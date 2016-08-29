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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45444545454645474548>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 739
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
43
3. от 20% до 50%
7%
53
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
467
Всього голосів : 739
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:42

  w_bufett написав:
  холява написав:Вовка-тренер

Доброе Утро.
Я уже как то писал , что например в декабре или январе импортеры сделали закупку товара по высокой цене валюты.
Сейчас цена на валюту опустилась , но остался на складах дорогой товар , который ни опт не хочет покупать , ожидая меньшей цены, ни импортер не может продать.
Потому что как ты обьясниш , например налоговой , что у тебя убытки ...
Сразу с визитом .
Вот и кружочек замкнулся , кто то не получил прибыль, налоги, не стал выходить на межбанк, дальше сами дофантазируйте...
Всем Хорошего Дня .
Здоровья и Удачи.


Все набагато простіше, не фантазуйте.
І вам Доброго ранку... 8)


Странно, я вам описал ситуацию , например со мной и теми импортерами ,которыми я встречаюсь на таможне один-два раза в неделю.
У нас эксклюзивные поставки ,т.е. одни в Украине.

Если не ошибаюсь ,Вы ,вроде как ,работаете в строительной фирме и тоже владеете каким то секретом по торговле.
Вы знаете ,что все проще.
Это уже второй Ваш секрет.
Надеюсь он тоже за деньги , как и заветная формула подсчета курса доллара.
Даже не фантазирую, а знаю , что Вы бесплатно глаза мне не откроете, за этот простой секретик.
Подскажите сумму ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:56

Привет из Днепра-4

Около 10.40 стали известны первые цифры результатов валютного аукциона: средневзвешенный курс составил 25,9233, цена отсечки 25,9300 UAH/USD.
Рынок отреагировал на первые результаты аукциона сужением спреда до 25,90/25,92 UAH/USD.

Дата: 13 марта 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.44

Мелкий опт «неформал»

$ 25,90/26,00 UAH/USD
EUR 32,00/32,15 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 марта стартовали в условиях преобладания клиентских оферов валюты.

Дата: 13 марта 2018 г. на 10.45

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 25,95/26,05 UAH/USD
€ 32,00/32,30 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях доминирования «приноса» оптовых (от $20 тыс.) партий доллара.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:07

  Вкладчик1234 написав:Думаю, что бумага с новыми круглыми цифрами тоже "не за горами" :-)

$250 ? :)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:08

  Vitalych-new написав:
  Kripo написав:
  Vitalych-new написав:таблицу с курсами, как при участии гривни, а показывает какие-то средние и 1 лучший, который оказался 1,2413 как результат пересчёта через гривну в ТАСе (при 1,237 в БМ)


я вижу лучший 1,2241 в БИСe и 1,217 в БМ , и самое главное, Вам нужно как можно больше долларов получить на руки или сам факт "не через гривну считали"?


мне надо евры купить за доллары - через гривню стрёмно заморачиваться (в одном месте взять гривню, а в другом купить на неё доллары), хочется в 1 месте всё..... Но в банках, где евро дешевле, и за доллар меньше дают, поэтому через гривню выходит выше 1,242


понял, тогда действительно БМ лучше выглядит, и ссылка не показывает этого. Раньше через Универсал делали, но банки меняют все время правила, то надо на 3 дня на ощаде держать то еще 0,5% за выход, на мелкой сумме не хотца возиться, на 10к$ имхо проще в оптовой обменке, а на крупной... Когда проведете сделку, можете плз. скинуть в личку опыт, какие условия, мне предстоит в скором времени... А, и я Вам не могу ЛС писать, что за фигня?!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:08

  vitaliy0734998884 написав:Buxx купил доллар по 26. 80 хочу заработать) думаю будет рости , а как думаете? :D

Думаю,що поки не буде рости.Вам співчуття за втрачені,поки що,гроші,ну і порада - менше над цим думайте.Ось я читаю цю гілку у вільний час в режимі простого роману,сьогодні за 3 березня,зразу бачиш і розумієш розклади,правда використати це практично неможливо...Ну і нехай!Сьогодні Рома - Шахтар!Мій прогноз - 2:2.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Господа читаю Вас весь день , «звиняйте , таку дурню пишите.»

"господа все в Париже" (с) Фунтик.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:17

Привет из Днепра-5

К 11.12 котировки доллара понизились до 25,89/25,91 UAH/USD.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром
13 марта показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).

На открытии торгов 13 марта в розничном сегменте на моменте наблюдалось низколиквидное преобладание «приноса».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение потеряли по 20,0 коп.); евро – 32,00/32,25 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 марта февраля спрос просел на 25,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.); рубль - 0,440/0,460 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 150 пунктов, предложение потеряло 80 пунктов).

На старте торгов 13 марта в оптовом сегменте рынка нечастые реальные сделки шли с доминированием оферов.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:18

По ходу цифра 26 не оставляет никого равнодушным, все кинулись покупать, судя по заявкам физлиц. Интересно, через неделю будет 25.8 или 26.2?
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:20

Re: Валютный рынок в контексте

МБ на 11.00 40.20 млн по с.зв. 25.9163
Усім вдалого дня!
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:20

  дядя Caша написав:Цель аукциона – выкуп НБУ «лишней» долларовой ликвидности с межбанка.
US

На МБ выкуп, на нале принос. Где эта гривна?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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