Додано: Пон 12 бер, 2018 23:25

Corpocrator написав: По теме: точно "отечественный" капитал под видом нерезидентов ломанулся из европ назад (в связи с отменой банковской тайны в EU и щемиловом подозрительных денег в UK), вербальная интервенция ПАПа о налоговой амнистии сняла все вопросы. Помимо уже очевидных каналов и форм возврата можно списывать бОльшую часть потенциального вывода дивидендов, что и видим с начала марта -ограничения фактически сняли, а объемов чуть более чем нет. По теме: точно "отечественный" капитал под видом нерезидентов ломанулся из европ назад (в связи с отменой банковской тайны в EU и щемиловом подозрительных денег в UK), вербальная интервенция ПАПа о налоговой амнистии сняла все вопросы. Помимо уже очевидных каналов и форм возврата можно списывать бОльшую часть потенциального вывода дивидендов, что и видим с начала марта -ограничения фактически сняли, а объемов чуть более чем нет.

Мені теж спадало це на думку, в першій половині лютого.

centurionus написав: Crop написав: Заводят доллар сливают с помощью аукционов НБУ, готовятся к новому размещени ОВГЗ. Заводят доллар сливают с помощью аукционов НБУ, готовятся к новому размещени ОВГЗ.

Десь промайнуло, що в ЄС та всяких швейцаріях, якісь нововведення щодо банківської таємниці (тобто її не існуватиме). Як варіант причини "гривнепатріотизму". Згодом "заофшорять" валюту подалі, в екзотичні юрисдикції. Десь промайнуло, що в ЄС та всяких швейцаріях, якісь нововведення щодо банківської таємниці (тобто її не існуватиме). Як варіант причини "гривнепатріотизму". Згодом "заофшорять" валюту подалі, в екзотичні юрисдикції.

Можливо, до літа знайдуться цікаві варіанти на Науру та інших "канібальських" островах. Час покаже. Мені теж спадало це на думку, в першій половині лютого.Можливо, до літа знайдуться цікаві варіанти на Науру та інших "канібальських" островах. Час покаже.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell