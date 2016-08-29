Додано: Пон 12 бер, 2018 23:23

Вкладчик1234 написав: bub-har написав: Корнеев написав: .Видно нижче 26 уже червона зона не вигідна владі. .Видно нижче 26 уже червона зона не вигідна владі. Продолжаем лететь вниз и сдаётся мне вдаде самой выгодно курс чем ниже,тем лучше и нужно действительно готовиться к выходу серъёзных дядь с поезда! Продолжаем лететь вниз и сдаётся мне вдаде самой выгодно курс чем ниже,тем лучше и нужно действительно готовиться к выходу серъёзных дядь с поезда!

Поддерживаю эту мысль.

Сейчас пока ставку держат - "дяди" колотят деньги на грн инструментах, параллельно укрепляя гривну.

Когда жирок прирастёт, и когда доллар достаточно (для них) упадёт - в этот момент все всё конвертнут в доллар, и зафиксируют прибыль.

А кто не успеет - будет откупать доллар хорошо если по 30



Таким образом, доллары перекочуют из заначек оленей, в сейфы "дядь". PROFIT! Поддерживаю эту мысль.Сейчас пока ставку держат - "дяди" колотят деньги на грн инструментах, параллельно укрепляя гривну.Когда жирок прирастёт, и когда доллар достаточно (для них) упадёт - в этот момент все всё конвертнут в доллар, и зафиксируют прибыль.А кто не успеет - будет откупать доллар хорошо если по 30Таким образом, доллары перекочуют из заначек оленей, в сейфы "дядь". PROFIT!

Перес де Куэльяр написав: Всем добра . Кто как думает ?Чем ниже падает доллар , тем больше желающих будет его купить , естественно при малейшем шорохе возникнет сильный перекос на спрос , пускай это будут цифры 25-25.5 . Я просто не уверен , что все смогут вовремя откупится , так как отстрелит мгновенно .Пока «музыка играет» - гривна крепнет , только «остановится» стульев как всегда мало .Господа читаю Вас весь день , «звиняйте , таку дурню пишите.»



*Відправлено з Чату Всем добра . Кто как думает ?Чем ниже падает доллар , тем больше желающих будет его купить , естественно при малейшем шорохе возникнет сильный перекос на спрос , пускай это будут цифры 25-25.5 . Я просто не уверен , что все смогут вовремя откупится , так как отстрелит мгновенно .Пока «музыка играет» - гривна крепнет , только «остановится» стульев как всегда мало .Господа читаю Вас весь день , «звиняйте , таку дурню пишите.»

Да-да, такие сказки мы слышали уже не раз)) В том-то и дело, что даже если такие "дяди" существуют, они могут быть так же прокинуты, если олени не поведутся и не будут скупать бакс) Уже настолько много было уроков для оленей, что какой дурак будет "откупать доллар хорошо если по 30"? Все же уже заметили убыточность этого явления по сравнению с обычным грн депо. В итоге, по вашему сценарию "дяди" затарятся баксом по 25, курс прыгнет к 26-27, олени не поведутся, курс упадет назад к 25 и ниже, и "дяди" окажутся в пролете и сами еще будут между собой соревноваться, кто успеет слиться хотя бы по 26Желающих, может, и будет больше, но уже не на что ибо желающие уже "откупили" по 27)) Приятно наблюдать активные пугалки от сидящих в баксе, но пластинка у всех одна и та же - "успейте в последний вагон, стульев на всех не хватит!!"