв УНІАН, Україна в січні 2018 року імпортувала нафтопродуктів на 344,1 мільйона доларів, що на 22% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 17,5%, повідомляє Державна служба статистики. За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 22,8%, а також у сфері будівництва нежитлових будівель – на 18,7%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків – на 16,4%. При цьому вартість БМР в січні 2018 року порівняно з груднем 2017 року зросла на 2,6% (у грудні вартість відносно до листопада зросла на 1,3%).
Ціни на яйця в Україні в лютому 2018 року зросли на 50,9% порівняно з лютим минулого року, на м'ясо - на 26,6%, повідомила прес-служба Державної служби статистики України. Читайте такожЕксперт розповів, що буде з цінами на м'ясо в Україні При цьому порівняно з січнем 2018 року вартість яєць зменшилася на 1,6%, а м'яса - на 0,3%. Згідно з повідомленням, ціни на фрукти в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року зросли на 43,8%, на овочі - збільшилися на 19,4%. Порівняно з січнем ціни на фрукти та овочі зросли на 6,8% і 1,5%, відповідно. Відзначається, що ціна на хліб за рік зросла на 18,4%. У лютому порівняно з січнем ціна на хліб збільшилася на 1,6%. В цілому ціни на продукти харчування за рік зросли на 17,9%.
Всем добра . Кто как думает ?Чем ниже падает доллар , тем больше желающих будет его купить , естественно при малейшем шорохе возникнет сильный перекос на спрос , пускай это будут цифры 25-25.5 . Я просто не уверен , что все смогут вовремя откупится , так как отстрелит мгновенно .Пока «музыка играет» - гривна крепнет , только «остановится» стульев как всегда мало .Господа читаю Вас весь день , «звиняйте , таку дурню пишите.»
Корнеев написав:.Видно нижче 26 уже червона зона не вигідна владі.
Продолжаем лететь вниз и сдаётся мне вдаде самой выгодно курс чем ниже,тем лучше и нужно действительно готовиться к выходу серъёзных дядь с поезда!
Поддерживаю эту мысль. Сейчас пока ставку держат - "дяди" колотят деньги на грн инструментах, параллельно укрепляя гривну. Когда жирок прирастёт, и когда доллар достаточно (для них) упадёт - в этот момент все всё конвертнут в доллар, и зафиксируют прибыль. А кто не успеет - будет откупать доллар хорошо если по 30
Таким образом, доллары перекочуют из заначек оленей, в сейфы "дядь". PROFIT!
Да-да, такие сказки мы слышали уже не раз)) В том-то и дело, что даже если такие "дяди" существуют, они могут быть так же прокинуты, если олени не поведутся и не будут скупать бакс) Уже настолько много было уроков для оленей, что какой дурак будет "откупать доллар хорошо если по 30"? Все же уже заметили убыточность этого явления по сравнению с обычным грн депо. В итоге, по вашему сценарию "дяди" затарятся баксом по 25, курс прыгнет к 26-27, олени не поведутся, курс упадет назад к 25 и ниже, и "дяди" окажутся в пролете и сами еще будут между собой соревноваться, кто успеет слиться хотя бы по 26
Перес де Куэльяр написав:Всем добра . Кто как думает ?Чем ниже падает доллар , тем больше желающих будет его купить , естественно при малейшем шорохе возникнет сильный перекос на спрос , пускай это будут цифры 25-25.5 . Я просто не уверен , что все смогут вовремя откупится , так как отстрелит мгновенно .Пока «музыка играет» - гривна крепнет , только «остановится» стульев как всегда мало .Господа читаю Вас весь день , «звиняйте , таку дурню пишите.»
Желающих, может, и будет больше, но уже не на что ибо желающие уже "откупили" по 27)) Приятно наблюдать активные пугалки от сидящих в баксе, но пластинка у всех одна и та же - "успейте в последний вагон, стульев на всех не хватит!!"
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Corpocrator написав:По теме: точно "отечественный" капитал под видом нерезидентов ломанулся из европ назад (в связи с отменой банковской тайны в EU и щемиловом подозрительных денег в UK), вербальная интервенция ПАПа о налоговой амнистии сняла все вопросы. Помимо уже очевидных каналов и форм возврата можно списывать бОльшую часть потенциального вывода дивидендов, что и видим с начала марта -ограничения фактически сняли, а объемов чуть более чем нет.
Мені теж спадало це на думку, в першій половині лютого.
centurionus написав:
Crop написав:Заводят доллар сливают с помощью аукционов НБУ, готовятся к новому размещени ОВГЗ.
Десь промайнуло, що в ЄС та всяких швейцаріях, якісь нововведення щодо банківської таємниці (тобто її не існуватиме). Як варіант причини "гривнепатріотизму". Згодом "заофшорять" валюту подалі, в екзотичні юрисдикції.
Можливо, до літа знайдуться цікаві варіанти на Науру та інших "канібальських" островах. Час покаже.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Alex2006 написав:Да-да, такие сказки мы слышали уже не раз)) В том-то и дело, что даже если такие "дяди" существуют, они могут быть так же прокинуты, если олени не поведутся и не будут скупать бакс) Уже настолько много было уроков для оленей, что какой дурак будет "откупать доллар хорошо если по 30"? Все же уже заметили убыточность этого явления по сравнению с обычным грн депо. В итоге, по вашему сценарию "дяди" затарятся баксом по 25, курс прыгнет к 26-27, олени не поведутся, курс упадет назад к 25 и ниже, и "
Главный «дядя НБУ» и не «дурак» ли от 28 скупать доллар . Как Вы думаете ?
Alex2006 написав:Да-да, такие сказки мы слышали уже не раз)) В том-то и дело, что даже если такие "дяди" существуют, они могут быть так же прокинуты, если олени не поведутся и не будут скупать бакс) Уже настолько много было уроков для оленей, что какой дурак будет "откупать доллар хорошо если по 30"? Все же уже заметили убыточность этого явления по сравнению с обычным грн депо. В итоге, по вашему сценарию "дяди" затарятся баксом по 25, курс прыгнет к 26-27, олени не поведутся, курс упадет назад к 25 и ниже, и "
Главный «дядя НБУ» и не «дурак» ли от 28 скупать доллар . Как Вы думаете ?
Так в минулому році був не менший подарунок, особливо враховуючи, що безпечніше було "перевертатися" в гривню. в цьому році навіть навпаки було більше гальмуючих факторів враховуючи неконтакт з МВФ і велику кількість боргів. А воно бачте як обернулось. всіх, правда, дуже цікавить питання - до яких меж це щастя ?
В прошлом году максимум курса был 27,72, минимум - 25,44, т.е. разница 2,28 за 7 месяцев. В этом максимум - 28,87, сегодня уже 25,92, т.е. разница уже 2,95 за 1,5 мес. и, похоже, ещё не вечер.