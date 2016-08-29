Додано: Вів 13 бер, 2018 10:06

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и возобновление притока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», подскочив с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность терминации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.



Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 марта с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 35,0 коп., потеряв 40,0 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 12 марта по спросу и по предложению потерял по 40,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 марта по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, опустившись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2318 на открытии торгов в Европе.



Дата: 13 марта 2018 г. на 09.55



Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,20 UAH/USD

€ – 32,00/32,40 UAH/EUR

RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB



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