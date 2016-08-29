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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45424543454445454546 ... 4548>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 739
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
43
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 739
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:52

Re: Валютный рынок в контексте

аукцион до 100 млн, подача заявок до 10:30
рынок 90/92
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:57

EUR-USD

Народ, а какие банки в Киеве меняют евро на доллары напрямую / не через гривну ?
БМ + Коминбанк + Универсал знаю, а ещё кто ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:59

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты :shock: !Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=DE7aSs9Ax3I Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25!
Востаннє редагувалось bub-har в Вів 13 бер, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:03

Re: Валютный рынок в контексте

  bub-har написав:Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей?

28,29 марта - 657,36 млн. дол., 30 апреля - 0,38 млн.дол. Следующее в с 1 по 29 мая - всего на 443,861 млн. дол.
Востаннє редагувалось edgar_po в Вів 13 бер, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:03

  Перес де Куэльяр написав:Господа ,мне вот не понятна психология тех ,кто сдает па 26.5?Это курс прошлой осени,на что надеятся ?Может на 25? или стадия "оленизма" купить по 27,28,29 и слить фактически на "дне".Я пишу о тех кто сливает валюту,те кто покупают ,могут фиксить прибыль или в матрас.

Надіюсь тепер психологія тих,що зливали по 26,50 вам вже зрозуміла?Сам був злив ще по 26,90 декілька штук на життя.Зараз беру з кучки і дивлюсь на курс.Правда 25 гасити кредитки і курс не радує.Так що на 25 березня хотілось би подорожче за зелений.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:06

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,89/25,92 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного «послабления» на рынке гривневого ресурса и возобновление притока средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Тамошний гривневый «навес» стал «тяжелее», подскочив с уровня 39 203,5 млн. грн. к отметке 55 422,0 млн. грн., намекая на «теоретическую» вероятность терминации ревальвации нацвалюты по причине «монетарных» перемен.

Рынок наличных Днепра утром вторника легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 марта с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,450/0,470 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 35,0 коп., потеряв 40,0 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 12 марта по спросу и по предложению потерял по 40,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 марта по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2335, опустившись до $1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,2318 на открытии торгов в Европе.

Дата: 13 марта 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,20 UAH/USD
€ – 32,00/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,462 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:07

  холява написав:Вовка-тренер Доброе Утро. Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты. Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать. Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ... Сразу с визитом . Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофа

дивує тільки те, що при підвищенні курсу, 90% імпортерів встигає закупити товар, по цьому найвищому курсу і ще більше дивує, що цей товар, попадає на прилавок вже на наступний день ! Рік був, для закупок товарів, так ні, всі закупили саме в той тиждень, коли курс був 28.8, і закупили стільки, що той товар закінчитись не може....

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:07

  Vitalych-new написав:Народ, а какие банки в Киеве меняют евро на доллары напрямую / не через гривну ?
БМ + Коминбанк + Универсал знаю, а ещё кто ?

https://minfin.com.ua/currency/converter/eur-usd/
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:09

Re: Валютный рынок в контексте

  edgar_po написав:28,29 марта - 657,36 млн. дол., 30 апреля - 0,38 млн.дол. Следующее в с 1 по 29 мая - всего на 443,861 млн. дол.
Так тогда о каких суммах идёт речь в конце апреля? https://www.youtube.com/watch?v=DE7aSs9Ax3I
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.

Здесь пророчат такие глубины ревальвации, что кошелек уже меняйте. С оч. большим отделением для мелочи. ))))
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