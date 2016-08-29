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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4541454245434544>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 739
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
43
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 739
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:55

  edvardd написав:
  ЛАД написав:.....
sailed
Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.

Ну, уже где-то с годик тому обсуждался, вроде, вопрос о том, чтобы убрать мелочь до, кажется 50 (или 25?) коп. Вот, наконец, и решили. Теперь мелочь будет от 1 до 10 грн. :)
Зато "гривня укрепляется"!

до 50 гривень...

Здесь - https://economics.unian.ua/finance/10039418-paperovi-1-2-5-ta-10-griven-zaminyat-monetami.html пишут только
«14 березня 2018 року о 10:00 в Національному банку України відбудеться презентація нових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:56

Re: Валютный рынок в контексте

Банкиры привыкли опускать доллар, и готовят ему новый курс

Завтра ожидается максимальная валютная распродажа на этой неделе — выбросят выручку за 8-9 марта. Доллар снова провалится

Затяжные выходные не охладили пыла валютных продавцов, так что новая неделя на межбанке началась с продолжения старой тенденции — обвала доллара. 12 марта его курс потерял еще 13 копеек, пробил психологический минимум и остановился в рамках 25,88-25,90 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Снова тотально не хватало покупателей доллара.

«Чтобы сегодня покупать валюту на межбанке, импортерам нужно было внести гривну еще 7 марта, и заморозить средства на четыре дня. За такое резервирование не платят, потому это невыгодно делать перед затяжными выходными. После выходных многие откладывают покупки», — объяснил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

К тому же крупные валютные покупатели, вроде нефтетрейдеров, не торопились скупать доллар из-за снижения цены. Боялись переплатить, понимая, что курс еще будет падать. Так что главным покупателем доллара в понедельник стал Нацбанк. Снова.

Курс евро обещают быстро поднять после недавнего провала

В 10 утра НБУ заявил открытый валютный аукцион, и приобрел на нем $59,3 млн. из предложенного $61 млн. Отсечение поставил достаточно высоко — 25,95 грн./$. Когда чиновники позже выходили с покупками по запросу лучшего куса (RFQ), они давали за доллар уже меньше — 25,90 грн./$. В этой форме НБУ приобрел у 20-ки уполномоченных банков $30 млн. Так что совокупно за день пополнил свои золотовалютные резервы на $89,3 млн.

И это притом, что общие валютные продажи в первый день недели сократились с $539,82 среды до $368,04 млн — к привычному объему, без рекордов. Из продавцов доллара выделяли ПУМБ, ING Bank, Приватбанк, Ситибанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, а из покупателей только Нацбанк.

«Преобладание предложения валюты над спросом обусловлено потребностью участников рынка в гривне для покупки ценных бумаг Министерства финансов и уплаты квартальных налогов», — объяснил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Банкиры пока лишь гадают, с каким объемом размещений облигаций внутреннего госзайма завтра выйдет Минфин. Но практически не сомневаются в том, что он превысит 1,2 млрд. грн., показанные в минувший вторник. В чем еще уверены — это в повышенном спросе на ОВГЗ со стороны инвесторов. Ведь в ходе прошлого размещения власти подняли процентные ставки сразу к 17,5% годовых (после повышения Нацбанком своей учетной ставки на 1%, до 17% годовых).

Барыги дороже банков
Наличный доллар 12 марта не смог пробить нижний психологический уровень, хотя заметно просел.

«Наличный рынок снижается, но удерживает умеренный опережающий курсовой отрыв от межбанка: с утра его котировки составляли 26,23-26,30 грн./$, к середине дня — 26,02-26,08 грн./$», — рассказал Куринной.

Самый дешевый доллар предлагали по 26,0 грн./$, этот курс на продаже людям ставил Банк Пивденный. А самый дорогой — по 26,80 грн./$ (ВТБ Банк).

Нацбанк с 3 марта изменил валютные правила в Украине

Курсовой разброс был достаточно широким. Большинство банков укладывалось в рамки 26,10-26,30 грн./$: Приватбанк, ТАСкомбанк, Кредобанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Сбербанк, Пиреус Банк, Укрсоцбанк, Мегабанк.

Выкупали валюту у людей в рамках 25,65-26,11 грн./$.

На черном рынке доллар обвалился не так резко, к тому же пару раз его пытались вернуть наверх: после того, как утро началось 26,21-26,31 грн./$, к полудню ценник пытались закрепить на 26,10-26,32 грн./$. Тем не менее к 15 часам барыг продавили, и они опустили курсы до 26,02-26,21 грн./$. Хотя и ненадолго — в течение часа подрос спрос, и распускались слухи о нескольких крупных покупках политиков. На этом ценник приподняли к 26,09-26,24 грн./$. Но долго здесь не простоял, уже после 18 часом ушел к 26,02-26,22 грн./$.

В ожидании 25,50 грн./$
В банках рассказывали другое: чем активнее финучреждения опускали наличный курс доллара, тем меньше его брали люди.

«Это уже традиция нашего рынка. Доллар скупают на росте, и его почти не берут на падении. Все ждут, что цена упадет еще ниже. И готовы покупать на дне», — отметил Юрий Гриненко.

Завтра от американской валюты ждут сильного ценового провала. Поскольку именно завтра должен продаваться доллар, поступивший на счета 8-9 марта.

