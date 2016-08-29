Додано: Вів 13 бер, 2018 10:42

w_bufett написав: холява написав: Вовка-тренер



Доброе Утро.

Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты.

Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать.

Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ...

Сразу с визитом .

Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...

Всем Хорошего Дня .

Здоровья и Удачи. Доброе Утро.Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты.Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать.Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ...Сразу с визитом .Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...Всем Хорошего Дня .Здоровья и Удачи.



Все набагато простіше, не фантазуйте.

І вам Доброго ранку... Все набагато простіше, не фантазуйте.І вам Доброго ранку...

Странно, я вам описал ситуацию , например со мной и теми импортерами ,которыми я встречаюсь на таможне один-два раза в неделю.У нас эксклюзивные поставки ,т.е. одни в Украине.Если не ошибаюсь ,Вы ,вроде как ,работаете в строительной фирме и тоже владеете каким то секретом по торговле.Вы знаете ,что все проще.Это уже второй Ваш секрет.Надеюсь он тоже за деньги , как и заветная формула подсчета курса доллара.Даже не фантазирую, а знаю , что Вы бесплатно глаза мне не откроете, за этот простой секретик.Подскажите сумму ?