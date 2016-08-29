Доброе Утро. Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты. Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать. Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ... Сразу с визитом . Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте... Всем Хорошего Дня . Здоровья и Удачи.
Все набагато простіше, не фантазуйте. І вам Доброго ранку...
Странно, я вам описал ситуацию , например со мной и теми импортерами ,которыми я встречаюсь на таможне один-два раза в неделю. У нас эксклюзивные поставки ,т.е. одни в Украине.
Если не ошибаюсь ,Вы ,вроде как ,работаете в строительной фирме и тоже владеете каким то секретом по торговле. Вы знаете ,что все проще. Это уже второй Ваш секрет. Надеюсь он тоже за деньги , как и заветная формула подсчета курса доллара. Даже не фантазирую, а знаю , что Вы бесплатно глаза мне не откроете, за этот простой секретик. Подскажите сумму ?
Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD. Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.
Дата: 13 марта 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.44
Мелкий опт «неформал»
$ 25,90/26,00 UAH/USD EUR 32,00/32,15 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 марта стартовали в условиях преобладания клиентских оферов валюты.
Vitalych-new написав:таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)
я вижу лучший 1,2241 в БИСe и 1,217 в БМ , и самое главное, Вам нужно как можно больше долларов получить на руки или сам факт "не через гривну считали"?
мне надо евры купить за доллары - через гривню стрёмно заморачиваться (в одном месте взять гривню, а в другом купить на неё доллары), хочется в 1 месте всё..... Но в банках, где евро дешевле, и за доллар меньше дают, поэтому через гривню выходит выше 1,242
понял, тогда действительно БМ лучше выглядит, и ссылка не показывает этого. Раньше через Универсал делали, но банки меняют все время правила, то надо на 3 дня на ощаде держать то еще 0,5% за выход, на мелкой сумме не хотца возиться, на 10к$ имхо проще в оптовой обменке, а на крупной... Когда проведете сделку, можете плз. скинуть в личку опыт, какие условия, мне предстоит в скором времени... А, и я Вам не могу ЛС писать, что за фигня?!
vitaliy0734998884 написав:Buxx купил доллар по 26. 80 хочу заработать) думаю будет рости , а как думаете?
Думаю,що поки не буде рости.Вам співчуття за втрачені,поки що,гроші,ну і порада - менше над цим думайте.Ось я читаю цю гілку у вільний час в режимі простого роману,сьогодні за 3 березня,зразу бачиш і розумієш розклади,правда використати це практично неможливо...Ну і нехай!Сьогодні Рома - Шахтар!Мій прогноз - 2:2.
К 11.12 котировки доллара понизились до 25,89/25,91 UAH/USD.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).
На открытии торгов 13 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное преобладание «приноса».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).
На старте торгов 13 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли с доминированием оферов.