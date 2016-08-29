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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45434544454545464547>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 739
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
43
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 739
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:11

  bub-har написав:Сегодня утром по телеку услышал,что украинцы начали массово вместе с нбу скупать валюту,пока она дешёвая и ждут скачёк,т.к в конце апреля предстоят серъёзные выплаты :shock: ! Может кто-то знает о каких суммах идёт речь,или это очередной загон аленей? p.s. Продолжаю ждать 25


Давайте скажу Вам прямо. По телеку и на youtube и в "аналитических статьях". Вам никто ничего путевого не скажет, только больше запутаетесь. Зарабатывают на курсовых колебаниях только несколько процентов и это: банкиры, инсайдеры и трейдеры(не более 5%). :wink:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:17

Привет из Днепра-2

Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева. Цель аукциона – выкуп НБУ «лишней» долларовой ликвидности с межбанка.

Заметим, что по состоянию на 10.14 «виртуальные» сделки на межбанке понизились до 25,88/25,92 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:19

  Kripo написав:
  Vitalych-new написав:Народ, а какие банки в Киеве меняют евро на доллары напрямую / не через гривну ?
БМ + Коминбанк + Универсал знаю, а ещё кто ?

https://minfin.com.ua/currency/converter/eur-usd/


ссылка бесполезная - она не даёт таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:25

  Vitalych-new написав:
  Kripo написав:
  Vitalych-new написав:Народ, а какие банки в Киеве меняют евро на доллары напрямую / не через гривну ?
БМ + Коминбанк + Универсал знаю, а ещё кто ?

https://minfin.com.ua/currency/converter/eur-usd/


ссылка бесполезная - она не даёт таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)

Наверняка ещё и комиссию берут(за услуги банка)
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)


я вижу лучший 1,2241 в БИСe и 1,217 в БМ (странно, на сайте 1.2270 http://www.bmbank.com.ua/ru/to_private_clients/perevod), и самое главное, Вам нужно как можно больше долларов получить на руки или сам факт "не через гривну считали"?
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 13 бер, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:28

  w_bufett написав: Зарабатывают на курсовых колебаниях только несколько процентов и это: банкиры, инсайдеры и трейдеры(не более 5%). :wink:


:lol: :lol: :lol:
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:34

  козак написав:
  sailed написав:Мдэ, в последнее время кошелек был без отделения под мелочь, а теперь что же, кошелёк менять придётся. Зачем эти монеты вообще нужны.

Здесь пророчат такие глубины ревальвации, что кошелек уже меняйте. С оч. большим отделением для мелочи. ))))


Сибондовские индексы на февральских значениях. Значит текущий тренд - сохраняется :wink:
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:35

  Kripo написав:
  Vitalych-new написав:таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)


я вижу лучший 1,2241 в БИСe и 1,217 в БМ , и самое главное, Вам нужно как можно больше долларов получить на руки или сам факт "не через гривну считали"?


мне надо евры купить за доллары - через гривню стрёмно заморачиваться (в одном месте взять гривню, а в другом купить на неё доллары), хочется в 1 месте всё..... Но в банках, где евро дешевле, и за доллар меньше дают, поэтому через гривню выходит выше 1,242
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:37

Привет из Днепра-3

К 10.34, наконец-то покинув виртуальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась к 25,90/25,93 UAH/USD. «Чуть выросли, но поезд на аукцион уже ушел», - констатировал наш гуру.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:37

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Похоже, регулятор решил поставить рекорд по скорости анонсирования валютного аукциона. Как, впрочем, и по времени его проведения. Нынче объем мероприятия $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 10.30 (!!!) Киева.

US

Отже потім буде по запиту найкращого курсу викупляти. Тобто курсова динаміка дальше донизу гарантована.
Doctor
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