аукцион до 100 млн, подача заявок до 10:30
рынок 90/92
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:52
Re: Валютный рынок в контексте
аукцион до 100 млн, подача заявок до 10:30
рынок 90/92
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:57
EUR-USD
Народ, а какие банки в Киеве меняют евро на доллары напрямую / не через гривну ?
БМ + Коминбанк + Универсал знаю, а ещё кто ?
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:59
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты !Вот ссылка
Востаннє редагувалось bub-har в Вів 13 бер, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:03
Re: Валютный рынок в контексте
28,29 марта - 657,36 млн. дол., 30 апреля - 0,38 млн.дол. Следующее в с 1 по 29 мая - всего на 443,861 млн. дол.
Востаннє редагувалось edgar_po в Вів 13 бер, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:03
Надіюсь тепер психологія тих,що зливали по 26,50 вам вже зрозуміла?Сам був злив ще по 26,90 декілька штук на життя.Зараз беру з кучки і дивлюсь на курс.Правда 25 гасити кредитки і курс не радує.Так що на 25 березня хотілось би подорожче за зелений.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:06
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и возобновление притока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», подскочив с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность терминации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.
Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 марта с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 35,0 коп., потеряв 40,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 12 марта по спросу и по предложению потерял по 40,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 марта по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, опустившись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2318 на открытии торгов в Европе.
Дата: 13 марта 2018 г. на 09.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,20 UAH/USD
€ – 32,00/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB
US
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:07
дивує тільки те, що при підвищенні курсу, 90% імпортерів встигає закупити товар, по цьому найвищому курсу і ще більше дивує, що цей товар, попадає на прилавок вже на наступний день ! Рік був, для закупок товарів, так ні, всі закупили саме в той тиждень, коли курс був 28.8, і закупили стільки, що той товар закінчитись не може....
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:07
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:09
Re: Валютный рынок в контексте
Так тогда о каких суммах идёт речь в конце апреля?
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:10
Re: Валютный рынок в контексте
Здесь пророчат такие глубины ревальвации, что кошелек уже меняйте. С оч. большим отделением для мелочи. ))))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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