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«13 марта ожидается значительный объем обязательной продажи валюты, что создает дополнительные предпосылки для дальнейшего проседания курса доллара и подталкивает участников рынка, включая наличный сегмент, к игре «на понижение». По нашему мнению, торги будут проходить в диапазоне 25,85-25,95 грн./$», — спрогнозировал Олег Куринной.

Еще серьезней настроен Юрий Гриненко: допускает старт межбанка в рамках 25,80-25,90 грн./$. «Не исключаю выход рынка к 25,80 грн./$, а может и ниже уйдем. Предсказывать движения рынка все сложнее, поскольку многие придерживают покупку», — отметил он.

Похожую оценку выдал и Олег Ропяк, который при этом говорит о новом курсовом дне: «Завтра ждем снижения в район 25,80 грн./$, возможно ниже. Более глобальная цель снижения — 25,50 грн./$».


https://ubr.ua/finances/exchange-market ... rs-3866558
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:23

  Alex2006 написав:
Таким образом, доллары перекочуют из заначек оленей, в сейфы "дядь". PROFIT! :)

Да-да, такие сказки мы слышали уже не раз)) В том-то и дело, что даже если такие "дяди" существуют, они могут быть так же прокинуты, если олени не поведутся и не будут скупать бакс) Уже настолько много было уроков для оленей, что какой дурак будет "откупать доллар хорошо если по 30"? Все же уже заметили убыточность этого явления по сравнению с обычным грн депо. В итоге, по вашему сценарию "дяди" затарятся баксом по 25, курс прыгнет к 26-27, олени не поведутся, курс упадет назад к 25 и ниже, и "дяди" окажутся в пролете и сами еще будут между собой соревноваться, кто успеет слиться хотя бы по 26 :)

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра . Кто как думает ?Чем ниже падает доллар , тем больше желающих будет его купить , естественно при малейшем шорохе возникнет сильный перекос на спрос , пускай это будут цифры 25-25.5 . Я просто не уверен , что все смогут вовремя откупится , так как отстрелит мгновенно .Пока «музыка играет» - гривна крепнет , только «остановится» стульев как всегда мало .Господа читаю Вас весь день , «звиняйте , таку дурню пишите.»

*Відправлено з Чату

Желающих, может, и будет больше, но уже не на что ибо желающие уже "откупили" по 27)) Приятно наблюдать активные пугалки от сидящих в баксе, но пластинка у всех одна и та же - "успейте в последний вагон, стульев на всех не хватит!!" :)[/quote]
[quot]Может и откупились ,те кто слил выше 28,и я жду 26 что бы еще отобрать %50 гривна.Но я говорю за тех кто слил на более низких уровнях от 26-27,вот их горючее на готове и кеды на гвоздике.e][/quote]
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:25

Довольно интересная статья - "Настроения и изменение поведений украинского потребителя. Итоги 2017 и ожидания на 2018 год" https://ain.ua/2018/03/09/nastroeniya-ukrainskogo-potrebitelya.
Жаль, правда, не указано, откуда взяты данные.
Что интересно, по большинству параметров наиболее оптимистичен запад (понятно, Киев вне конкуренции пр оптимизму), а хуже всего настроения в центре.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 03:10

Re: Валютный рынок в контексте

И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин!
Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать.

Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех!
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 05:19

  Captain Obvious написав:И хоть бы на копейку хоть какой-то товар в супермаркете подешевел или бензин! Так нет, все цены как при 28.7, и лишь продолжают подрастать. Кидают всех нас, всех до единого - гривнепатриотов, доллароматрасников, всех!

Зато как только доллар вверх, то моментально меняют все ценники. Даже не брезгают на переучет магазины закрывать, или несколько раз в день кругами по магазину бегать с переоценками. И на любой вопрос следует моментальный ответ- ну вы же видите что с долларом происходит! А сейчас что происходит? И почему этого в упор они замечать не хотят??? Вот и вся логика: заметно только то, что выгодно лично им, а остальные- это терпилы и пустое место : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:46

Вовка-тренер

Доброе Утро.
Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты.
Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать.
Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ...
Сразу с визитом .
Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...
Всем Хорошего Дня .
Здоровья и Удачи.
Востаннє редагувалось холява в Вів 13 бер, 2018 08:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:24

Re: Валютный рынок в контексте

не хрюкай = не рохкай. А взагалі - ганьба своє незнання мови маскувати під "львівський діалект" !
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:29

  Долярчик написав:
  Vadim V написав:Извиняюсь , але такого олбанського-українського я ще не чув ніде, досить панове , якщо не в змозі , - разгаваривайте на привычном вам русском :)
п.с. Долярчик и компания .

.... скажу подібними словами Лібо : якщо не знаєш львівського діалекту, то сиди і не хрюкай!

Vadim V забей.уже поможет ничего.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:40

  dimson написав:
  Долярчик написав:
  Vadim V написав:Извиняюсь , але такого олбанського-українського я ще не чув ніде, досить панове , якщо не в змозі , - разгаваривайте на привычном вам русском :)
п.с. Долярчик и компания .

.... скажу подібними словами Лібо : якщо не знаєш львівського діалекту, то сиди і не хрюкай!

Vadim V забей.уже поможет ничего.

это точно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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