bub-har написав:Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты ! Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25
Давайте скажу Вам прямо. По телеку и на youtube и в "аналитических статьях". Вам никто ничего путевого не скажет, только больше запутаетесь. Зарабатывают на курсовых колебаниях только несколько процентов и это: банкиры, инсайдеры и трейдеры(не более 5%).
Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева. Цель аукциона – выкуп НБУ «лишней» долларовой ликвидности с межбанка.
Заметим, что по состоянию на 10.14 «виртуальные» сделки на межбанке понизились до 25,88/25,92 UAH/USD.
ссылка бесполезная - она не даёт таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)
ссылка бесполезная - она не даёт таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)
Vitalych-new написав:таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)
я вижу лучший 1,2241 в БИСe и 1,217 в БМ , и самое главное, Вам нужно как можно больше долларов получить на руки или сам факт "не через гривну считали"?
мне надо евры купить за доллары - через гривню стрёмно заморачиваться (в одном месте взять гривню, а в другом купить на неё доллары), хочется в 1 месте всё..... Но в банках, где евро дешевле, и за доллар меньше дают, поэтому через гривню выходит выше 1,242
Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева.
US
Отже потім буде по запиту найкращого курсу викупляти. Тобто курсова динаміка дальше донизу гарантована.