Затяжные выходные не охладили пыла валютных продавцов, так что новая неделя на межбанке началась с продолжения старой тенденции — обвала доллара. 12 марта его курс потерял еще 13 копеек, пробил психологический минимум и остановился в рамках 25,88-25,90 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.Снова тотально не хватало покупателей доллара.«Чтобы сегодня покупать валюту на межбанке, импортерам нужно было внести гривну еще 7 марта, и заморозить средства на четыре дня. За такое резервирование не платят, потому это невыгодно делать перед затяжными выходными. После выходных многие откладывают покупки», — объяснил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.К тому же крупные валютные покупатели, вроде нефтетрейдеров, не торопились скупать доллар из-за снижения цены. Боялись переплатить, понимая, что курс еще будет падать. Так что главным покупателем доллара в понедельник стал Нацбанк. Снова.Курс евро обещают быстро поднять после недавнего провалаВ 10 утра НБУ заявил открытый валютный аукцион, и приобрел на нем $59,3 млн. из предложенного $61 млн. Отсечение поставил достаточно высоко — 25,95 грн./$. Когда чиновники позже выходили с покупками по запросу лучшего куса (RFQ), они давали за доллар уже меньше — 25,90 грн./$. В этой форме НБУ приобрел у 20-ки уполномоченных банков $30 млн. Так что совокупно за день пополнил свои золотовалютные резервы на $89,3 млн.И это притом, что общие валютные продажи в первый день недели сократились с $539,82 среды до $368,04 млн — к привычному объему, без рекордов. Из продавцов доллара выделяли ПУМБ, ING Bank, Приватбанк, Ситибанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, а из покупателей только Нацбанк.«Преобладание предложения валюты над спросом обусловлено потребностью участников рынка в гривне для покупки ценных бумаг Министерства финансов и уплаты квартальных налогов», — объяснил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.Банкиры пока лишь гадают, с каким объемом размещений облигаций внутреннего госзайма завтра выйдет Минфин. Но практически не сомневаются в том, что он превысит 1,2 млрд. грн., показанные в минувший вторник. В чем еще уверены — это в повышенном спросе на ОВГЗ со стороны инвесторов. Ведь в ходе прошлого размещения власти подняли процентные ставки сразу к 17,5% годовых (после повышения Нацбанком своей учетной ставки на 1%, до 17% годовых).Барыги дороже банковНаличный доллар 12 марта не смог пробить нижний психологический уровень, хотя заметно просел.«Наличный рынок снижается, но удерживает умеренный опережающий курсовой отрыв от межбанка: с утра его котировки составляли 26,23-26,30 грн./$, к середине дня — 26,02-26,08 грн./$», — рассказал Куринной.Самый дешевый доллар предлагали по 26,0 грн./$, этот курс на продаже людям ставил Банк Пивденный. А самый дорогой — по 26,80 грн./$ (ВТБ Банк).Нацбанк с 3 марта изменил валютные правила в УкраинеКурсовой разброс был достаточно широким. Большинство банков укладывалось в рамки 26,10-26,30 грн./$: Приватбанк, ТАСкомбанк, Кредобанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Сбербанк, Пиреус Банк, Укрсоцбанк, Мегабанк.Выкупали валюту у людей в рамках 25,65-26,11 грн./$.На черном рынке доллар обвалился не так резко, к тому же пару раз его пытались вернуть наверх: после того, как утро началось 26,21-26,31 грн./$, к полудню ценник пытались закрепить на 26,10-26,32 грн./$. Тем не менее к 15 часам барыг продавили, и они опустили курсы до 26,02-26,21 грн./$. Хотя и ненадолго — в течение часа подрос спрос, и распускались слухи о нескольких крупных покупках политиков. На этом ценник приподняли к 26,09-26,24 грн./$. Но долго здесь не простоял, уже после 18 часом ушел к 26,02-26,22 грн./$.В банках рассказывали другое: чем активнее финучреждения опускали наличный курс доллара, тем меньше его брали люди.«Это уже традиция нашего рынка. Доллар скупают на росте, и его почти не берут на падении. Все ждут, что цена упадет еще ниже. И готовы покупать на дне», — отметил Юрий Гриненко.Завтра от американской валюты ждут сильного ценового провала. Поскольку именно завтра должен продаваться доллар, поступивший на счета 8-9 марта.В SREP по полной: банкирам расскажут о новых требованиях к капиталу и надзору«13 марта ожидается значительный объем обязательной продажи валюты, что создает дополнительные предпосылки для дальнейшего проседания курса доллара и подталкивает участников рынка, включая наличный сегмент, к игре «на понижение». По нашему мнению, торги будут проходить в диапазоне 25,85-25,95 грн./$», — спрогнозировал Олег Куринной.Еще серьезней настроен Юрий Гриненко: допускает старт межбанка в рамках 25,80-25,90 грн./$. «Не исключаю выход рынка к 25,80 грн./$, а может и ниже уйдем. Предсказывать движения рынка все сложнее, поскольку многие придерживают покупку», — отметил он.Похожую оценку выдал и Олег Ропяк, который при этом говорит о новом курсовом дне: